Kindergeld 2023: Auszahlungs-Termine im Überblick

Das Kindergeld wird seit Beginn 2023 nicht mehr nach Anzahl der Kinder gestaffelt. Jede Familie erhält nun jeden Monat 250 Euro pro Kind. Wann das Kindergeld jeweils ausgezahlt wird, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Grundsätzlich hat laut Familienkasse jeder in Deutschland Anspruch auf Kindergeld, dessen Kinder unter 18 Jahre alt sind. Die Kinder müssen zudem im Haushalt wohnen und versorgt werden, das schließt auch Pflegekinder, Stiefkinder und Enkelkinder ein. Für Kinder, die bereits volljährig sind, gelten andere Voraussetzungen.

Kindergeldnummer entscheidet über Termin der Auszahlung

Wann das Geld ausgezahlt wird, hängt von der Kindergeldnummer ab. Diese steht auf dem Bescheid der Familienkasse oder kann auf den Kontoauszügen zu den vergangenen Auszahlungen eingesehen werden. Ausschlaggebend ist die letzte Ziffer der Kindergeldnummer: Je höher die Endzahl, desto später erfolgt die Überweisung. An Nummern mit der Endziffer "0" wird das Kindergeld also zuerst ausgezahlt, an die Endziffern "9" als Letztes.

Wichtig ist auch zu wissen, dass bei der Erstauszahlung der volle Monatsbetrag ausbezahlt wird. Dazu heißt es bei der Bundesagentur für Arbeit, dass die auch dann gilt, wenn der Anspruch auf diese Leistungen nur am letzten Tag des Monats erfüllt ist. Ein Beispiel: Ihr Kind wurde am 30. März geboren. Dann gilt: Sie erhalten für den März das volle Kindergeld und gegebenenfalls zusätzlich den vollen Kinderzuschlag.

Die Termine für das Kindergeld ab Mai 2023 im Überblick

Bei der Bundesagentur für Arbeit wird darauf hingewiesen, dass es unter bestimmten Umständen zu Verzögerungen bei der Auszahlung kommen kann: "An Wochenenden und Feiertagen kann sich der Geldeingang verschieben. Sie haben keinen Rechtsanspruch darauf, dass Ihre Leistungen an einem bestimmten Tag des Monats überwiesen werden".

Kindergeld: Auszahlungstermine für Mai 2023

Endziffer "0": 4. Mai

Endziffer "1": 5. Mai

Endziffer "2": 9. Mai

Endziffer "3": 10. Mai

Endziffer "4": 11. Mai

Endziffer "5": 12. Mai

Endziffer "6": 15. Mai

Endziffer "7": 16. Mai

Endziffer "8": 17. Mai

Endziffer "9": 22. Mai

Kindergeld: Auszahlungstermine für Juni 2023

Endziffer "0": 5. Juni

Endziffer "1": 6. Juni

Endziffer "2": 7. Juni

Endziffer "3": 12. Juni

Endziffer "4": 13. Juni

Endziffer "5": 14. Juni

Endziffer "6": 15. Juni

Endziffer "7": 16. Juni

Endziffer "8": 20. Juni

Endziffer "9": 22. Juni

Kindergeld: Auszahlungstermine für Juli 2023

Endziffer "0": 5. Juli

Endziffer "1": 6. Juli

Endziffer "2": 7. Juli

Endziffer "3": 10. Juli

Endziffer "4": 11. Juli

Endziffer "5": 12. Juli

Endziffer "6": 13. Juli

Endziffer "7": 17. Juli

Endziffer "8": 18. Juli

Endziffer "9": 19. Juli

Kindergeld: Auszahlungstermine für August 2023

Endziffer "0": 3. August

Endziffer "1": 4. August

Endziffer "2": 7. August

Endziffer "3": 10. August

Endziffer "4": 11. August

Endziffer "5": 14. August

Endziffer "6": 15. August

Endziffer "7": 17. August

Endziffer "8": 18. August

Endziffer "9": 21. August

Kindergeld: Auszahlungstermine für September 2023

Endziffer "0": 5. September

Endziffer "1": 7. September

Endziffer "2": 8. September

Endziffer "3": 11. September

Endziffer "4": 12. September

Endziffer "5": 13. September

Endziffer "6": 14. September

Endziffer "7": 18. September

Endziffer "8": 19. September

Endziffer "9": 21. September

Kindergeld: Auszahlungstermine für Oktober 2023

Endziffer "0": 5. Oktober

Endziffer "1": 6. Oktober

Endziffer "2": 9. Oktober

Endziffer "3": 11. Oktober

Endziffer "4": 12. Oktober

Endziffer "5": 13. Oktober

Endziffer "6": 17. Oktober

Endziffer "7": 18. Oktober

Endziffer "8": 19. Oktober

Endziffer "9": 20. Oktober

Kindergeld: Auszahlungstermine für November 2023

Endziffer "0": 6. November

Endziffer "1": 7. November

Endziffer "2": 8. November

Endziffer "3": 9. November

Endziffer "4": 10. November

Endziffer "5": 13. November

Endziffer "6": 14. November

Endziffer "7": 16. November

Endziffer "8": 17. November

Endziffer "9": 20. November

Kindergeld: Auszahlungstermine für Dezember 2023

Endziffer "0": 5. Dezember

Endziffer "1": 6. Dezember

Endziffer "2": 7. Dezember

Endziffer "3": 8. Dezember

Endziffer "4": 11. Dezember

Endziffer "5": 12. Dezember

Endziffer "6": 13. Dezember

Endziffer "7": 14. Dezember

Endziffer "8": 15. Dezember

Endziffer "9": 28. Dezember

Künftig soll das Kindergeld von der Kindergrundsicherung abgelöst werden. Auch andere Zusatzleistungen für Familien wie der Kinderzuschlag sollen darunter gebündelt werden. Bereits im März 2023 hat inFranken.de über die geplante große Kindergeld-Reform berichtet.