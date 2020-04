Kaffee in der Waschmaschine? Mit diesem Trick erstrahlt Ihre Wäsche in neuem Glanz

Kaffee in die Waschmaschine? Bloggerin verrät Trick: Die dreifache Mutter Anna Luther hat Erfahrung mit viel Wäsche - insbesondere mit solcher, die durch mehrfache Waschvorgänge verblasst. Ihrer Erfahrung nach hilft ein besonderer Trick, die Wäsche wie neu strahlen zu lassen: Kaffee in der Waschtrommel.

Dreifache Mutter ist überzeugt: Kaffee hilft

Auf ihrem Blog berichtet Anna Luther davon, welche Erfahrungen sie gemacht hat: "Von schwarzen Jeans zu Sweatshirts und sogar den Leggings meiner Tochter, verblassen die Farben unserer dunklen Kleidungsstücke relativ schnell". Luthers Lösung dabei: Zwei Tassen Kaffee in den Spülgang kippen. So soll ihrer Meinung nach dunkle Kleidung dunkel bleiben.

Dabei wichtig: Dem Blog zu folge, muss man den Kaffee direkt in die Trommel geben und nicht ins Waschmittelfach. Zusätzlich ist wichtig, dass ausschließlich dunkle Kleidung, wenn nicht sogar nur schwarze Kleidung in der Trommel liegt.

Riechen Jeans, Shirts und Co. danach nach Kaffee?

Klingt verrückt, klappt aber laut Anna Luther: Die Bloggerin klärt zudem auf, dass die Kleider nach dem Waschen deswegen nicht störend nach Kaffee riechen. Der Waschtest mit Kaffee kann beispielsweise mit alter, abgetragener Kleidung ausprobiert werden, die eh aus dem Kleiderschrank geflogen wäre. Ob die Wäsche nach dem Waschen wirklich wieder strahlt, muss Jeder selbst ausprobieren.