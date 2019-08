Günstig genießen: Essen für 2 unter 5 Euro

Irgendwie wird das Geld im Sommer immer knapp: Der nächste Urlaub will gebucht werden, der Balkon soll mit Pflanzen verschönert werden oder es ist einfach Sommersale in den Lieblingsläden. Am Monatsende ist dann meistens kaum mehr etwas übrig und ein schönes Abendessen mit der besten Freundin oder eine Date-Night mit dem Partner bleibt auf der Strecke.

Das heißt aber nicht, dass Sie sich jetzt mit trocken Brot und Wasser begnügen müssen. Wir haben fünf tolle Rezepte für Sie, mit denen Sie jeweils für unter 2,50 Euro pro Person wegkommen und trotzdem ein leckeres Abendessen zu zweit genießen können. Von vegetarischen Gerichten bis hin zu Fleischgerichten, von herzhaft bis süß ist alles dabei.

Leicht und lecker: Cremige Champignon-Rahm-Suppe

Wir finden, eine Suppe als Vorspeise ist immer eine gute Idee - noch dazu, wenn sie schnell, einfach und günstig ist, so wie diese Pilz-Rahm-Suppe.

Zutaten für circa 2 Portionen: