Riester-Rente droht Aus - was die Regierung jetzt plant

Für die gesetzliche Rente hat die Bundesregierung im Juli 2023 mit der geplanten Erhöhung begonnen. Wie viel Geld im Ruhestand bleibt, ist eine große Frage. Viele überlegen dabei, ob man mit 55, 63 oder 65 Jahren in Rente gehen sollte - und welche Abzüge das jeweils zur Folge hätte. Gut, wer da noch eine private Altersvorsorge hat. Doch jetzt der Riester-Rente das Aus.

Rund 16 Millionen Bürger haben einen Riester-Vertrag, heißt es in einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zum Thema. Dabei gibt es längst lohnendere Modelle für die Altersvorsorge. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission legte demnach am Montag, 17. Juli 2023, Vorschläge für eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge vor.

Aus für Riester-Rente droht - was passiert mit bestehenden Verträgen?

Hauptziel der neuen Pläne: Weg mit der Riester-Rente! Doch was bedeutet das für die 16 Millionen Bürger mit einem entsprechenden Vertrag? Das Problem mit dem aktuellen Modell: Zu wenig Menschen wollen es haben. Die Tagesschau erklärt in einem Beitrag, dass auf der einen Seite lange Zeit nur niedrige Zinsen´winkten, "diesen standen auf der anderen Seite vergleichsweise hohe Kosten gegenüber". Nun sollen neue Bedingungen geschaffen werden.

Dem dpa-Bericht zufolge sparen rund zehn Millionen der 16 Millionen Riester-Verträge über einen klassischen Versicherungsvertrag - Banksparpläne und Investmentfondsverträge seien weniger verbreitet. In der Bundesregierung sorgt man sich daher, dass die Menschen nicht ausreichend fürs Alter vorsorgen. Jetzt soll's eine Reform richten.

Für die bestehende Verträge bestehe allerdings Bestandsschutz, so die Meldungen dazu. Die Experten-Kommission soll nicht nur Vorschläge zur Verbesserung des bestehenden Riester-Systems gemacht haben, sondern grundlegend neue Lösungen, sagte Finanz-Staatssekretär Florian Toncar in Berlin. Das Ziel: Es soll mehr Rendite ermöglicht werden und somit sollen wieder mehr Menschen dazu gebracht werden, staatlich gefördertes Geld für später zurückzulegen.

Mehr Risiko im Rahmen neuer Renten-Modelle möglich

Konkret heißt das laut Meldung der Deutschen Presse-Agentur: "Die Arbeitsgruppe schlägt mehrere Produkte vor, mit denen die Vorsorger je nach eigener Risikobereitschaft auch mehr Rendite herausholen können. So könnten auch Altersvorsorgen mit geringeren Garantien und dafür höheren Renditemöglichkeiten angeboten werden. Eine große Rolle soll ein Altersvorsorgedepot spielen, bei dem das Geld zum Beispiel in börsengehandelten Indexfonds (ETFs) angelegt wird. Um die staatliche Förderung zu kassieren, müsste das Depot bis zum Erreichen des Rentenalters bestehen bleiben".

Mehr Risiko soll auch bei verschiedenen Versicherungsmodellen zugelassen werden. Beiträge könnten demnach gewinnbringender am Kapitalmarkt anlegt werden. Zudem sollen Anbieterwechsel einfacher werden. Wer Interesse hat, soll konkurrierende Produkte einfacher im Internet vergleichen können.

Für bestehende Riester-Verträge bestehe nach den neuen Vorschlägen nicht nur Bestandsschutz, sie könnten aber, sollten alle Vertragspartner einverstanden sein, auch angepasst werden können. Damit wären sie zu einem möglichen neuen Produkt auch konkurrenzfähig.

Verbraucherzentrale kritisiert die Vorschläge zur neuen privaten Vorsorge

Bereits im April 2024 hatte die Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) eine Erneuerung gefordert. Auf der Internetseite der Organisation heißt es dazu von Dorothea Mohn, Leiterin des Teams Finanzmarkt beim vzbv: "Es wird Zeit, dass die private Altersvorsorge endlich auf neue Füße gestellt wird. Denn das bisherige Modell der Riester-Rente ist für Verbraucher*innen zu teuer: hohe Kosten statt hoher Renditen – und das trotz teilweise hoher staatlicher Förderung."

Und auch von Ramona Pop, Vorständin Verbraucherzentrale Bundesverband, kamen bereits deutliche Worte dazu: "Ein Neustart in der privaten Altersvorsorge ist überfällig, denn die Riester-Rente hat nie funktioniert und sollte schnellstmöglich durch einen öffentlichen Vorsorgefonds ersetzt werden."

Pop steht den Vorschlägen skeptisch gegenüber, so heißt es im dpa-Bericht: "So zeigte sich der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) enttäuscht, weil ein öffentlich verwalteter Altersvorsorgefonds mehrheitlich abgelehnt wurde. In einen solchen Fonds würde man automatisch einzahlen, wenn man ihn nicht aktiv abwählt. Die Gruppe habe "keine Kraft" für einen solchen Vorschlag gehabt, kritisierte vzbv-Chefin Ramona Pop.

Neues Modell ab 2025 denkbar

Wie geht es weiter? Der Entwurf des Expertenrats solle aus Sicht des Finanzministeriums als Grundlage für eine politische Verständigung dienen. Daraus würde dann ein Gesetzentwurf folgen. Nach weiteren Prüfungen in diversen Gremien wäre wohl laut tagesschau.de ein Start im Jahr 2025 denkbar. Staatssekretär Toncar hofft, dass sie dann im kommenden Jahr den Bundestag passieren und - zumindest in Teilen - Anfang 2025 in Kraft treten, heißt es im Beitrag.

Vorschaubild: © Kay Nietfeld (dpa)