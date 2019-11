Internet-Nutzer rätseln: Diese Aufgabe können angeblich nur Hochbegabte lösen

Im Internet kursiert erneut ein Logik-Rätsel. Auf den ersten Blick erscheinen die beiden Gleichungen recht simpel, doch die folgende Aufgabe sollen angeblich nur Hochbegabte knacken können:

6+3=1893

9+5=45144

Soviel vorweg: Man muss nicht die Gleichung berechnen, die eigentlich da steht. Vielmehr geht es darum, einen Rechenweg zu finden, wie die Zahlen 6 und 3 beziehungsweise 9 und 5 die Ergebnisse 1893 und 45144 bilden können.

Wer jetzt knobeln will, sollte am besten an dieser Stelle aufhören zu lesen, denn gleich verraten wir die Lösung.

So kommt man auf die Lösung des Rätsels:

Die beiden Ergebnisse setzen sich aus jeweils drei Zwischenergebnissen zusammen. Im ersten Schritt multipliziert man die Zahlen miteinander:

6x3=18

9x5=45

Anschließend addiert man die Zahlen:

6+3=9

9+5=14

Schließlich subtrahiert man die Zahlen voneinander:

6–3=3

9–5=4

Setzt man nun die drei Zwischenergebnisse zusammen, erhält man die Zahlen 1893 und 45144.

Und - haben Sie das Rätsel lösen können? Mehr Rätselspaß gibt es übrigens hier: