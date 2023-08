Deutschland vor 57 Minuten

Kindergeld-Reform

Bis zu 636 Euro pro Kind - das müssen Familien zur Kindergrundsicherung wissen

Das Kindergeld soll reformiert werden und künftig unter die Kindergrundsicherung fallen. Kinderarmut in Deutschland soll so entgegengewirkt werden. Welche Familien am meisten profitieren und wie viel Geld drin ist, erläutern wir dir in unserem Artikel.