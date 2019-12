In jüngster Zeit warten einige Medien indes mit Wetter-Überschriften der Superlative auf. So liest man immer häufiger vom "Horrorwinter" oder vom "Wetter-Hammer". Das ist auch dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nicht entgangen. In einem vom DWD veröffentlichten Artikel, hat der Diplom-Meteorologe Simon Trippler die Prognosen des "Horrorwinters" auf den Prüfstand gestellt.

Wetter 2019/2020: Steht uns ein Horrorwinter bevor?

Die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienst schließen das Szenario eines "Horrorwinters" nicht zwingend aus, verstehen darunter allerdings einen eher milden und schneearmen Winter. Bereits in den vergangenen Jahren waren weiße Weihnachten und Schlittenfahrerwetter eher eine Seltenheit.

In Anbetracht des Klimawandels, sei ein milder Winter ohnehin wahrscheinlicher als ein kalter - so der Experte des DWD. Einen kalten und schneereichen Winter schließt er jedoch nicht aus. Auch wenn Meteorologen über immer modernere Technik verfügen, gestalten sich langfristige Wettervorhersagen als schwierig. Wie Wettervorhersagen entstehen, erklären wir Ihnen hier.

Mit Hilfe von Computermodellen stellt der DWD Jahreszeitenvorhersagen bereit. Anhand dieser kann man die Temperaturabweichungen in Europa für die Wintermonate Dezember, Januar und Februar mit den Durchschnittstemperaturen der vergangenen Jahre vergleichen. Es lässt sich also ablesen, ob die durchschnittliche Temperatur von Dezember bis Februar höher oder niedriger als in den Jahren zuvor ist.

Deutscher Wetterdienst bestätigt: Temperaturen steigen

Der Deutsche Wetterdienst bestätigt die Vorhersage eines milden Winters. In den nächsten drei Monaten soll es einen durchschnittlichen Temperaturanstieg von bis zu einem Grad geben. Diplom-Meteorologe Simon Trippler fügt jedoch an, dass die Jahreszeitvorhersagen in Europa in den vergangenen Jahren kaum zuverlässige Ergebnisse lieferten.

Damals, vor rund 13 Jahren, lag die Durchschnittstemperatur bei 4,4 Grad Celsius. Jetzt, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net gegenüber bild.de, werden die Temperaturen vermutlich noch höher liegen. Voraussagen sehen die Durchschnittswerte der Monate Dezember bis Februar bei 4,6 Grad - also 0,2 über dem bisherigen Top-Wert.

Für Deutschland und Franken hat das natürlich auch Auswirkungen: Wir werden mehr "West-Wetter" bekommen. Und müssen vermutlich mit deutlich weniger Schnee auskommen. Für Wetterexperte Jung sind genau das die Auswirkungen des Klimawandels.

