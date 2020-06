Gewitter Entfernung berechnen: Wie weit ist das Gewitter weg, wenn ich den Donner höre?

Wie weit ist das Gewitter noch entfernt? Wenn der Himmel immer dunkler wird und man schon das erste Donnergrollen hört, fragt man sich oft, ob man es noch rechtzeitig nach Hause schafft. Nähert sich das Gewitter - oder zieht es weg? Mit einer ganz einfachen Formel können Sie die Entfernung eines Gewitters selbst berechnen.

Bei einem Gewitter sieht man zuerst den Blitz und kurz darauf hört man den Donner. Der Grund dafür ist, dass das Licht eine höhere Geschwindigkeit hat als der Schall. Die Geschwindigkeit von Licht liegt bei 299.792.458 Metern pro Sekunde. Die Schallgeschwindigkeit beträgt bei trockener Luft von 20 °C etwa 343,2 Meter pro Sekunde.

Entfernung des Gewitters berechnen: Eine einfache Formel

Es gibt eine simple Formel, mit der man berechnen kann, wie weit das Gewitter noch entfernt ist. Man zählt die Sekunden vom Blitz bis zum Donner. Die Anzahl der Sekunden wird mit der Schallgeschwindigkeit multipliziert (grob: 333). Das Ergebnis ist der Abstand des Gewitters in Metern. Für die Anzahl der Kilometer teilen Sie das Ergebnis durch 1000.

Einfacher, aber auch ungenauer: Zählen Sie die Sekunden. Teilen Sie die Zahl durch 3,3. Sie erhalten die Entfernung des Gewitters in Kilometern (ganz grob).

Sicheres Verhalten bei Gewitter

Wenn man sich bei Gewitter draußen aufhält, ist es wichtig, sich von metallischen Gegenständen fernzuhalten. Außerdem sollten elektronische Geräte ausgeschalten und Abstand zu Bäumen gehalten werden. Wichtige Tipps zum richtigen Verhalten bei Gewitter finden Sie in unserem ausführlichen Ratgeber-Artikel.

