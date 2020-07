Juli endet mit Hitze und Gewittern: Saharaluft über Bayern

Die Woche startet in Deutschland sommerlich - auf einen warmen und sonnigen Montag folgt ein lauer Sommerabend. Die Nacht auf Dienstag ist angenehm warm und lädt zum langen Verweilen draußen ein.

Auch der Dienstag startet zunächst warm, teilt der "Weather Channel" am Dienstag mit. Doch mit der Hitze kommen auch die Gewitter: In Bayern beginnt es am Dienstagnachmittag zu gewittern.

Sommerliches Wetter in Bayern - Unwetter drohen wieder am Sonntag

Zunächst ziehen südlich der Donau in Bayern ab Nachmittag Gewitter auf, die laut "Weather Channel" auch zu Superzellen werden können. Währenddessen bleibt es in Bayern heiß mit etwa 30 Grad. Die Gewitter halten sich bis tief in die Nacht, danach beruhigen sie sich wieder.

Bis zum Sonntag bleibt es dann laut "Weather Channel" sommerlich, dann drohen erneut Unwetter.