Heiße Gadgets für kalte Tage: Heizlüfter, Radiator & Co. - Das heizt Ihnen richtig ein

Die kalte, graue Jahreszeit steht vor der Tür und somit auch Temperaturen unter Null Grad: Wenn Sie aufgrund der Kälte Schwierigkeiten haben, ihre Wohnung oder einzelne Räume zu heizen, könnten Heizlüfter & Co. ihre Probleme lösen. In diesem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick über Wärmestrahler und geben Hinweise, was es beim Kauf zu beachten gilt.

Ob freiwillig oder aus der Not gedrungen - Wer sich nach einer alternativen Heizmöglichkeit umschaut, steht vor der Wahl: Heizlüfter, Konvektor oder Radiator.

Alle Elektroheizungen funktionieren mit sogenannten Heizwiderständen, die sich erwärmen, wenn Strom fließt. Die verschiedenen Arten haben einige Vor- und Nachteile.

Einerseits kann die Wärme über einen Ventilator direkt in den Raum gegeben werden oder mit Infrarotstrahlern die direkte Umgebung wärmen. Häufig gibt es zudem auch Elektroheizungen, die mit sogenannten Speichern erwärmt werden. Dies sind die, mit Schamottkern, Marmor oder Naturstein. Diese Wärme wird entweder als Strahlungswärme oder mit Hilfe eines Ventilators an den Raum abgegeben.

Elektroheizung - Teuer und keine Lösung

Eine Zusatzheizung, die am Strom angeschlossen ist macht energetisch und auch ökonomisch keinen Sinn. So wird laut Endres der teuerste und hochwertigste Energieträger verheizt - der Strom. Dieser kostet drei Mal mehr als andere Brennstoffe.

Hier sollten besonders die Haushalte aufpassen, die über sogenannte "Verdunstungsröhrchen" abrechnen müssen. Ansonsten wird doppelt gezahlt: Einmal fallen die Kosten der Extra-Heizquelle am Stromnetz an und zudem zeigen die Röhrchen an, dass sie es eigentlich mollig warm haben und machen sich ebenfalls bei der Jahresabrechnung bemerkbar.