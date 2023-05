Späte Rente bedeutet frühen Tod - Studie zeigt Zusammenhang

Wenn es um die Rente geht, dann gibt es in Deutschland immer viel zu diskutieren. Immer wieder gibt es Pläne für Veränderungen. Für 2023 hat die Bundesregierung Änderungen angekündigt - die Doppelbesteuerung soll wegfallen, wie inFranken.de berichtet hat. Erst vor wenigen Wochen brachte die CDU eine Anhebung des Eintrittsalters zur Sprache. Eine Studie zeigt jetzt, warum das keine gute Idee sein könnte - eine späte Rente bedeutet einen frühen Tod.

Und wann jeder aktuell in Rente gehen kann, ohne Geld zu verlieren, zeigt eine Tabelle nach Jahrgängen. Doch ob man den entsprechenden Zeitpunkt inzwischen überhaupt noch erreicht, scheint fraglich.

Studie zeigt - späte Rente kann zu frühem Tod führen

Eine neue Studie des EPoS Research Center an der Universität Mannheim kommt zu dem Ergebnis, dass die Abschaffung der vorgezogenen Altersrente das Sterberisiko erhöht. Dazu heißt es in einem Schreiben: "Um die Herausforderung alternder Gesellschaften zu meistern, setzen politische Entscheidungsträger gerne Anreize für ein längeres Arbeitsleben. Welche Auswirkungen ein späterer

Renteneintritt hat und wie sich die negativen Folgen abmildern lassen, ist daher von großer Relevanz."

Und laut den Autoren der Untersuchung „The Effect of Removing Early Retirement on Mortality“, Cristina Bellès-Obrero, Ph.D., Professor Sergi Jiménez-Martìn und Professor Han Ye vom EPoS-Sonderforschungsbereich Transregio 224 (eine Kooperation der Universitäten Bonn und Mannheim) steht unter dem Strich die Aussage: "Unsere Forschung weist empirisch nach, dass ein späterer Renteneintritt die Sterblichkeit erhöht."

Es wurden laut Mitteilung in einer langfristig angelegten Analyse Sozialversicherungsdaten aus Spanien untersucht, die jeweils vor oder nach der Rentenreform von 1967 starten. Als Hintergrund: In diesem Jahr wurde das Alter für den Vorruhestand angehoben. Wer vor dem 1. Januar 1967 eingezahlt hatte, durfte weiter mit 60 Jahren freiwillig in Rente gehen. Diejenigen, die nach diesem Stichtag die ersten Beiträge leisteten, konnten erst mit 65 Jahren freiwillig in den Ruhestand gehen.

Körperlich anstrengende Jobs sind stärker gefährdet

Die gewonnenen Daten aus der Studie zeigen, dass "eine Verzögerung des Ausscheidens aus dem Erwerbsleben um ein Jahr das Risiko um 4,2 Prozentpunkte erhöht, im Alter zwischen 60 und 69 Jahren zu sterben".

Ein Faktor, der über einen verfrühten Tod bei später Rente entscheiden kann, sind demnach die Arbeitsbedingungen in den letzten Beschäftigungsjahren. Dazu heißt es weiter: "Merkmale wie die körperliche und psychosoziale Belastung, der Selbstwert bei der Arbeit und das Qualifikationsniveau haben jeweils einen Einfluss".

Besonders Personen, die einen körperlichen anstrengen Job ausüben, sind gefährdet: "Die Ergebnisse lassen erkennen, dass der Verlust des Rechts auf Frühverrentung zum vorzeitigen Tod von Personen führen kann, die in körperlich anstrengenden Berufen arbeiten und zudem hohen psychosozialen Belastungen ausgesetzt sind".

Späte Rente - Anerkennung in der Arbeit als positiver Faktor

Auf der anderen Seite zeigen sich wenig Auswirkungen auf die Sterblichkeit bei Menschen, die in ihrer Arbeit ausreichend Anerkennung erfahren und zudem Erfolgserlebnisse feiern können.

Doch wird der Renteneintritt bei Arbeitern mit niedrigem Qualifikationsniveau um ein Jahr verschoben, erhöht sich laut Studie wiederum die Wahrscheinlichkeit, im Alter zwischen 60 und 69 Jahren zu sterben, um 5,4 Prozentpunkte.

Die Forscherteams kommen bei ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass es eben nicht die eine richtige Lösung gibt, für die Rente gibt - eine "Pauschallösung" für den Ruhestand ist nicht der beste Weg. Dazu heißt es: "Wir stellen fest, dass eine Politik, die den Zugang zum Vorruhestand generell abschafft, die sozioökonomischen Ungleichheiten bei der Lebenserwartung verschärfen kann. Unsere Ergebnisse zeigen zudem, dass die Spanierinnen und Spanier sich nicht in vollem Umfang an die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters hielten. Vor der Beantragung einer regulären Rente nutzten sie andere Wege, um den Arbeitsmarkt zu verlassen, indem sie beispielsweise eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Teilrente beantragten.“ - Flexible Renten-Regelungen sollten in Betracht gezogen werden.