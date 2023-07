Kompostieren muss nicht kompliziert und aufwendig sein. Mithilfe einer Wurmbox ist es für jede*n einfach möglich, in der eigenen Wohnung zu kompostieren. Was die Vorteile einer Wurmbox sind und worauf du achten solltest, haben wir für dich zusammengefasst.

Grundlegendes über die Wurmkiste

Insbesondere dann, wenn du oft Obst und Gemüse isst, fallen viele Bioabfälle an. Bestenfalls solltest du die Reste auf einem Kompost sammeln, sodass Würmer sie zu hochwertigem Humus umwandeln können. Je nach Wohnsituation ist es dir allerdings nicht immer möglich, einen Kompost im Garten zu haben. Ein weiteres Problem besteht darin, dass es die Bio-Tonne nicht in jeder Stadt gibt. So zeigte unter anderem eine NABU-Analyse (2023), dass es in 115 Kreisen und Städten noch keine flächendeckende und verbindliche Biotonne gibt. Eine alternative Lösung: Die Wurmbox.

Wie der Name bereits verrät, handelt es sich um eine Box beziehungsweise Kiste, in der Kompostwürmer leben. In den meisten Fällen besteht die Kiste aus Holz. Die Kompostwürmer fressen die organischen Abfälle, die in die Box geworfen werden. Zudem vermehren sie sich und scheiden natürlichen Dünger aus. Dieser wird auch Wurmhumus genannt. Nach einer Weile kannst du den Wurmhumus aus der Kiste "ernten" und jegliche Pflanzen mit Nährstoffen sowie wertvollen Mikroorganismen versorgen.

Kompostwürmer fühlen sich an einem geschützten Ort mit einer gleichbleibenden Temperatur von etwa 20 °C am wohlsten. Sie mögen zudem keine direkte Sonneneinstrahlung. Oftmals bietet sich die Küche als optimaler Standort an, da du die Bioabfälle so direkt entsorgen kannst. Zudem kann dir die Wurmkiste als Auflagefläche nützlich sein. Eine Wurmbox kannst du online oder im Fachhandel erwerben.

Das essen die Kompostwürmer

Die Nahrung für deine Kompostwürmer sollte am besten grob zerkleinert und nicht zu trocken sein. Hiermit darfst du deine Kompostwürmer füttern:

Schneideabfälle und Schalen von Obst- und Gemüsesorten (am besten ist Bio-Obst und -Gemüse, da es hier keine Pestizidbelastung gibt)

Eierschalen

Kaffeesatz

Teeblätter

Teebeutel

Bambus

Verblühte Blumen

Unkraut

Laub

Haare

Karton

Pappe und (Zeitungs-)Papier in kleinen, befeuchteten Streifen

Hast du die Wurmbox noch nicht lange, solltest du die Würmer noch nicht zu viel auf einmal füttern. Zwar können die Kompostwürmer sich recht schnell an ein wechselndes Nahrungsangebot anpassen, jedoch kann es sein, dass das Futter vor allem zu Beginn schimmelt, wenn ein Überfluss vorhanden ist. Der faulige Geruch ist anschließend unangenehm für dich. Wichtig ist also, die Futtermenge nur langsam zu steigern. Die Kompostwürmer mögen es dunkel und feucht. Sieht deine Wurmbox einmal sehr trocken aus, kannst du immer leicht angefeuchtete Zeitung hineinlegen. Alternativ kannst du auch einfach mit einer Sprühflasche etwas Wasser in die Kiste sprühen.

Nicht in deine Wurmbox dürfen hingegen:

Fleisch

Milchprodukte

Zitrusfrüchte

Schimmliges

Hochglanz- und beschichtetes Papier

Reste von gekochten Speisen

Katzenstreu

Vor- und Nachteile der Wurmbox

Ein großer Vorteil der Box ist, dass sie nur wenig Platz benötigt. Hast du also nur eine kleine Wohnung, wirst du dennoch ein Plätzchen für die Box finden können. Lässt du mithilfe des Humus' neue Obst- und Gemüsesorten wachsen, entsteht ein Kreislauf: Der Bioabfall des Obstes und Gemüses dient als Wurmfutter, die Würmer stellen neuen Humus her, welcher wiederum für ein gutes Pflanzenwachstum sorgt.

Als weiterer großer Vorteil ist zu nennen, dass die Wurmbox nicht unangenehm riecht. In der Wurmkiste findet die Kompostierung nahezu vollkommen geruchslos statt. Bei Öffnung des Deckels wird dir ein leichter Erdgeruch entgegenkommen. Stinkt deine Wurmbox, ist etwas nicht in Ordnung.

Ein Nachteil der Wurmkiste ist, dass du nicht alles füttern kannst. Die Kompostwürmer mögen, wie im vorherigen Abschnitt erklärt, beispielsweise keine Zitrusfrüchte. Zudem dauert es immer eine Weile, bis du tatsächlich eine nennenswerte Menge an Wurmhumus aus der Kiste entnehmen kannst. In der Regel dauert es etwa ein halbes Jahr, bis du den Kompost "ernten" kannst. Außerdem kann es sein, dass die Wurmbox nicht ausreicht, wenn du viel Obst- und Gemüse isst. Insbesondere zu Beginn, wenn du die Würmer noch nicht so viel füttern darfst, kann es sein, dass ein zusätzlicher Bio-Müll notwendig ist.

Fazit

Die Wurmkiste ist eine praktische Möglichkeit, um einen Kompost im Haus zu haben. Der Kompost verbreitet keinen unangenehmen Geruch und ist insgesamt sehr pflegeleicht. Legst du dir eine Wurmbox zu, solltest du unbedingt beachten, was du in die Box geben darfst und was nicht. Etwa nach einem halben Jahr kannst du den Kompost das erste Mal "ernten" und als Dünger für deine Pflanzen verwenden.