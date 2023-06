Weiße Kleidungsstücke bringen generell die Gefahr mit sich, dass jeder noch so kleine Fleck sofort sichtbar wird. Egal ob beim Essen gekleckert wird, man auf dem Weg in eine Pfütze tritt oder ob im Sommer viel geschwitzt wird und sich die bekannten gelben Flecken auf dem Lieblingsshirt abzeichnen - Schmutz auf weißer Wäsche ist immer ärgerlich.

Das liegt nicht nur daran, dass Flecken auf Kleidung generell unschön aussehen, sondern auch, dass man diese oft nur schwer oder gar nicht mehr herauswaschen kann. Besonders Rotwein- oder Harzflecken haben dabei einen besonders hartnäckigen Ruf, aber auch ein Stück Schokolade, das im Sommer auf das eigene Oberteil fällt, kann reichen, um ebendieses zu ruinieren. Ebenso hartnäckig sind auch die besagten gelben Schweißflecken, mit denen viele bestens vertraut sind.

Gelbe Schweißflecken auf der Kleidung ganz einfach loswerden

Sitzen diese Flecken erstmal fest am Lieblingsshirt, ist die Verzweiflung oft groß, denn mit der herkömmlichen Maschinenwäsche sind diese kaum zu beseitigen. Dadurch greift man zu radikaleren Mitteln, besorgt sich teure Reiniger und Chemikalien und zerstört so, wenn es ganz schlecht läuft, den Stoff endgültig. Dabei gibt es ein bewährtes Hausmittel, was die gelben Schweißflecken ganz einfach verschwinden lassen kann.

So wie die Sonne im Sommer meist dafür sorgt, dass die Menschen viel schwitzen und so die Flecken auf ihren Kleidungsstücken hinterlassen, so kann sie auch dabei helfen, diese wieder zu entfernen. Trifft UV-Strahlung auf Farben, können diese ausbleichen. Legt man also ein weißes Kleidungsstück mit gelben Flecken in die Sonne, so wird das Gelb aufgrund der Strahlung wieder weiß - und auf der Kleidung unsichtbar.

Diese Wirkung wird sogar noch verstärkt, wenn das Kleidungsstück feucht ist. Will man gelbe Schweißflecken loswerden, ist die Lösung also ganz einfach: Zunächst wäscht man die Kleidungsstücke wie gewohnt und hängt sie anschließend zum Trocknen nach draußen. Dabei ist wichtig, dass alle Seiten des Stücks gleichmäßig die UV-Strahlung abbekommen können, da diese sonst unterschiedlich stark ausbleichen. Sind die Flecken danach noch nicht verschwunden, kann dieser Vorgang beliebig oft wiederholt werden.

UV-Strahlung durchbricht auch Wolken

Dabei muss nicht immer neu gewaschen werden, das Befeuchten der Kleidung reicht völlig aus, um die UV-Wirkung zu verstärken. Diese Methode ist nicht nur effizient und kostengünstig, auch die Umwelt wird dabei geschont, da man nicht auf teure und umweltschädliche Chemikalien zurückgreifen muss. Übrigens: Auch wenn es mal bewölkt ist und die Sonne nicht sichtbar ist, kann man diese Technik anwenden, da die UV-Strahlung auch Wolken durchdringt.