Süßes oder Saures? Am 31. Oktober ist es wieder soweit: Verkleidete Kinder fordern Süßigkeiten und überall werden Partys gefeiert, denn es ist Halloween. An diesem Abend geistern schaurige Gestalten durch die neblige, sternlose Nacht und schnitzen Kürbisse. Auch bei uns in in Franken wird Halloween gefeiert, denn der Brauch erfreut sich zunehmend an Beliebtheit. Doch woher kommt Halloween überhaupt?

Wann ist Halloween?

Wie immer ist Halloween am 31. Oktober. Einen Tag danach ist der 1. November, Allerheiligen, welcher in Bayern stets ein Feiertag ist. Halloween steht abgekürzt für "Eve of All Hallows" - der Abend vor Allerheiligen. Veranlasst wurde Allerheiligen 830 nach Christus von Papst Gregor IV. Er entschied sich, den Tag auf den 1. November zu legen. Am 2. November wurde an Allerseelen an alle Verstorbenen erinnert. Heutzutage liegen beide Feiertage zusammen auf den 1. November.