Rente in Deutschland: "Beschämende Bilanz" nach 45 Versicherungsjahren - wie viel Geld gibt es?

Wie viel Geld bekommen Rentner*innen 2023 in Deutschland? Laut der Nachrichtenagentur afp liegt die Durchschnittsrente nach mindestens 45 Jahren in Deutschland bei monatlich 1543 Euro.

Doch was auch deutlich wurde: Die Unterschiede sind in verschiedenen Gruppen enorm.

Rente: Deutsche beziehen durchschnittlich 1543 Euro - dennoch deutliche Unterschiede

Eine Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Bundestagsfraktionschefs Dietmar Bartsch zeigt deutliche Unterschiede in den Durchschnittswerten zwischen Männern und Frauen sowie zwischen Beziehenden im Westen und im Osten auf.

Zum Stichtag 31. Dezember 2022 ergab sich ein erheblicher Unterschied in den Rentenbeträgen zwischen Frauen und Männern. Männer, die 45 Versicherungsjahre erreicht hatten, erhielten im Durchschnitt eine monatliche Rente von 1637 Euro, während Frauen nur eine durchschnittliche Rente von 1323 Euro pro Monat bekamen. Der Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern belief sich somit auf mehrere hundert Euro.

Ebenfalls zeigt sich ein deutliches Gefälle zwischen Ost und West: In Westdeutschland erhalten Männer und Frauen nach 45 Jahren in der Rentenversicherung durchschnittlich 1605 Euro pro Monat. Im Gegensatz dazu sind es im Osten lediglich 1403 Euro im Monat. Der Unterschied in den Rentenbeträgen zwischen den beiden Regionen beträgt somit durchschnittlich 202 Euro pro Monat. Bezogen auf die Bundesländer hatte Hamburg den höchsten Durchschnittsbetrag bei den Rentenbezügen (1663 Euro), während Thüringen das Land mit den niedrigsten Durchschnittsrenten war (1371 Euro).

Bartsch über Rente: "Beschämende Bilanz"

"Im Durchschnitt 1543 Euro Rente nach 45 Jahren Arbeit ist eine beschämende Bilanz der Rentenpolitik der letzten zwei Jahrzehnte", kritisierte der Fraktionsvorsitzende der Linken Dietmar Bartsch gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Dass Frauen und Ostdeutsche deutlich weniger erhielten, zeige, "dass wir weit entfernt sind von einem gerechten System auskömmlicher Renten". Der Linken-Politiker forderte von der Ampel-Regierung eine außerordentliche Rentenerhöhung von zehn Prozent als Ausgleich für die Inflation für alle Rentnerinnen und Rentner in diesem Jahr. Er betonte, dass Deutschland ein deutlich höheres Rentenniveau benötigt und schlug eine umfassende Rentenreform vor, die zu einer "Rentenkasse für alle" führen soll. Dabei sollen alle Erwerbstätigen, einschließlich Beamte, Selbstständige, Abgeordnete und Minister, in eine gemeinsame Rentenversicherung einzahlen.

In Deutschland richtet sich die Höhe der individuellen Rente hauptsächlich nach den während des Versicherungslebens geleisteten Beiträgen basierend auf den Arbeitsentgelten und Arbeitseinkommen. Zusätzlich wird auch die allgemeine durchschnittliche Lohnentwicklung bei der Berechnung der Rente berücksichtigt.

