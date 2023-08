Harte Handtücher wieder weich bekommen - die besten Tipps

Ursachen für harte Handtücher

Flauschig, zart, kuschelig und weich soll das Handtuch im Idealfall sein. Oft hat man aber leider das Gegenteil zu Hause. Nicht selten erinnert es an Schmirgelpapier. Starre, harte Handtücher, die sich selbst beim Abtrocknen erstmals kaum aus der starren Form bringen lassen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass sie so hart und starr werden können? Dafür gibt es mehrere Gründe: Extrem kalkhaltiges Wasser, die falsche Dosierung von Waschpulver, die Füllmenge der Waschmaschine und sogar das falsche Trocknen.

Harte Handtücher: Mögliche Gründe für die "Trockenstarre" der Handtücher

Harte Handtücher können durch die Füllmenge und durch die Dosierung des Waschpulvers in der Waschmaschine beeinflusst werden. Nimmst du zu viel Waschpulver, verkleben die Fasern des Stoffes und können sich nicht mehr aufrichten. Meistens fühlen sie sich dann nach dem Waschen härter an als vorher. Bei zu wenig Waschpulver kann Kalk in die Fasern eindringen und sich ablagern. Das hat den gleichen Effekt und die Struktur wird hart.

Packst du die Waschmaschine viel zu voll, erzielst du im Prinzip das gleiche Ergebnis. Die Wäsche wird durch die Überfüllung der Maschine nicht richtig gewaschen. So entstehen entweder Ablagerungen von Kalk, oder Ablagerungen vom Waschmittel an den Handtüchern. Findest du bei beiden Faktoren das richtige Mittelmaß, werden die Fasern der Handtücher optimal durchgespült und richten sich nach dem Waschen wieder auf. Das ist das gewünschte Ergebnis, durch das sich Handtücher für uns flauschig und weich anfühlen.

Hat man besonders kalkhaltiges Wasser, ist es sinnvoll, die Handtücher vor dem Waschen für circa eine halbe Stunde in Essigwasser einzulegen. Danach sollten die Handtücher grob ausgespült werden. Im Anschluss kann man sie wie gewohnt in der Maschine waschen. Der Essig verhindert, dass sich Kalk in den Fasern ablegt. Bei weißen und hellen Handtüchern hilft auch eine Lauge aus Zitronensäure sehr gut, die Handtücher wieder weich und frisch zu machen.

Harte Handtücher weich machen: Tipps für ein tolles Ergebnis

Der Klassiker für flauschig weiche Handtücher ist sicherlich der Trockner. Hier hat man quasi eine Gelinggarantie. Durch das im Trockner verursachte Herumwirbeln in der warmen Luft stellen sich die Fasern der Handtücher alle wieder auf und die Handtücher fühlen sich danach kuschelweich an. Will man diesen Effekt wieder zunichtemachen, bügelt man die Handtücher.

Der Irrglaube, mit Weichspüler weiche Handtücher zu erzielen, hält sich hartnäckig. Der Weichspüler verklebt die Textilfasern, sodass sie sich im Trockner nicht aufrichten können und die Handtücher bleiben hart. Neben Essig und Zitronensäure wären Waschsoda und Natron die bessere Wahl. Dafür stellt man eine Lauge her, in der man die Handtücher für eine gewisse Zeit einlegt. Im Anschluss wäscht man sie ganz normal, wie gehabt, in der Maschine. Lese-Empfehlung: Die zwanzig besten Tipps zum Stromsparen in Küche und Haushalt erfährst du in unserem Artikel.

Ein weiterer Faktor, ob die Handtücher nach dem Waschen recht hart werden oder nicht, ist das Trocknen. Trocknen die Handtücher an der Luft, wo keine Luftzirkulation stattfindet, werden sie ebenfalls hart. Hierzu gibt es sogar eine Studie von Ken-ichiro Murata et al. von der Universität Hokkaido. Ideal ist es also, die Handtücher draußen im Freien bei einem leichten Wind und nicht in der prallen Sonne aufzuhängen. So werden sie auch schön weich. Auch das kräftige Ausschütteln oder Kneten der bereits trockenen Handtücher hilft, damit sie wieder weich werden. Durch die Bearbeitung richten sich zusammengedrückte Textilfasern wieder auf.

