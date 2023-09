Schatz im Schrank: Wertvolle alte Micky-Maus-Hefte und ihre Sammlerpreise

Seit seiner Erfindung im Jahr 1928 ist Micky Maus zu einer weltweit bekannten Figur geworden. Die charmante Maus hat Generationen begeistert und ihre Comics sind mittlerweile zu begehrten Sammlerstücken geworden. Wir verraten dir, weshalb Micky-Maus-Hefte so beliebt sind und wie sich der Sammlerwert entwickelt.

Wie entsteht der Wert von Micky-Maus-Heften?

Die spannende Geschichte der Micky Maus Hefte wird von Kleinanzeigen.de ausführlich erklärt. Bereits am 29. August 1951 gab es die erste deutsche Ausgabe des amerikanischen Disney-Comics "Mickey Mouse". Neue Ausgaben erschienen von da an regelmäßig im Ehapa-Verlag. Erst gab es monatlich ein neues Heft, ab 1956 dann alle zwei Wochen. Ab 1975 erschienen die beliebten Hefte wöchentlich. Die erste Ausgabe war bereits vierfarbig und besaß 32 Seiten. Interessant zu wissen ist, dass Micky Maus damit die erste vollständig in Farbe gedruckte Zeitschrift in Deutschland war. Ein Heft kostete damals nur 75 Pfennig.

Die Auflage der Erstausgabe lag bei rund 57.000 Stück. Mehr als eine halbe Million Leser*innen erreichte das erste Micky Maus Heft. In den 90er Jahren war die Auflage mehr als zehnmal höher. Im dritten Quartal 2019 sank die Auflage auf etwa 75.000 Exemplare. Jedes der Micky Maus Hefte hat einen unterschiedlichen Titel und damit auch einen etwas anderen Schwerpunkt. Beständig ist aber die Fantasiewelt aus Micky Maus, Donald Duck und den anderen Entenhausenern. Häufig gibt es eine Fortsetzung einer begonnenen Geschichte im nächsten Heft.

Gelesene und alte Micky Maus Hefte landen meist im Altpapier. Dabei können sie sehr wertvoll sein: Mit nur etwas Glück steckt in den bunten Seiten des Comics ein wahrer Schatz. Mittlerweile bieten Sammler*innen auf das Micky Maus Heft Nummer 1 mehrere tausend Euro. Die deutsche Nullnummer wurde für ganze 27.000 Euro verkauft. Die "Nullnummer" bezeichnet laut der Disney-Enzyklopädie "Duckipedia" eine Ausgabe der Micky Maus Zeitung, die bereits im September 1936 vom Schweizer Bollmann-Verlag herausgebracht wurde. In unregelmäßigen Abständen erschienen hier noch 18 weitere Hefte. Ab 1951 wurden die Hefte fest im Ehepa-Verlag produziert. Hast du noch alte Hefte zu Hause, solltest du diese also nach ihrem Sammlerwert untersuchen. Du solltest vorab immer im Hinterkopf behalten, dass Sammlerwerte stark schwankend sein können. Zudem ist der Wert eines Heftes überwiegend ein emotionaler. Klare und objektive Aussagen zu dem Wert eines Comics können nur schwer getroffen werden.

Faktoren, die den Sammlerwert beeinflussen

Zustand und Erhaltung der Hefte

Welchen Preis du für ein altes Micky Maus Heft verlangen kannst, hängt unter anderem von seinem Zustand ab. Gibt es Knicke? Ist das Heft bereits ausgeblichen? Befinden sich Flecken auf den Seiten? Gibt es Risse? All diese Faktoren beeinflussen den finalen Wert des Comics. Ideal ist immer ein neuwertiges Heft.

