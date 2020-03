HelloFresh Kochboxen: Selber kochen leicht gemacht? Das taugen die Essens-Kisten

Viele Menschen machen sich aufgrund der aktuellen Coronavirus-Lage Sorgen und fühlen sich bei dem Gedanken, im Supermarkt einzukaufen, unwohl. Die Lösung ist simpel: Die Kochboxen von HelloFresh* bringen frische Zutaten direkt zu Ihnen nach Hause. Lassen Sie sich regionales und saisonales Obst und Gemüse, aber auch Fleisch oder Fisch, bequem und sicher an die Haustür liefern.

Das Beste: Mit einer Kochbox von HelloFresh bekommen Sie nicht nur frische Zutaten nach Hause, Sie bekommen sogar jede Woche neue und einfache Rezepte für ausgewogene Mahlzeiten dazu, die sie aus dem Inhalt Ihrer Kochbox zubereiten können.

HelloFresh: Gesund, nachhaltig und lecker

Mit den Kochboxen von HelloFresh* bekommen Sie jede Woche eine Zusammenstellung an frischen Zutaten und ausgewogene Rezepte, wahlweise auch für den Thermomix. Aber die Boxen sind nicht nur gesund und lecker, sie sind auch nachhaltig. Zum einen reduziert man die Menge an Lebensmitteln, die weggeschmissen werden, da die Zutaten grammgenau für die Rezepte passend abgepackt werden. Außerdem werden die Lebensmittel weitestgehend regional und saisonal angebaut und geerntet, die Verpackungen sind recycelbar.

Diese Kochboxen können Sie wählen

HelloFresh liefert Ihnen die Kochboxen einfach und stressfrei nach Hause. Und so funktioniert es: Zuerst wählen Sie aus, welche Art von Gerichten Sie kochen wollen. Zur Auswahl stehen Classic, Veggie, Family oder speziell für den Thermomix erstellte Rezepte.

Classic Box

Mit der Classic Box bekommen Sie die freie Wahl nach Hause: Stellen Sie sich jede Woche Ihr Menü aus Ihrem Lieblingsrezepten zusammen. Sie bekommen hier einfache, schnelle und ausgewogene Rezepte.

Family Box

Mit der Family Box von HelloFresh bekommen Sie alltagstaugliche und ausgewogene Rezepte für die ganze Familie. Ob „Kids Hit“, „Easy Alltag“ oder „Family Highlight“: Für jede Gelegenheit ist ein Rezept dabei. Zusätzlich bringt die Family Box auch Mitmach-Tipps für die Kinder und einfache Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Veggie Box

Die Veggie Box ist definitiv die nachhaltigste bei HelloFresh. Mit leckeren, gesunden und ausgefallenen Rezepten ganz ohne Fleisch oder Fisch schlagen hier Vegetarier-Herzen höher. Ob Salat, Eintopf oder Pfannengericht: Langweilig wird es mit dieser Kochbox sicher nicht.

Unser Fazit zu den Hellofresh Kochboxen

Die Zutaten sind frisch, die Rezepte abwechslungsreich und lecker, die Portionsgröße für Normal-Esser völlig ok: Unser erster Eindruck von HelloFresh ist durchweg positiv. Preislich lassen sich die Kochkisten ganz dem individuellen Bedarf anpassen. Los geht’s bei 3,99 Euro pro Portion, dazu kommen immer noch die Versandkosten.

HelloFresh ist auch eine Marke, die sich die Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben hat. Und sie macht auch vieles richtig, hat allerdings dennoch Nachholbedarf in diesem Bereich, beispielsweise, wenn es um rein pflanzliche Ernährung geht. Auch Plastikverpackungen, beispielsweise um die Oliven herum, machen in diesem Kontext keine gute Figur – aber was wäre die Alternative? Sicher ist eines: In Zeiten von Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Restaurants ist eine Kochkiste für viele Menschen in unserer Gesellschaft, die gefährdet sind oder sich unwohl fühlen, eine gute Möglichkeit, um den Gang zum Supermarkt zu vermeiden.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.