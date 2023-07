Geld sparen: 9 ungewöhnliche Tipps, die dir mehr Geld einbringen

Derzeit wird einiges, das zum Leben notwendig ist, immer teurer. Deshalb versuchen viele Menschen an anderer Stelle Geld zu sparen - was jedoch nicht immer gelingt. Möchten wir gerne etwas haben und sind auch noch in Kauflaune, wird schnell mal mehr Geld ausgegeben, als wir eigentlich wollten.

Um solche Szenarien zu vermeiden, gibt es 9 Psycho-Tricks, die dir helfen sollen, umzudenken und so Geld zu sparen.

9 Tricks, die dir helfen sollen, Geld zu sparen

Wer langfristig weniger ausgeben möchte, muss sich ab und an selbst ein bisschen austricksen oder überlisten. Schnell schlagen wir im Supermarkt oder beim Klamotten-shoppen zu, wenn wir Lust haben, uns etwas Gutes zu tun. So sparst du jedoch nicht, im Gegenteil. Mit den folgenden Psycho-Tricks soll es dir gelingen, mehr Scheine im Geldbeutel zu haben.

Lesetipp: Wenn du Bargeld sparst, sammelt es sich mit der Zeit an. Wie viel davon darfst du zu Hause haben?

1. Nicht aus einer Stimmung kaufen

Wer unbedingt ein technisches Gerät oder ein Kleidungsstück haben möchte, der sollte zunächst drei Nächte darüber schlafen. Nur wenn du es dann immer noch willst, lohnt sich die Investition.

2. Nicht hungrig einkaufen gehen

Dabei kauft man in der Regel mehr als nötig.

3. Nicht erschöpft, genervt oder sauer einkaufen gehen

Auch bei diesen emotionalen Zuständen kaufst du häufig mehr als gewollt.

4. Die Cent-Methode, um zu sparen

Am ersten Tag legst du einen Cent in ein Sparschwein, am zweiten Tag zwei Cent und so weiter. An Tag 365 sind es 3,65 Euro.

5. Die 1%-Methode, um zu sparen

Wenn du es dir leisten kannst, lege ein Prozent deines Gehaltes jeden Monat zur Seite. Kleinvieh macht schließlich auch Mist.

6. Die Wetter-Methode

An einem festen Wochentag checkst du zu einer bestimmten Uhrzeit die Wetter-App. Die abgelesene Temperatur legt den Sparbetrag für diesen Tag fest. 13 Grad entsprechen also beispielsweise 13 Euro.

7. Aufrunden

Runde jede Ausgabe auf und zahle die Differenz auf das Sparkonto ein. Wenn die Schuhe 74,99 kosten, dann rechnest du innerlich mit 80 Euro und überweist die 5,01 Euro auf dein Konto.

8. Die 52-Wochen-Aufgabe

Jede Woche wird ein Euro mehr in ein Sparschwein geschmissen, als in der Woche davor. Sprich: in der ersten Woche ein Euro, in der zweiten zwei Euro und am Ende in der 52. Woche eben 52 Euro.

9. Fünf-Euro-Trick

Jedes Mal, wenn ein Fünf-Euro-Schein im Geldbeutel ist, wird dieser zurückgelegt. Wer den Trick diszipliniert umsetzt, kann schnell einiges an Geld sparen.

Mehr zum Thema Finanzen: