Hustensaft wirkungslos? Schweizer Studie zeigt ernüchternde Ergebnisse

Hustensäfte haben einen stolzen Preis: Zwischen zehn und zwanzig Euro kosten die Präparate, die gegen die lästigen Erkältungssymptome helfen sollen. Doch bringen die teuren Mittelchen tatsächlich etwas gegen den lästigen Hustenreiz?

Forscher der Universität Basel haben in einer Studie die Wirkung von Hustensäften untersucht und festgestellt, dass die meisten der Säfte keinen Nutzen bei Beschwerden bringen. In dem Fachmagazin "British Journal of General Practice" veröffentlichten sie ihre ernüchternden Ergebnisse.

Husten als Begleiterscheinung einer Infektion

Der oftmals mit einer bakteriellen Infektion einhergehende Husten ist laut der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP)ein wichtiger Schutzmechanismus, um Fremdkörper, Staub oder Schleim aus den Atemwegen wieder heraus zu befördern und somit Bakterien möglichst wenig Nährboden zu geben. Hören das Kratzen im Hals und der Reizhusten aber auch nach zwei bis drei Wochen nicht auf, spricht man von subakutem Husten.

Säfte als wirksames Mittel gegen Husten? Schweizer Wissenschaftler behaupten das Gegenteil

Oftmals greifen die Deutschen in diesem Fall zu Hustensaft - von vier Millionen Euro, die jährlich für Erkältungsmedizin ausgegeben werden, sei Deutschland laut Angaben des Spiegel mit allein 1,4 Milliarden ganz vorne dabei. In der Schweizer Studie allerdings konnten die Wissenschaftler feststellen, dass dieser nicht die gezielte Wirkung bringt, sondern der Husten meist nach einer etwas längeren Zeit (rund acht Wochen) dennoch von selbst wieder aufhört.