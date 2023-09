Rente bei Berufsunfähigkeit: So sicherst du bei Krankheit deine Existenz

Die Wahrscheinlichkeit, berufsunfähig zu werden, ist hoch. Für privat abgesicherte Personen liegt sie im Schnitt bei 25 %. Statistisch gesehen wird damit jeder Vierte im Laufe des Arbeitslebens mindestens einmal berufsunfähig. Das ergab die Analyse von Daten zur Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Wichtig: Das BU-Risiko ist unabhängig vom ausgeübten Beruf. Aber was musst du bei der BU-Versicherung beachten? Wer ist gut und preisgünstig? Wir geben einen Überblick.

Berufsunfähigkeit kann jeden treffen

Der erste Fall: Du arbeitest als Fliesenleger und hast eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) mit einer Rentenleistung von 1.500 Euro pro Monat abgeschlossen. Durch einen Bandscheibenvorfall kannst du nur noch weniger als drei Stunden täglich in deinem Beruf arbeiten. Deine Ärztin attestiert dir, dass dieser Zustand länger als sechs Monate anhalten wird. Deine Berufsunfähigkeitsversicherung springt in diesem Fall ein und zahlt dir die Berufsunfähigkeitsrente aus. Und zwar so lange, bis sich der Zustand erheblich verbessert.

Der zweite Fall: Du bist Bürokauffrau und hast eine BU-Versicherung mit einer Rente über 1.500 Euro pro Monat abgeschlossen. Durch einen Autounfall bist du auf unbestimmte Zeit zu mehr als 50 % berufsunfähig, was der Arzt dir bestätigt. Bis du wieder berufsfähig bist, hast du Anspruch auf deine BU-Versicherung, also auf eine Rente in der vereinbarten Höhe.

Nicht nur Arbeitsunfälle: Die insgesamt 260.000 BU-Betroffenen sind keineswegs nur ältere Menschen: Die BU-Leistungsstudie von Franke und Bornberg belegt, dass knapp 11 % der Rentenbeziehenden unter 30 Jahre alt ist. Die häufigsten Gründe für Berufsunfähigkeit sind psychologische Probleme (Burnout) mit 30 %, Krebs mit 19 %, Probleme mit dem Bewegungsapparat mit 19 %, Unfälle und ein angeschlagenes Nervensystem mit jeweils 8 %. 6 % haben Schwierigkeiten mit dem Herz-Kreislaufsystem und 10 % haben weitere unterschiedliche Krankheiten, die zur BU führen.

Eine BU-Versicherung ist unverzichtbar

Kein gesetzlicher Anspruch mehr

Wichtiger Punkt: Der Gesetzgeber hat den Anspruch auf die staatliche BU-Rente im Jahr 2001 für alle Bürger*innen, die nach dem 1.1.1961 geboren sind, abgeschafft. Deshalb besteht für fast alle Berufstätigen nur die Möglichkeit, sich bei einer privaten Versicherung abzusichern. Die BU-Versicherung zahlt, wenn du deinen Beruf aufgrund einer Krankheit oder eines Unfalls nur noch zu 50 % (50 Prozent-Regel) ausüben kannst.

Das musst du mit Unterlagen vom Arzt nachweisen, die gesundheitliche Einschränkungen müssen mindestens sechs Monate andauern. Dann sind oftmals die Voraussetzungen für die Auszahlung der BU-Rente erfüllt. 83 % der beantragten BU-Renten sind erfolgreich.

Der Rat der Verbraucherzentrale

Eine BU-Versicherung ist unverzichtbar für alle, die von ihrem Einkommen leben. "Denn ein Unfall oder eine schwere Krankheit können Sie in große finanzielle Probleme bringen", so die Aussage der Verbraucherzentrale.

Die Versicherung deckt ein existenzbedrohendes Risiko ab und sei neben der Privathaftpflichtversicherung die wichtigste Versicherung. Die Verbraucherschützer gehen so gar so weit zu sagen: "Echte Alternativen gibt es nicht."

Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Unterversicherung

Wer etwa durch eine BU-Versicherung vermeintlich versorgt ist, wiege sich oft in trügerischer Sicherheit: Mit im Schnitt rund 400 Euro monatlicher BU-Rente ist "die finanzielle Absicherung meist unzureichend - und es bleibt eine große finanzielle Lücke."

Neben dem rechtzeitigen Abschluss in gesunden Jahren entscheide das berühmte Kleingedruckte, ob und was die Versicherung am Ende zahlt. Doch der Markt ist unübersichtlich, eine gute Beratung wichtig.

Bei der Risikoprüfung nicht schummeln

71 BU-Versicherungen im Test

Finanztest der "Stiftung Warentest" hat 71 BU-Versicherungen genauer untersucht: Dabei ging es um die Vertragsbedingungen und um die Jahresprämie. Die Beiträge staffeln sich nach Berufsgruppen. Einige Berufe erhalten den Versicherungsschutz allerdings nur schwer, dazu zählen Gerüstbauer, Dachdecker und Sprengmeister. Der Beruf ist maßgeblich dafür, wie viel du für den Versicherungsschutz zahlst.

Einige bekommen keinen Versicherungsschutz

Grundsätzlich gilt: Je körperlich anstrengender deine Tätigkeit ist, etwa im Handwerk oder in der Kranken- und Altenpflege, umso teurer der Schutz. Im Test gibt es dazu Zahlen: Eine medizinische Fachangestellte zahlt 522 Euro im Jahr bei der Europa-Versicherung für 1.000 Euro Rente. Die Industriemechaniker*in findet den günstigsten Tarif bei der Hannoverschen-Versicherung und zahlt 797 Euro für 1.500 Euro Monatsrente.

Falls du eine Risikosportart wie Klettern, Kampf- oder Motorsport betreibst, kann das ein Grund sein, dich nicht in die BU aufzunehmen oder musst einen Zuschlag zahlen.

Unbedingt ehrlich sein

Versicherungen prüfen die Anträge der interessierten Kunden genau, bevor sie einen Vertrag anbieten. Das nennt sich Risikoprüfung. Gesundheitsfragen sind im eigenen Interesse vollständig und richtig zu beantworten. Sonst kann der Versicherer später wegen "Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht" vom Vertrag zurücktreten.

Dann hättest du im schlimmsten Fall lange Zeit für die BU-Rente deine Versicherung bezahlt, gingest aber trotzdem leer aus. Fragen beziehen sich auf den Body-Mass-Index (BMI), Rauchen oder Medikamente etc. Die Verbraucherzentrale hat ermittelt, dass die Versicherer die Antworten auf Gesundheitsfragen nicht einheitlich beurteilen.

Tests haben gezeigt, dass ein- und dieselbe Person mit identischen Angaben bei einigen Anbietern einen Vertrag bekommen hätte, bei anderen Gesellschaften einen Risikozuschlag hätte zahlen müssen und bei wieder anderen Versicherern ganz abgelehnt worden wäre. Deshalb: Bei mehreren Versicherungen nachfragen.

Acht Testsieger liegen an der Spitze

Die Testergebnisse Spitzenreiter im Test

Um die Angebote zu testen, nutzte Stiftung Warentest eigens gebildete Modellfälle (aus der Berufsgruppe Controller*in, Industriemechaniker*in und Medizinische Fachangestellte). Bewertungskriterien im Test waren: Verzicht auf die abstrakte Verweisung, Sechs-Monats-Prognose, rückwirkende Leistung in den ersten sechs Monaten, rückwirkende Leistung für mindestens drei Jahre bei verspäteter Meldung, Verzicht auf Mitteilung,

Nachversicherungsgarantie, garantierte Dynamik im Leistungsfall, Stundung bei Zahlungsschwierigkeiten, Antrag: Frage nach psychischen Erkrankungen (ambulant) fünf Jahre. Wie du an dieser Aufzählung siehst, spielte die Höhe des Jahresbeitrags keine entscheidende Rolle. Trotzdem ist sie wichtig.

Wenn du alle Details der Test-Kriterien nachlesen willst, musst du den gesamten Test downloaden (kostenpflichtig: 4,90). Das ist sehr zu empfehlen, weil BU-Versicherungen eine komplexe Materie ist, für die du unbedingt das Beratungsgespräch suchen solltest.

Testsieger:

Basler: (SBU BAL 8408, 01.21)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (0,8)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 740 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 989 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 618 Euro (Jahresbeitrag)

Alte Leipziger (SBU BV10 pm 2300-01.2021)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (0,9)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 886 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.112 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 648 Euro (Jahresbeitrag)

Europa (SBU E-BU, 1.21)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (0,9)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 739 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 880 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 522 Euro (Jahresbeitrag)

Generali (SBU 04.21)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (0,9)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 829 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.214 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 812 Euro (Jahresbeitrag)

Hannoversche (SBU 20 Basis, 08.20)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (0,9)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 785 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 797 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 554 Euro (Jahresbeitrag)

Provinzial Rheinland (SBU TopSBV 04.2021)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (0,9)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 1.281 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.317 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 881 Euro (Jahresbeitrag)

Allianz (SBU 12.20)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,0)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 1.000 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.701 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 804 Euro (Jahresbeitrag)

Barmenia (SBU SoloBU 01.21)

Qualitätsurteil: "sehr gut" (1,0)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 1.138 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.178 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 713 Euro (Jahresbeitrag)

Höhe der BU-Rente bis Endalter 67, Stand der Beiträge April/2021.

Tarife vergleichen: Berufe sind unterschiedlich eingeordnet

Tarife vergleichen

Bei der Suche nach der passenden BU-Versicherung solltest du die Tarife vergleichen. Die Top-Tarife der Versicherer unterscheiden sich kaum bei den Tarifbedingungen. Da die Anbieter jeden Beruf in unterschiedliche Risikoklassen einstufen, ergeben sich hieraus allerdings durchaus Unterschiede. Nur über einen Tarifvergleich lässt sich herausfinden, welcher Versicherer deinen Beruf besonders günstig versichert.

Vier Versicherungen nur befriedigend

Alle Testergebnisse der 71 BU-Versicherungen kannst du kostenpflichtig downloaden. Finanztest stellt den Versicherern insgesamt ein gutes Zeugnis aus: "An sehr guten Angeboten gibt es keinen Mangel." Vier Versicherungen erreichten allerdings nur ein "befriedigend":

Credit Life (SBU Standard 08/19)

Qualitätsurteil: "befriedigend" (2,6)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 1.384 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.046 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 665 Euro (Jahresbeitrag)

Debeka (SBU Standard B LV 19 ABBV, 01.21)

Qualitätsurteil: "befriedigend"(2,8)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 2.668 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 3.073 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 1.986 Euro (Jahresbeitrag)

Signal Iduna (SBU SI WorkLife Exklusiv, 12.19)

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,1)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 805 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 945 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 1.000 Euro Rente: 630 Euro (Jahresbeitrag)

Bayerische (SBU Protect Smart 21N0B, 10.20)

Qualitätsurteil: "befriedigend" (3,2)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Controller, 2.000 Euro Rente: 787 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Industriemechaniker, 1.500 Euro Rente: 1.030 Euro (Jahresbeitrag)

Zahlbeitrag-Berufsgruppe Medizinische Fachangestellte, 693 Euro Rente: keine Angabe

Höhe der BU-Rente bis Endalter 67, Stand der Beiträge April/2021.

In vier Schritten zur BU-Rente

Feststellung durch einen Arzt

Am Anfang steht immer eine ärztliche Beurteilung deiner gesundheitlichen Situation. Das heißt, dein behandelnder Arzt muss einschätzen, ob du deinen Beruf voraussichtlich zu mindestens 50 % für mindestens 6 Monate nicht mehr ausüben kannst. Ohne diese ärztliche Feststellung der BU sind die Chancen auf eine Auszahlung der BU-Rente sehr gering.

Antrag schriftlich stellen und Prüfung durch den Versicherer

Die BU-Rente solltest du schriftlich und unter keinen Umständen telefonisch beantragen. Grund ist, dass du dich am Telefon eventuell missverständlich ausdrückt oder wichtige Dinge vergisst zu erwähnen. Deshalb schriftlichen Antrag stellen und auf die Unterlagen des Versicherers warten.

Der Versicherer prüft anschließend anhand der eingereichten Unterlagen, ob und ab wann er die BU-Rente auszahlen muss. Wenn die Unterlagen nicht vollständig oder nicht aussagekräftig genug sind, gibt es Nachforderungen. Entscheidung: Wenn alle Unterlagen für die Beurteilung vorliegen, trifft der Versicherer eine sogenannte Leistungsfallentscheidung.

Antrag ist Arbeit

Die Beantragung einer BU-Rente ist durch die vielen Nachweise, die Versicherte liefern müssen, aufwendig. Die Aufbereitung sämtlicher Unterlagen für den Versicherer kostet erfahrungsgemäß viel Zeit. Auf die BU-Rente sind Steuern und Sozialabgaben zu leisten.

Wer beispielsweise einen monatlichen Anspruch von 1.000 Euro an BU-Rente hat, muss für die gesetzliche Kranken- und Pflegepflichtversicherung mit rund 110 Euro rechnen. Steuern würden auf diesen Betrag wahrscheinlich nicht anfallen. Bei der BU-Versicherung kommt es häufiger zum Rechtsstreit darüber, ob die Versicherung leisten muss. Anhand der Prozessquote kannst du vergleichen, wie oft das bei Anbietern der Fall ist.

Wichtiger ist aber, dass du die Versicherung­sbedingungen genau liest und einen Tarif mit vorteilhaften Konditionen wählen.

Fazit

Vor einer Berufsunfähigkeit ist niemand sicher. Deshalb empfiehlt es sich, eine BU-Versicherung möglichst frühzeitig abzuschließen. Die Tarife richten sich nach Alter, Beruf und Krankheitsgeschichte. Die "Stiftung Warentest" zeigt, dass es bei den Versicherungen viele gute Angebote gibt. Sich bestens zu informieren und bei der Antragstellung keine Fehler zu machen, ist notwendig, damit die Versicherung im Ernstfall auch greift.

