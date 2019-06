Johannisfeuer-Termine: Hier wird in Franken die Sommersonnenwende gefeiert

Am Freitag, den 21. Juni, steht wieder der längste Tag des Jahres an. Die Sommersonnenwende wird in vielen Städten, Dörfern und Gemeinden Frankes mit dem traditionellen Johannisfeuer gefeiert.

Wir haben für Sie einige Termine der Johannisfeuer in der Region:

Johannisfeuer im Landkreis Bamberg

14.06.2019: Johannisfeuer der Siedlergemeinschaft Hirschknock

21.06.2019: Johannisfeuer auf dem Festplatz in Zapfendorf

22.06.2019: Johannisfeuer am Vereinsgelände des FC Wacker

21.06.2019: Johannisfeuer im WSV Neptun

28.06.2019: Johannisfeuer auf dem Parkplatz der Steigerwaldturnhalle in Burgebrach

21.06.2019: Johannisfeuer um den Gartenstädter Markt

28.06.2019: Johannisfeuer in Strullendorf

28.06.2019: Johannisfeuer der Scheßlitzer Vereine auf dem Feuerplatz an der A70/Richtung Windischstetten

22.06.2019: Johannisfeuer auf dem Frensdorfer Tennisplatz

06.07.2019: Johannisfeuer in Gundelsheim bei der Feuerwehr

22.06.2019: Johannisfeuer in Rattelsdorf am Käpperla

21.06.2019: Johannisfeuer der Dompfarrei auf dem Rothof

Johannisfeuer im Landkreis Forchheim

22.06.2019: Johannisfeuer in Kleinsendelbach

15.06.2019: Johannisfeuer in Dürrbrunn

15.06.2019: Johannisfeuer am Reckenberg

20.06.2019: Johannisfeuer in Oberailsfeld

22.06.2019: Sonnwendfeuer in Dormitz

21.06.2019: Johannisfeuer in Mistelgau

22.06.2019: Johannisfeuer in Wüstenstein am Sportplatz

21.06.2019: Sonnwendfeier in Egloffstein

Johannisfeuer im Landkreis Haßberge

22.06.2019: Johannisfeuer am Sportgelände des TSV Großmannsdorf

22.06.2019: Johannisfeuer des Wandervereins Eichelsdorf am Bolzplatz

22.06.2019: Sonnwendfeuer des SV Rügheim am Bolzplatz in der Siedlung

21.06.2019: Sonnwendfeuer der Sportfreunde Unterpreppach

29.06.2019: Sonnwendfeuer des Feuerwehrvereins Pfarrweisach

22.06.2019: Johannisfeuer des FFW Fischbach

22.06.2019: Sonnwendfeuer des Feuerwehrvereins Rabelsdorf

22.06.2019: Sonnwendfeuer der Dorfjugend Junkersdorf

Johannisfeuer im Kreis Lichtenfels

14.06.2019: Johannisfeuer des FC Horb am Sportheim

15.06.2019: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Dürrbrunn am Feuerwehrhaus

15.06.2019: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Weidnitz am Radweg nach Neuses

28.06.2019: Johannisfeuer der Freiwilligen Feuerwehr Ebensfeld beim Naturbad Ebensfeld

24.06.2019: Johannisfeuer am Maineck Feuerwehrhaus

21.06.2019: Johannisfeuer des FC Burgkunstadt mit Live-Musik

29.06.2019: Johannisfeuer am Bootshaus am Main Altenkunstadt

24.06.2019: Johannisfeuer des RV Viktoria Maineck

29.06.2019: Johannisfeuer des TSV Gärtenroth

Johannisfeuer im Landkreis Kronach