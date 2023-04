Vielen ist dieses Detail im Kühlschrank vielleicht noch gar nicht aufgefallen, weil es meist von Lebensmitteln und Getränken verdeckt ist. Doch an der Rückwand befindet sich ein kleines Loch, das wichtig für die Hygiene im Inneren des Geräts ist. Aber welche Funktion hat es und wie lässt es sich reinigen?

Eigentlich ist es ganz logisch, warum das Loch im Kühlschrank notwendig ist: Es dient nämlich als Abfluss für Kondenswasser. Dass die kleinen Tröpfchen an der hinteren Innenwand des Kühlschranks entstehen, ist ganz normal. Sie sollten sich allerdings nicht als Pfützen ansammeln, daher ist der kleine Abfluss installiert.

Welche Funktion hat das kleine Loch im Kühlschrank?

Durch dieses Loch fließt das Wasser in einen Behälter, der an der Rückseite des Kühlschranks über dem Kompressor angebracht ist. Erwärmt sich dieser, verdunstet das angesammelte Wasser. In manchen Modellen ist das Loch hinter einer Abdeckung versteckt und nicht gleich sichtbar.

Damit das Kondenswasser optimal ablaufen kann, müssen das Loch und die Rinne aber ab und zu gereinigt werden, da sich dort Staub, Lebensmittelreste oder schlimmstenfalls Schimmel ansammeln kann. Dabei helfen beispielsweise ein feuchtes Küchentuch, ein Schwamm, eine kleine Bürste oder ein Wattestäbchen, das vorher in Essig getunkt wurde, um den Schmutz zu entfernen und die Stelle zu desinfizieren. Ist das Loch verstopft, droht das Wasser nämlich überzulaufen.

Danach die Fläche mit einem Handtuch trocknen. Wer besonders gründlich sein will, kann den Kühlschrank zum Reinigen auch komplett ausräumen, die Zwischenböden herausnehmen und zur Sicherheit den Stecker ziehen.

