Warum leiden unsere Haare bei Hitze?

Wie schütze ich meine Haare?

Welche Frisuren sind bei Hitze Trend?

Wer kennt es nicht? Im Sommer und bei Hitze kleben nicht nur die Klamotten am Leib, sondern auch die Haare am Kopf. Wir fangen an zu schwitzen. Schweiß ist eine natürliche Reaktion des Körpers auf die Hitze, auch wenn es für uns unangenehm ist: Unsere Haut wird glänzend und unsere Haare werden fad. Folglich leidet unser Aussehen unter den steigenden Temperaturen: Die eben erst frisch gestylte Frisur fällt in sich zusammen und die Haare wirken trocken und spröde. Wie du gut durch den Sommer kommst und dabei deine Haare pflegst und schützt, zeigen wir dir im folgenden Beitrag.

Warum leiden unsere Haare bei Hitze

Sobald die Tage länger werden und die Sonne in vollem Glanze erstrahlt, erhellt sich unsere Stimmung. Wir können wieder viel draußen im Freien unternehmen. Die Sonne ist für uns Menschen sehr wichtig, denn sie liefert uns ein wichtiges Vitamin: Vitamin D.

Doch wenn wir uns zu lange der Sonne aussetzen, bekommen wir einen Sonnenbrand. Unsere Haut verbrennt. Das geht besonders schnell, wenn wir keinen Sonnenschutz verwenden. Unsere Haare werden von den Sonnenstrahlen ebenfalls geschädigt, wenn wir uns längere Zeit direkt in der Sonne aufhalten. Die Hitze entzieht den Haaren Feuchtigkeit und die Spitzen werden spröde und splissig. Wenn wir dann noch ins Schwimmbad oder im Meer schwimmen gehen, werden die Haare zusätzlich strapaziert durch das Chlor- und Meerwasser.

Hinweis: Deine Haare sollten im Sommer ausgiebig gepflegt werden, um Schäden zu vermeiden.

Wie schütze ich meine Haare?

UV-Strahlen sind wichtig für deine Haare, damit sie gesund wachsen können. Du brauchst also die Sonne und das Sonnenvitamin D. Natürlich nur in Maßen, denn zu viel Sonnenstrahlen können die Struktur der Haare schädigen und machen sie brüchig. Deinen Körper, beziehungsweise deine Haut, kannst du mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor schützen. Wie aber kannst du deine Haare vor großer Hitze schützen? Hier hast du mehrere Möglichkeiten:

Trage einen Sonnenhut und halte dich im Schatten auf

Trockne deine Haare möglichst an der Luft

Vermeide häufiges Föhnen, Glätteisen und Lockenstäbe

Benutze Pflegeprodukte, um deinen Haaren Feuchtigkeit zu spenden

Lasse beim Friseur regelmäßig die kaputten Spitzen schneiden

Es gibt etliche Hitze-Produkte für die Haare, die für Schutz und Feuchtigkeit im Sommer sorgen:

Spezielle Shampoos und Spülungen bei Hitze

Hitzeschutzsprays

Hitzeschutzöls

Hitzeschutzcremes

Wenn du es mit natürlichen Hausmitteln probieren möchtest, dann kannst du dir eine Spülung aus Apfelessig und Wasser herstellen. Apfelessig schützt und pflegt deine Haare und beugt Spliss vor. Wenn du Oliven- oder Kokosöl in die Spitzen einmassierst, sorgst du für Glanz und Feuchtigkeit.

Welche Frisuren sind bei Hitze Trend?

Bei sommerlichen Temperaturen und extremer Hitze wollen wir nur eins: die Haare vom Körper wegbekommen, denn aufliegende Haare sorgen für mehr Wärme und "kleben" an uns. Kurzhaarfrisuren machen sich hier bezahlbar, denn der Kopf bekommt mehr Luft. Jedoch ist Vorsicht geboten, denn die Sonne kommt schneller an die Kopfhaut und verursacht einen schmerzhaften Sonnenbrand.

Frisuren, bei denen die Haare hochgebunden werden und der Nacken und Hals Luft bekommen, sind besonders im Sommer und bei Hitze beliebt. Zudem sehen die Haare gepflegt aus und verlieren durch die hohen Temperaturen nicht an Fülle und Sprungkraft. Diese Sommerfrisuren liegen ganz im Trend: