Handyhalterungen fürs Auto: Das sind die Amazon-Bestseller

Die Popularität der klassischen Navigationsgeräte sinkt. Immer mehr Apps wie Google Maps können den Markt dominieren. Damit das Smartphone auch während der Fahrt gut zur Navigation verwendet werden kann, haben wir die vier besten Handyhalter auf Amazon für Sie herausgesucht.

Die Bewertungskriterien für die Auto-Handyhalter auf Amazon

Wir haben die Handyhalter anhand von Auszeichnungen wie Bestseller oder Amazon Choice sowie anhand eigener Erfahrungswerte ausgewählt. Handyhalter, die neue und größere Smartphones nicht abdecken, wurden aus unserer Wertung ausgeschlossen.

Magnethalterung von Aukey

Das Modell des chinesischen Technikherstellers Aukey kann mit seinem subtilen Design überzeugen.Durch seine elegante Art findet es sich mühelos in der Innenausstattung eines schicken Autos wieder. Das Smartphone wird durch einen Magneten an der Halterung gehalten. Diese innovative Produktidee ermöglicht es das Smartphone auch während der Fahrt aus der Halterung zu entfernen. Gleichzeitig besteht jedoch eine Bruchgefahr des Smartphones bei einer unsanften Bremsung. Mit einem Zackenclip kann der Handyhalter an jegliche handelsübliche Lüftungsschlitze angebracht werden. So gesichert hält die Vorrichtung jedes Smartphone bis zu einem Gewicht von 500g.

Amazon Choice von Avolare

Avolare wirbt mit einem ausgefeilten Produkt und einem vertrauenswürdigen Kundenservice. Das Design setzt auf den klassischen Mechanismus einer Handyhalterung, kann aber mit flexiblen Verstellmöglichkeiten und einer langlebigen Verarbeitung überzeugen. Auch wenn das Smartphone fest in der Halterung sitzt, bleibt es während der Fahrt entnehmbar. Eine einfache Montage an den Lüftungsschlitz wird durch die intuitive Bedienung gewährleistet. Ausgelegt ist die Handyhalterung für alle Mobiltelefone zwischen 48 Millimeter und 95 Millimeter.