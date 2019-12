Mit dem Weihnachtsbaum holt man sich bis zu 25.000 Insekten ins Haus

Ein Großteil der Deutschen stellt sich zur Weihnachtszeit einen schönen, grünen Tannenbaum ins Wohnzimmer. Doch mit dem Gewächs holt man sich nicht nur Weihnachtsstimmung ins Haus, sondern auch eine Menge kleiner Insekten.

Die norwegische Universität Bergen hat nach mehreren Untersuchungen eine präzise Zahl festgelegt, bis zu wie viele Tierchen etwa in einem Christbaum leben können.

Insekten im Weihnachtsbaum: Bis zu 25.000 Tierchen pro Baum

Für viele gehört das Aufstellen eines Weihnachtsbaums zur alljährlichen Tradition. Doch die meisten sind sich nicht darüber im Klaren, für wie viele Insekten ein Christbaum eigentlich als Lebensraum dient.