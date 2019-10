Kaffee-Konsum: Ab welcher Menge pro Tag wird es schädlich?

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Studien zufolge werden in Deutschland 162 Liter Kaffee pro Person und Jahr getrunken. Damit ist Kaffee - unabhängig von Geschlecht, Alter oder Wohnort - Spitzenreiter beim Verbrauch pro Kopf.

Ab wie vielen Tassen ist Kaffee-Konsum schädlich?

Forscher haben jetzt herausgefunden, wie viel Kaffee man pro Tag maximal trinken sollte, ehe es ungesund wird: Bei zu viel Kaffee steigt nämlich das Herzinfarkt-Risiko deutlich an.Während Männer durchschnittlich 3,6 Tassen pro Tag konsumieren, trinken Frauen nur 3,2 Tassen Kaffee. Ob diese Mengen gefährlich für die Gesundheit sind, haben Forscher der University of South Australia nun untersucht.

Verlängert Kaffee sogar das Leben?

Viele Mythen und Theorien ranken sich um das beliebte Heißgetränk. Die eine Seite warnt vor zuviel Kaffee, die andere Seite behauptet sogar, er hätte eine heilende Wirkung. Laut jüngeren Studien könnte das Trinken von Kaffee das relative Sterberisiko senken. Außerdem soll Filterkaffee gegen einen erhöhten Cholesterinspiegel helfen, und in einer deutschen Stadt werden Lebererkrankte sogar aufgefordert, bis zu sechs Tassen Kaffee am Tag zu konsumieren.

Weltweiter Kaffeekonsum: Drei Milliarden Tassen am Tag

Ob nun Kaffee wirklich schädlich ist, hat die University of South Australia genauer untersucht. Die Forscher nutzten Werte aus der britischen Biobank: Von insgesamt 347.077 Menschen im Alter von 37 bis 73 Jahren wurden Daten erfasst und ausgewertet.

"Es werden weltweit etwa drei Milliarden Tassen Kaffee am Tag getrunken. Die Grenzen zu kennen, was gut und was schlecht ist, ist unerlässlich", sagt Professorin Elina Hyppönen. Sie ist Leiterin des Australian Centre for Precision Health am Krebsforschungszentrum der University of South Australia. Sie sagt ebenfalls: "Es geht, wie bei vielen Dingen im Leben, um das richtige Maß; wenn man es übertreibt, wird der Körper dafür bezahlen."

Risiko für Herzerkrankungen steigt bei zu viel Kaffee

Das Ergebnis der Studie war, dass das Trinken von mehr als sechs Tassen Kaffee das Risiko für Herzerkrankung um bis zu 22 Prozent steigert. Genauer: Die Studie ergab, dass zu viel Koffein zu einem erhöhten Blutdruck führen kann. Dieser gilt als Vorläufer schwerwiegender Herzkrankheiten. Durch die Studie wurde erstmals eine Empfehlung dafür abgegeben, wie viel Kaffee man am Tag maximal trinken sollte.

Wie bei den meisten Dingen gilt also auch bei Kaffee: Solange man es nicht übertreibt, ist auch der tägliche Genuss nicht schädlich für die Gesundheit.