Seltenheit und Auflage der Comics

Du solltest zunächst wissen, dass nicht alle alten Comic-Hefte der Micky Maus Reihe eine Menge wert sind. Pauschalisiert werden kann also nicht. So sind beispielsweise Erstausgaben bis auf wenige Spezialfälle gefragter als Nachdrucke. Zudem gibt es ganz bestimmte Ausgaben, die eher gefragt sind als andere. Wichtige Fragen sind hier: Handelt es sich bei dem Heft um eine Sonderausgabe? Hat es besondere Beilagen oder Inhalte? Gibt es nur eine kleine Auflage von diesem Heft, sodass es sehr rar ist?

Unter anderem diese Ausgaben sind laut Kleinanzeigen.de besonders wertvoll:

Die Micky Maus Hefte mit der Nummer 2, 3 und 4 aus dem Jahr 1951 können dir etwa 700 bis 800 Euro pro Stück einbringen.

können dir etwa 700 bis 800 Euro pro Stück einbringen. Das Micky Maus Heft Nummer 22 von 1986 inklusive einem noch unberührten Panini-Fußball-Sammelsticker wird derzeit für einen Betrag im mittleren zweistelligen Euro-Bereich gehandelt. Für die Sonderausgabe mit der Nummer 14 aus dem gleichen Jahr sind es schon über 12.000 Euro. Dabei handelt es sich um einen original verpackten Reprint von Ausgabe 2 aus dem Jahr 1956.

inklusive einem noch unberührten Panini-Fußball-Sammelsticker wird derzeit für einen Betrag im mittleren zweistelligen Euro-Bereich gehandelt. Für die aus dem gleichen Jahr sind es schon über 12.000 Euro. Dabei handelt es sich um einen original verpackten Reprint von Ausgabe 2 aus dem Jahr 1956. Besitzt du ganze Jahrgänge in deiner Sammlung, kannst du auch diese verkaufen. Derzeit werden alle 52 Micky-Maus-Hefte aus dem Jahr 1995 für knapp 200 Euro gehandelt.

in deiner Sammlung, kannst du auch diese verkaufen. Derzeit werden alle 52 Micky-Maus-Hefte aus dem Jahr 1995 für knapp 200 Euro gehandelt. Die Micky-Maus-Hefte von 1997 erzielen als Jahrgang einen ähnlichen Betrag.

Der Micky Maus Comic Nummer 1 ist im Nachdruck derzeit relativ günstig zu haben. Du kannst hierfür zwischen 10 und 50 Euro erwarten. Besitzt du das Heft jedoch in der Originalauflage von 1951, kannst du mit mehreren Tausend Euro rechnen.

Wie kann ich den Wert meiner Hefte einschätzen?

Recherche und Preisvergleiche

Einen fixen Preis, den du für bestimmte Hefte verlangen kannst, gibt es leider nicht. Es ist immer ganz individuell, was Sammler*innen für die Micky Maus Comics verlangen oder zahlen. Gibt es viele Verkäufer und Verkäuferinnen, die aktuell dasselbe Heft verkaufen wollen? Wenn ja, kannst du es nur für einen niedrigeren Preis verkaufen. Ist die Nachfrage allerdings groß und es gibt nur wenige Angebote, kannst du den Preis höher anlegen.

Entscheidest du dich für den Verkauf deines Heftes, solltest du dir die oben genannten Kriterien noch einmal genau ansehen. Beantworte dir die Fragen und überlege so, wie viel das Heft wert ist. Egal, ob du ein Heft verkaufst oder kaufen möchtest: Nimm dir ausreichend Zeit. Verkaufst du ohne Zeitdruck, kannst du immer auf Interessierte warten, die deinen Preis zahlen wollen. Darüber hinaus sind Händler*innen in der Regel immer bereit, zu handeln. Orientiere dich beim Kauf und Verkauf immer am aktuellen Markt und schaue, welcher Preis gerade üblich ist. Für einen Preisvergleich eignen sich beispielsweise spezielle Comic-Börsen oder Ebay. Hast du in deiner Nähe einen Fachhändler, kannst du dich auch vor Ort beraten lassen.

