Eine Rolle Klopapier im Kühlschrank soll gegen so manche Probleme helfen, die im Kühlschrank auftreten können. Was erstmal komisch klingt, hat durchaus Vorteile. Wir erklären euch, was hinter dem Trick steckt.

Klopapier hat laut der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen (HNA) eine absorbierende Eigenschaft. Das heißt, Klopapier im Kühlschrank kann sowohl Feuchtigkeit als auch unangenehme Gerüche reduzieren.

Klopapier im Kühlschrank: Warum Lebensmittel damit länger haltbar bleiben

Im Kühlschrank kann es ab und an zu überschüssiger Flüssigkeit kommen. Zu viel davon kann sich als Kondenswasser im Gerät niederschlagen und dazu führen, dass Lebensmittel schneller schlecht werden und schimmeln. Klopapier kann dem entgegenwirken, indem es Flüssigkeiten aufnimmt.

Ähnlich ist die absorbierende Wirkung auch bei Gerüchen festzustellen. In Kühlschränken werden oft Lebensmittel wie Käse, Zwiebeln oder Knoblauch gelagert. Das kann dazu führen, dass einem ein unangenehmer Geruch entgegenkommt, sobald man den Kühlschrank öffnet. Auch dagegen kann Klopapier helfen, denn die Rolle kann auch Gerüche absorbieren.

Klopapier im Kühlschrank kann also gut für den Geldbeutel sein, wenn Lebensmittel durch weniger Feuchtigkeit länger haltbar sind und weniger weggeworfen werfen muss. Auch für die Umwelt hat es nur Vorteile, wenn weniger Essen auf dem Müll landet. Der Klopapier-Trick für den Kühlschrank ist also auf jeden Fall einen Versuch wert. Eine Rolle Klopapier ist aber nicht das einzige Kühlschrank-Geheimnis: Wusstest du, warum es im Kühlschrank ein kleines Loch gibt?

Vorschaubild: © lyperzyt/Pixabay; Marc Tirl/dpa; Collage: inFranken.de