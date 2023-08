Deutsche Rentenversicherung warnt: Zusatzrente gewinnen? Das steckt dahinter

Die Deutsche Rentenversicherung warnt: Ein Schreiben des privaten Unternehmens Burda Direct GmbH aus Offenburg ähnelt einem offiziellen Schreiben der Deutschen Rentenversicherung und verspricht eine Zusatzrente von 50.000 Euro - dabei handelt es sich jedoch um eine Betrugsmasche.

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz prüft derzeit, ob das Schreiben abmahnfähig sei.

Deutsche Rentenversicherung warnt vor Schreiben

Ende März 2023 meldete die DRV, dass immer mehr "dubiose Schreiben" auftauchen, wie inFranken.de berichtete. Nun ist ein neuer Brief im Umlauf, welches eine Zusatzrente verspricht, wenn man an einem Gewinnspiel teilnimmt.

Dieses angebliche Gewinnspiel sehe den jährlichen Renteninformationen der gesetzlichen Rentenversicherung sehr ähnlich. Besonders das Logo im Briefkopf sehe trügerisch gleich aus.

Im Brief ist ein Rubbellos zu finden, welches die Chance auf eine Zusatzrente in Höhe von 50.000 Euro verspricht, wenn man an dem Gewinnspiel teilnimmt und sich telefonisch registriert.

Angebliches Gewinnspiel will nur Daten sammeln

Die Deutsche Rentenversicherung schreibt hierzu: "Ziel solcher Gewinnspiele ist es, persönliche Daten einzusammeln, um sie für Werbezwecke zu nutzen." Das Unternehmen Burda Direct GmbH sei ein privates Unternehmen, welches sich eigenen Angaben zufolge unter anderem auf die Daten von Konsumenten spezialisiert haben.

Im Rahmen der angeblichen Gewinnspiele werden diese Daten dann genutzt, um Produkte oder Abonnements zu verkaufen. DRV meint dazu: "Die Deutsche Rentenversicherung rät allen, die nicht möchten, dass ihre persönlichen Daten für Werbezwecke genutzt werden, der Datennutzung aktiv zu widersprechen. Ansonsten könnten große Mengen von Werbemails, weitere Post oder auch Anrufe die Folge sein."

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz rät bezüglich der Briefe: "Direkt in den Müll damit". Wer nicht möchte, dass mit solchen Gewinnspielen seine personenbezogenen Daten gesammelt werden, der sollte solche Briefe direkt im Papierkorb entsorgen.

Verbraucherzentrale RLP prüft Brief

Ob der Brief der Burda Direct GmbH bewusst irreführend, täuschend und damit abmahnfähig ist, wird derzeit bei der Verbraucherzentrale geprüft. Das Schreiben sei aber mindestens "irritierend" gestaltet, meint die Verbraucherzentrale RLP.

Vorschaubild: © Felix Kästle/dpa