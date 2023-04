Ein vielfältiges 100% Bio-Sortiment von ebl-naturkost gibt es demnächst auch in Adelsdorf: Ganz in der Nähe der B470 eröffnet Anfang 2024 ein neuer ebl-Markt sowie ein Café mit Außenbereich. Viele Bewohner*innen im Landkreis Erlangen-Höchstadt hoffen darauf schon lange – jetzt ist es endlich soweit! Durch den neuen Markt entstehen außerdem zahlreiche neue Arbeitsplätze in Adelsdorf. Wer sich frühzeitig bewirbt, kann sich hier vielleicht seinen neuen Traumjob sichern – hier geht es direkt zu allen ausgeschriebenen Stellen.

100% Bio aus vollster Überzeugung – das macht ebl-naturkost als Arbeitgeber so besonders

Seit der Gründung im Jahr 1994 legt der fränkische Bio-Pionier den Fokus auf den Verkauf von regionalen Produkten, unterstützt aber auch den Ökolandbau weltweit . Bis heute ist das Ziel von ebl-naturkost, möglichst vielen Menschen den Zugang zu guten Bio-Lebensmitteln zu ermöglichen und langfristig Veränderungen in der Landwirtschaft und Tierhaltung herbeizuführen. So stammen zum Beispiel mehr als die Hälfte der Bauern und Lieferanten von ebl-naturkost aus einem Umkreis von 150 km um die Unternehmenszentrale in Fürth herum.

Natürlich, fränkisch, öko: Das ist ebl-naturkost bereits seit 1994. Im neuen ebl-Markt Adelsdorf hast du ab Anfang 2024 die Möglichkeit, das bekannte Bio-Unternehmen auch als Arbeitgeber kennenzulernen. Foto: ebl-naturkost GmbH & Co. KG



Mithilfe eines Nachhaltigkeitsmonitoring überwacht ebl-naturkost für seine Bio-Märkte die CO2-Bilanz und kompensiert den CO2-Ausstoß durch Unterstützung eines Klimaschutz-Projekts. ebl-naturkost ermöglicht jedem Mitarbeitenden einen Teil dazu beizutragen, die Welt ein bisschen besser zu machen und den Bio-Gedanken weiter voranzutreiben.

Einfach besser leben – und arbeiten: Von diesen Benefits kannst du bei ebl-naturkost profitieren

Mit einem krisensicheren Arbeitsplatz bist du bei ebl-naturkost in einer zukunftssicheren Branche unterwegs – und das in Voll- oder Teilzeit. Neben dem Arbeiten in Wechselschichten hast du die Möglichkeit, individuelle Dienstplanwünsche einzureichen und Überstunden in Freizeit auszugleichen. Übrigens: Auch für Mitarbeiter*innen an Bäckerei- und Metzgereitheken gibt es keine Sonntags-Arbeit.

Die Mitarbeiter-Benefits bei ebl-naturkost:

20% Mitarbeiterrabatt beim Einkauf in ebl-Märkten – das gibt es im Lebensmitteleinzelhandel nur selten!

Leistungsgerechte Bezahlung, die regelmäßig überprüft wird

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Zuschüsse zum Bikeleasing und zu Monatstickets für den öffentlichen Nahverkehr

30 Tage Urlaub bei einer 5-Tage-Woche sowie Sonderurlaub bei bestimmten privaten Anlässen

uvm.

Deine Karriere bei ebl-naturkost: Das sind die offenen Stellen in Adelsdorf

Nagelneue Arbeitsgeräte in einem neu erbauten ebl-Markt – hier kannst du zusammen mit deinen neuen Kolleg*innen den Bio-Gedanken in den Landkreis Erlangen-Höchstadt bringen. Dank einer umfassenden Einarbeitung noch vor der eigentlichen Markteröffnung eignen sich die Stellenangebote auch perfekt für Quereinsteiger.

In unserem Video siehst du, wie dein individueller Karriereweg bei ebl-naturkost aussehen kann:



Hier findest du noch mehr Success Storys bei ebl-naturkost.

Schreibe deine eigene Erfolgsgeschichte – alle freien Stellen bei ebl-naturkost in Adelsdorf im Überblick:

(Stellv.) Marktleiter (w/m/d)

Mitarbeiter im Verkauf (w/m/d)

Leitung Bedientheke (w/m/d)

Fleischereifachverkäufer (w/m/d) für die Bedientheke

Leitung Bäckertheke (w/m/d)

Bäckereifachverkäufer (w/m/d) für die Bäckertheke mit ebl-Café

Auf alle Mitarbeiter*innen warten übrigens auch zahlreiche Schulungen und Weiterbildungen wie Kochkurse, Produktschulungen oder Ausflüge zu den Herstellern.

Jetzt bewerben: So einfach geht es

Deine Bewerbung inklusive Zeugnisse und Lebenslauf kannst du ganz einfach an ebl-naturkost schicken. Alle Informationen zum Bewerbungsprozess findest bei den jeweiligen Stellenprofilen.

Das erwartet dich im neuen ebl-Markt in Adelsdorf

Der neue Markt inklusive ebl-Café mit Außenbereich befindet sich direkt in der Nähe der B470 und ist somit von den umliegenden Gemeinden und Dörfern gut zu erreichen. Hier bekommst du ab Anfang 2024 alles für deinen täglichen Einkauf – und das in bester Bio-Qualität.

Alles 100 % Bio und zertifiziert:

Frisches Obst und Gemüse

Regionale Brote und Backwaren

Fleisch und Wurst aus der hauseigenen Fürther ebl-Metzgerei

Käse, Wein, Feinkost, Brotaufstriche, Tiefkühlkost

Kaffee, Tee und Gewürze

Naturkosmetik und Drogerieartikel

Neben dem vielfältigen Lebensmittelsortiment wird es zusätzlich eine Unverpackt-Station geben, an der du deine Waren individuell abfüllen kannst. Genügend Kundenparkplätze gibt es natürlich auch.

Wunschgenau abfüllen, verpackungsfrei einkaufen und etwas für die Umwelt tun: Ganz einfach an der Unverpackt-Station. Foto: ebl-naturkost GmbH & Co. KG



Wie bereits in den bestehenden ebl-Märkten, wird auch in Adelsdorf modernste, umweltfreundliche Kälte- und Klimatechnik zum Einsatz kommen und 100% Ökostrom verwendet.

Kontakt

ebl-naturkost GmbH & Co. KG

Fabia Krumwiede

Personalreferentin

Am Grünen Weg 1

90766 Fürth



Telefon: 0911 / 95174-0

Stellenportal: https://www.ebl-naturkost.de/karriere/

Website: www.ebl-naturkost.de