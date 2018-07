Mainz am Rhein vor 2 Stunden

Pralle Sonne

In einer Stunde auf 56 Grad: Pralle Sonne macht Autos zu Backöfen

Bei den momentanen Temperaturen kann es in einem Auto binnen kürzester Zeit lebensgefährlich heiß werden. Deshalb warnt die Polizei davor, keine Kleinkinder, alte Menschen oder Tiere in einem geschlossenen Auto in der Sonne zurückzulassen.