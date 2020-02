Tokio vor 25 Minuten

Dating im Weltall

Japanischer Milliardär sucht Partnerin für Urlaub im Weltraum

„Einmal um den Mond und zurück.“ So müsste der Spruch nach dem romantischen Ausflug eines extravaganten Romantikers bald lauten. Der milliardenschwere Geschäftsmann will seine Freundin bei einem Date im All finden.