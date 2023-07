Die Toilette kann ein Ort sein, an dem es dann und wann zu unangenehmen Gerüchen kommt. Um sie zu beseitigen und auch Verschmutzungen wieder wegzubekommen, kannst du auf Spülmittel zurückgreifen.

Spülmittel bekämpft Verschmutzungen und verströmt frischen Duft

Um Gerüche und Verschmutzungen in der Toilette zu beseitigen, gibt es viele unterschiedliche Produkte auf dem Markt. WC-Steine oder Duftsprays sollen Gerüche neutralisieren oder überlagern. Doch auch mit Spülmittel kannst du den gleichen Effekt erzielen. Gib dafür ein wenig Spülmittel auf die Klobürste oder bewahre diese gleich in einem Spülmittelbad auf.

Mit der Klobürste mit Spülmittel reinigst du das WC. Wenn du anschließend die Spülung betätigst, werden die im Spülmittel enthaltenden Duftstoffe durch die Verwirbelungen des Wassers verteilt. So lassen sich Bakterien und Verschmutzungen gleichzeitig einfach und günstig entfernen.

Die chemischen Eigenschaften des Spülmittels sorgen bei keramischen Oberflächen für eine glatte Oberfläche. So können Verschmutzungen schnell beseitigt werden und schwerer wieder entstehen. Die Tenside des Spülmittels bewirken eine geringe Oberflächenspannung des Wassers, sodass dies besser abfließen kann und Kalk- sowie Urinstein-Ablagerungen verhindert werden können, welche sonst langfristig zu Verstopfungen der Rohre führen können.

Allzweckwaffe Spülmittel

Spülmittel ist eine Lösung. Sie besteht in der Regel aus unterschiedlichen chemischen Inhaltsstoffen und ist stark schäumend. Die enthaltenden Tenside sind waschaktiv, binden sich einerseits mit ihrer hydrophilen Seite an das Abwaschwasser und mit ihrer hydrophoben Seite an die zu entfernenden Reste, zum Beispiel Fette. Dadurch entsteht eine Emulsion. Die Verschmutzungen landen gemeinsam mit dem Abwaschwasser im Ausguss.

Spülmittel enthält antibakterielle Wirkstoffe, sowie häufig einen Rückfetter, der die Hände schont. Häufig sind außerdem noch Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe enthalten. Nach EU Vorschrift müssen die Tenside innerhalb von 28 Tagen biologisch abbaubar sein. Dennoch sollten Reinigungsmittel immer sparsam eingesetzt werden. Der pH-Wert wird mithilfe von Citronensäure so eingestellt, dass er neutral oder schwach sauer ist. Damit ist Geschirrspülmittel für den Hautkontakt geeignet, sowie den Einsatz von empfindlichen Oberflächen.

Das regelmäßige Reinigen der Toilette mit Spülmittel beseitigt nicht nur Gerüche und Verschmutzungen, es verhindert auch Verstopfungen. Verschmutzungen und Kalkablagerungen gehören mit zu den häufigsten Gründen einer verstopften Toilette. Geschirrspülmittel lässt sich in vielen Bereichen hervorragend als Putzmittel verwenden. Ein Mittel für Küche, Bad, Fenster und andere Oberflächen. Damit sparst du es dir viele unterschiedliche Produkte zu kaufen. So kannst du nicht nur Geld sparen, sondern auch Platz und Verpackungsmüll.

Fazit: Viele Vorteile der Spülmittel-Klobürste

Dein Klo regelmäßig nach dem Toilettengang mithilfe von Spülmittel zu reinigen, wirkt Verschmutzungen entgegen. Außerdem sorgt Spülmittel in deiner Toilette für einen frischen Duft, ein bakterienfreies WC und kann es nachhaltig vor dem Verstopfen schützen.

