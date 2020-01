Horrorwinter 2020: Was steckt hinter den Prognosen der Experten?

Vieles deutet darauf hin, dass der Winter 2019/2020 weltweit neue Temperatur-Rekorde aufstellen wird. Ein Experte spricht sogar von einer "Vorhersage des Grauens". Entgegen mancher Erwartung an die kalte Jahreszeit sind damit aber keine neuen Kälte-Rekorde gemeint.

Der Wetterexperte Stefan Ochs aus Herzogenaurach fügt den Prognosen noch eine weitere, spannende Beobachtung hinzu. "Abwechselnd bestimmt ausgeprägte Hochdruckwetterlagen und Westwetterlagen unser Wetter", so der Wetterochs.

Das sei jedoch kein neues Phänomen: "Wir haben es bis jetzt quasi mit einer Kopie des Winters 1988/1989 zu tun", so der Experte. Weiter sagt er: "Damals gab es dann Mitte Februar eine nasskalte Phase, in der sich lokal auch mal eine Schneedecke bilden konnte." Ob das erneut so sei, stehe jedoch natürlich in den Sternen.

Bisher konnte von hochwinterlichem Wetter in Deutschland nicht die Rede sein. Zwar gab es in den Alpen zwar etwas Schnee, in der Mitte und im Süden der Republik aber vornehmlich Schauern. Die Schneefallgrenze legte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am 18. Januar noch auf 400 bis 500 Metern fest. Die Temperaturen lagen deutschlandweit zwischen einem und sieben Grad.

Horrorwinter: Kommt er nun, oder doch nicht?

Wetter-Experten des DWD schließen das Szenario eines "Horrorwinters" nicht aus. Darunter verstehen sie allerdings einen eher milden und schneearmen Winter. Auch in den vergangenen Jahren waren weiße Weihnacht ebenso eine Seltenheit wie gutes Schlittenfahrwetter. Doch auch das Gegenteil will der Experte nicht ausschließen. Das zeigt, wie schwierig langfristige Prognosen sind - trotz moderner Technik.

Der DWD erstellt mit Hilfe von Computermodellen Jahreszeitenvorhersagen. Anhand dieser ist es möglich, die Temperaturabweichungen in Europa für die Wintermonate Dezember, Januar und Februar mit den Mittelwerten der vergangenen Jahre zu vergleichen.