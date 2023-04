Höhere Rente ab Juli 2023 - so viel mehr Geld soll es geben

Wie viel Geld habe ich im Alter zum Leben zur Verfügung? Die Rente bleibt weiterhin ein wichtiges Thema in der Gesellschaft. Im März endete jetzt eine Frist für einen Antrag, der das Vermögen im Ruhestand erhöhen kann, wie inFranken.de berichtet hat. Ab Juli sollen aber erstmal alle Rentner mehr Geld bekommen, unabhängig davon, ob sie einen solchen Antrag ausgefüllt haben.

Rund um das ganze Thema Rente soll sich 2023 einiges ändern. Rentenerhöhung, Aus für Doppelbesteuerung und vieles mehr - doch wer profitiert am Ende davon? Und ab wann kann man eigentlich in die Rente ohne Geldverlust? Eine Tabelle mit Jahrgängen zeigt, ab wann es möglich ist. Doch was steckt jetzt hinter der angekündigten Rentenerhöhung zum Sommer?

Rentenerhöhung für Ost und West mit gleichem Wert

Bei vielen ist die Rente bereits zur Monatsmitte weg - die Inflation frisst das Geld auf. Die Bundesregierung will jetzt mit einer Erhöhung dagegen steuern. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat sich im Rahmen eines Kanada-Besuchs dazu geäußert.

Ziel war es für die Verantwortlichen gerade auch für Rentner in Ost und West einen gleich hohen Wert zu schaffen. Laut der Bundesregierung steigt damit zum 1. Juli 2023 in Westdeutschland der Rentenwert von 36,02 auf 37,60 Euro und in Ostdeutschland von 35,52 auf ebenfalls 37,60 Euro. Die Rentenanpassung liegt damit laut Bericht bei 4,39 Prozent in den alten Ländern und von 5,86 Prozent in den neuen Ländern.

Zu diesen Erhöhungen wird der Bundesarbeitsminister auf der Internetseite der Regierung zitiert: "Diese Erhöhungen sind möglich, weil der Arbeitsmarkt in guter Verfassung ist und die Löhne steigen."

Bundesarbeitsminister Heil will das Rentenniveau stabilisieren

Hubertus Heil ist es demnach auch sehr wichtig dafür zu sorgen, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2025 nicht unter 48 Prozent sinken darf. Heil: "Ich will die gesetzliche Rente langfristig stabilisieren, damit die Menschen sich auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge verlassen können."

Laut Definition der Bundesregierung gibt das Rentenniveau an, wie hoch die Altersbezüge eines Rentners, der 45 Jahre lang immer zum Durchschnittslohn gearbeitet hat, im Verhältnis zum aktuellen Durchschnittslohn ausfallen. Oder vereinfacht ausgedrückt: Mit dem Rentenniveau wird gezeigt, wie sich die Renten im Zeitablauf im Verhältnis zu den Löhnen entwickeln.

Mit Blick auf die hohe Inflation bleiben aber weiter große Sorgen für alle Menschen, die schon im Ruhestand sind, oder jetzt ihr Arbeitsleben abschließen. Wie unter anderen der Sender ZDF in einem Beitrag dazu berichtet, waren im Februar die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent gestiegen - zu viel für alle, die kleine Renten beziehen.

Rentenerhöhung bleibt aber hinter der Inflation zurück

Gute Nachrichten kommen dazu aus der Regierung nicht. Denn in diesem Punkt kann auch die Rentenerhöhung keine Abhilfe schaffen. Hierzu kommen zunächst laut ZDF-Bericht mit Bezug auf eine Mitteilung der Regierung Durchhalteparolen.

Dazu heiß es: "Die Rentenanpassung bleibt aktuell hinter der Inflation zurück, aber das ist nur eine Momentaufnahme." Man setze auf das Prinzip, dass die Renten den Löhnen folgen. Mit Blick auf die Einkommensentwicklung von Rentner*innen habe sich dies bewährt.

Zu der Lohnentwicklung heißt es weiter: "Aktuell abgeschlossene Tarifverträge sehen durchaus beachtliche Lohnerhöhungen vor. Diese würden sich dann in der Rentenanpassung zum 1. Juli 2024 abbilden."