Lagerung und Schutz vor Beschädigungen

Damit deine Hefte in einem guten Zustand bleiben, ist es wichtig, dass du sie sorgsam aufbewahrst. Empfehlenswert sind spezielle Schutzhüllen, in die du deine Hefte legen kannst. Die Hüllen verhindern, dass deine Comics knicken oder ausbleichen. Auch vor Flecken werden die Hefte durch eine entsprechende Hülle geschützt.

Die Besonderheiten des Micky Maus Magazins

2021 feierte das Micky Maus Magazin seinen 70. Geburtstag in Deutschland. Den Untertitel "Magazin" trägt das Micky Maus Heft erst seit 1993. Wie die Sueddeutsche.de berichtet, ist Micky Maus ein kulturübergreifendes Phänomen. Die Comics wurden in insgesamt 25 verschiedene Sprachen übersetzt. Auf Finnisch heißt Micky Maus beispielsweise Mikki Hiiri, auf Schwedisch Musse Pigg und auf Chinesisch Mi Lao Shu.

Es war Dr. Erika Fuchs, die die aus Amerika stammenden Comics auf Deutsch übersetzte. Sie gab jedem der Enten einen eigenen Sprachstil und damit auch einen ganz eigenen Charakter. Während Dagobert immer grammatikalisch korrekt spricht, verwenden Tick, Trick und Track eine schnelle Jugendsprache und Oma Duck redet eher altertümlich. Erika Fuchs übersetzte die Geschichten aus Entenhausen insgesamt 30 Jahre lang. Besonders berühmt ist das von ihr verwendete Stilmittel des Inflektivs. Frau Fuchs zu Ehren wird dieses auch häufig Erikativ genannt. Unter dem Inflektiv versteht man die Verkürzung von Verben auf ihren Stamm, wie beispielsweise "Grübel", "Studier" oder "Seufz". Der Einfluss von Erika Fuchs reicht allerdings noch weiter: Sie verankerte das fiktive amerikanische Duckburg in Oberfranken. Orte, Seen und Berge wurden nach realen Örtlichkeiten benannt. So besitzt Dagobert Duck beispielsweise einen Skilift am Ochsenkopf und die Familie reist in den Ferien zum Fichtelsee. Weitere Ortsnamen wie Schnarchenreuth, Kleinschloppen oder Bobengrün finden sich ebenfalls in Oberfranken wieder. Erika setzte zahlreichen Schwarzenbacher Geschäften, Handwerker*innen und Ärzt*innen ein literarisches Denkmal. Dies tat sie, indem sie ihre Namen in die Welt von Micky Maus und Donald Duck übernahm.

Mittlerweile kannst du das Micky Maus Magazin auch im Internet finden. Die Seite ermöglicht es dir, Filmchen zu schauen, Hefte zu bestellen und Steckbriefe der beliebtesten Figuren durchzulesen. Dies kann allerdings nicht als Schritt hin zur Digitalisierung von Entenhausen verstanden werden. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung verrät der deutsche Redakteur Marko Andric, der seit 2014 Duck-Comics für den Ehepa-Verlag schreibt, dass der Comic ein bestimmtes Ziel verfolgt. Kinder sollen sich wie früher ohne Fernseher und Smartphone in eine Spaßwelt zurückziehen können, in der keine Gefahren lauern. Aktuell gibt es über 3.000 verschiedene Micky Maus Hefte. Das Magazin kann heute immer noch abonniert werden und erscheint im zweiwöchentlichen Rhythmus.

Fazit

Beim Verkauf alter Micky Maus Comics geht es vor allem um Seltenheitswert und Zustand des Comics. Hast du beispielsweise noch das Micky Maus Heft in der Originalauflage von 1951 zu Hause und befindet es sich in einem sehr guten Zustand, kannst du mit einem hohen Verkaufserlös rechnen. Da die Hefte in der Regel einen rein emotionalen Wert besitzen, kann nicht vorhergesehen werden für wie viel Euro du sie verkaufen kannst. Vor dem Verkauf und Kauf eines Micky Maus Comics solltest du dich deshalb immer auch auf dem Markt umsehen und schauen, welche Preise aktuell üblich sind.

