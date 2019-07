Hitzewelle: Mobile Klimaanlagen helfen gegen das Schwitzen - unsere Empfehlungen

Bei brüllender Hitze stößt ein Ventilator mitunter an seine Grenzen. Die Alternative: eine mobile Klimaanlage. Mobile Klimageräte erfreuen sich in den vergangenen Jahren steigender Beliebtheit. Ihr großer Vorteil: Sie sind geeignet für Räume mit relativ geringen und saisonal auftretenden Kühllasten, beispielsweise in Büros oder im Eigenheim. Unabhängig von den jeweiligen Außenwerten, sorgen Sie für angenehme Innentemperaturen. Welche mobilen Klimaanlagen zu empfehlen sind, erfahren Sie hier.

1. Der Suntec 3 in 1 - Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung

Die Suntec Klimaanlage für Raume bis zu 60 m³ (~25 m²) kühlt, entfeuchtet und ventiliert. Sie eignet sich besonders zur kostengünstigen temporären Klimatisierung von Wohn- und Arbeitsräumen tagsüber oder von Schlafräumen in der Nacht. Leistung laut Hersteller:

3 in 1: Kühlen (2,1 kW), Entfeuchten (1,0 l/h) und Ventilieren (350 m³/h) - ideal für Räume bis 60 m³ (~25 m²) geeignet

Kühlleistung 7.000 BTU/h (Energieeffizienz A)

Temperatureinstellung (16-31°C) + Frostschutz, Timer-Funktion

Steuerung über leicht verständliches LED-Display oder Fernbedienung (exkl. 2xAAA)

Inkl. Abluftschlauch (~1,50 m), Leichtlauf-Rollen, Sonderzubehör separat erhältlich

2. Trotec mobiles Klimagerät 3 in 1 - Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung

Das kompakt gebaute Klimagerät mit einer maximalen Kühlkapazität von 2,1 kW hält bis zu 65m³ kühl. Neben der Kühlfunktion verfügt das Gerät auch über eine Belüftungs- und Entfeuchtungsfunktion. Außerdem gibt es ein Timer- und Sleepfunktion sowie einen leicht zu reinigenden und herausnehmbaren Luftfilter. Leistung laut Hersteller:

Kühlkapazität max.: 2,1 kW / 7.200 Btu / Dieses Gerät trägt das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit

3-in-1-Klimagerät: Kühlung, Ventilation, Entfeuchtung / Auto-Restart-Funktion für den Einsatz mit einer externen Zeitschaltuhr

Energieeffizienzklasse A / Geeignet für Räume bis ca. 65 m³ / 3 Gebläsestufen und Automatikgebläse

Inkl. Kondenswasserverwertung: Im Gegensatz zu vielen anderen Klimageräten muss beim PAC 2010 E der Kondensatbehälter nur sehr selten geleert werden, da dieses über ein intelligentes Recyclingsystem das kondensierte Wasser zur Kühlung des Kondensators verwendet und somit ein Großteil verdampft

In diesem Sparpaket inklusive der Fensterabdichtung AirLock 100

3. oneConcept 4-in-1 Luftkühler

Luftkühler-Ventilator mit Ionisierungs-, Luftreinigungs- und Luftbefeuchtungsfunktion sowie drei Leistungsstufen. Extrem niedriger Energieverbrauch bei hoher Kühlleistung für kleine und mittelgroße Räume. Auch ist eine Steuerung über Fernbedienung möglich. Leistung laut Hersteller:

Der Luftkühler ist mit einer Ionisierungs-, Luftreinigungs- und Luftbefeuchtungsfunktion sowie mit drei Leistungsstufen ausgestattet

Das Gerät hat keinerlei Restriktionen bei der Aufstellung in Außen- oder Innenbereichen. Ein Schließen von Fenstern und Türen ist damit nicht erforderlich

Inventor Mobile Klimaanlage

4. Klarstein Pure Blizzard

Fernbedienbare Klimaanlage der Energieeffizienzklasse A mit Selbstverdampfungssystem, einem eingebauten LED-Display, einfacher Bedienoberfläche und 24 Stunden-Timer. Geräuscharmes 3-in-1-Gerät: Kühlung, Ventilator und Luftentfeuchter in einem. Auch ein Abluftschlauch ist enthalten. Leistung laut Hersteller:

Dank der fest montierten Rollen, lässt sich die Klimaanlage leicht versetzen

Die Klimaanlage hat einen leistungsstarken aber dennoch sparsamen Kompressor zur Luftkühlung. 7000 BTU bzw. 808 W tragen dem Pure Blizzard 3 2G die Energieeffizienzklasse A ein und machen ihn zum geeigneten Dauerbetriebsgerät

Mittels des oben befindlichen Steuerungsfeldes kann man die Klimaanlage ganz nach Wunsch einstellen. So kann für die Temperierung aus dm Bereich von 17 bis 30 Grad frei gewählt werden

Zusätzlich zur Kühlung kann ein Ventilator mit zwei Geschwindigkeiten aktiviert werden, um die Luft optimal im Raum zu verteilen. Die Ausströmrichtung kann mittels horizontaler und vertikaler Lamellen geregelt werden

5. Gree mobile Klimaanlage Shiny

Klimaanlage mit Fernbedienung der Energieeffizienzklasse A mit Selbstverdampfungssystem,

LED Display, einfacher Bedienoberfläche und 24 Stunden-Timer. Geräuscharmes 3-in-1-Gerät mit nur 56 dB: Kühlung, Ventilator und Luftentfeuchter in einem, zudem ist noch ein Abluftschlauch enthalten. Leistung laut Hersteller:

Geeignet sind Raumgrößen mit bis zu maximal 40qm

Kühlt auf Wunschtemperatur zwischen 16 und 30 °C herunter

Es steht eine 4-stufige Gebläseeinstellung zur Verfügung (Low, Mid, High, Auto)

Der Sleep-Modus und Timer schaffen zusätzlichen Komfort bei der Bedienung.

