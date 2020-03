Eine Hebamme warnt auf Instagram vor Sex in der Coronakrise - zwar in einem scherzhaften Ton, doch durchaus mit einem ernsten Hintergrund. Schon in den Jahren zuvor hatten Hebammen immer wieder davor gewarnt, um die Osterzeit herum Kinder zu zeugen. In diesem Jahr fällt der Zeitraum ausgerechnet mit der Corona-Krise zusammen, die viele Menschen zum zuhause bleiben zwingt.

Das Problem: Kinder, die in dieser Zeit gezeugt werden, kommen wahrscheinlich mit einem Geburtstermin Ende Dezember/Anfang Januar auf die Welt. Gerade um die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel herum herrscht chronischer Personalmangel, sowohl bei den Hebammen als auch in Kreißsälen. Manche Kliniken schließen aus diesem Grund ihre Geburtsstationen sogar über die Feiertage, zum Beispiel in Schweinfurt im Dezember 2019.