Kaffeebohnen im Ökotest: Bekannte Marke versagt - nur Bioprodukte überzeugen

Rund 162 Liter Kaffee konsumieren die Deutschen im Jahr - damit zählt das Heißgetränk zu den beliebtesten überhaupt. Auch Vollautomaten, die erst bei Gebrauch die frischen Kaffeebohnen zermahlen und somit ein besonders intensives Aroma erzeugen, halten immer mehr Einzug in Küchen oder Firmen. Ökotest hat Kaffeebohnen von 22 Marken getestet - dabei versagte der teuerste Kaffee auf ganzer Linie.

Kaffeeröstungen aus ganzer Bohne beliebt wie nie

In den vergangenen Jahren hat die Verwendung von ganzen Bohnen zur Zubereitung von Kaffee kräftig zugelegt: Im Jahr 2018 machten die Vollautomaten laut des Deutschen Kaffeeverbandes rund ein Drittel des Gesamtumsatzes aus. Bei dem Test verschiedener Marken aus konventionellem und biologischem Anbau wurden bekannte Marken wie Dallmayr, Lavazza und Jacobs unter anderem auf ihre Inhaltsstoffe untersucht.

Ein Viertel der Produkte erhielt gutes Urteil

Das Ergebnis: Nur fünf Kaffeebohnen erhielten die Testnote "sehr gut" oder "gut"- allesamt aus biologischem Anbau. Vier Kaffeesorten fielen mit dem Urteil "mangelhaft" durch. Bei allen 22 Produkten konnten die Tester der Stoff Acrylamid nachweisen, der im Verdacht steht, krebserregend zu sein. Auch in Sachen Pestizide liegen die Bio-Marken vorn; hier konnten sieben Anbieter überzeugen.