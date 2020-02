Impfpflicht, Blitzer-Apps, kostenloses Busfahren: Das alles ändert sich im März

Im März 2020 stehen wieder einige Änderungen in Deutschland an: In unserer Übersicht zeigen wir Ihnen, welche gesetzlichen Neuerungen und sonstigen Regelungen in diesem Monat in Kraft treten.

Masern-Impfpflicht gilt ab 1. März 2020

Am 1. März 2020 tritt bundesweit die Masern-Impfpflicht an Schulen und Kitas in Kraft. Kindergarten-Träger erwarten bei der Umsetzung zwar einen gewissen Aufwand, aber keine grundlegenden Probleme.

Bei der Umsetzung der Masern-Impfpflicht in Schulen und Kindergärten sieht die Gewerkschaft GEW noch offene Fragen. Das gelte beispielsweise für eine Kollision von Impfpflicht und Schulpflicht, sagte GEW-Sprecher Michael Kummer der Deutschen Presse-Agentur. "Was passiert dann mit Impfverweigerern?" Es sei zu befürchten, dass die Schulen hier vor einem Dilemma stünden.