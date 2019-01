Zuverdienst zur Rente

Viele Menschen möchten auch nach Eintritt des Rentenalters noch beruflich tätig sein, weil sie sich fit fühlen, Spaß an ihrer Arbeit haben oder ihre Rente aufbessern wollen. Der Bund ermöglicht es Rentnern unter Berücksichtigung von sogenannten Hinzuverdienstgrenzen, sich im Alter etwas dazuzuverdienen. Je nachdem welche Art von Rente bezogen wird, müssen einige Besonderheiten beachtet werden.

Zuverdienst vor Regelaltersgrenze

Als Zuverdienst gilt das monatliche Bruttoarbeitsentgelt, der monatliche steuerrechtliche Gewinn (Einkünfte aus Gewerbebetrieb, aus selbstständiger Arbeit und aus Land- und Forstwirtschaft) sowie vergleichbares Einkommen wie zum Beispiel Vorruhestandsgeld. Für den Fall, dass man eine vorgezogene Altersrente erhält, wie zum Beispiel die Rente mit 63, wird diese ohne Abzüge und in voller Höhe ausgezahlt, wenn der jährliche Hinzuverdienst 6.300 Euro nicht übersteigt. Die Nebentätigkeit muss allerdings dem Rentenversicherungsträger gemeldet werden. Sollten die zusätzlichen Verdienste diesen Grenzbetrag übersteigen, wird ein entsprechender Betrag von der Rente abgezogen. Anstatt der Vollrente wird also nur eine Teilrente ausbezahlt. Dabei wird der Betrag, den man jährlich über die Freigrenze hinaus verdient hat, durch zwölf Monate geteilt. 40 Prozent dieses Monatsbetrags wird schließlich monatlich von der Vollrente abgezogen.

Verdient man in einem Jahr beispielsweise 15.000 Euro hinzu, liegt man 8.700 Euro über dem Freibetrag von 6.300 Euro. Auf den Monat umgelegt sind das 725 Euro. Infolgedessen werden monatlich 40 Prozent von 725 Euro, also 290 Euro weniger von der Vollrente ausbezahlt. Betrugen die monatlichen Bezüge der vorgezogenen Altersrente beispielsweise ursprünglich 1.250 Euro, erhält man aufgrund des den Freibetrag übersteigenden Hinzuverdienstes nur noch 960 Euro vorgezogene Altersteilrente im Monat.

Zudem begrenzt der sogenannte Hinzuverdienstdeckel die maximale Höhe des Hinzuverdienstes. Diese Grenze wird jährlich zum 1. Juli als Schätzung des voraussichtlichen Einkommens für das folgende Jahr, basierend auf den bisherigen Einkünften, festgelegt. Der Hinzuverdienstdeckel wird individuell bestimmt und entspricht dem höchsten monatlichen Durchschnittseinkommen der letzten 15 Kalenderjahre vor Beginn der Zahlung der Rentenbezüge.

Hat man die Regelaltersgrenze erreicht, darf man unbegrenzt zur Rente hinzuverdienen. Die Pflicht, den Nebenjob und Hinzuverdienst dem Rentenversicherungsträger anzeigen zu müssen, entfällt ebenfalls. Verdient man mehr als 450 Euro monatlich hinzu, müssen die zusätzlichen Einnahmen allerdings versteuert werden - vorausgesetzt die Rente und der Nebenverdienst liegen zusammen über dem steuerlichen Grundfreibetrag.

Zuverdienst bei Erwerbsminderungsrente

Hier wird zwischen Rente wegen teilweiser und voller Erwerbsminderung unterschieden. Auch bei der Erwerbsminderungsrente gibt es eine Hinzuverdienstgrenze. Bei Bezug von voller Erwerbsminderungsrente gilt wie bei der vorgezogenen Altersrente ein jährlicher Freibetrag von 6.300 Euro für Hinzuverdienste. Übersteigt der Hinzuverdienst diesen Freibetrag, wird auch hier der Differenzbetrag zu 40 Prozent mit den Rentenbezügen verrechnet. Bei teilweiser Erwerbsminderung berechnet sich die Hinzuverdienstgrenze individuell und bezieht sich auf ein volles Kalenderjahr. Sie orientiert sich am höchsten beitragspflichtigen Jahreseinkommen der letzten 15 Jahre. Im Jahr 2018 lag sie bei mindestens 14.798,70 Euro jährlich.

Zuverdienst bei Witwen-/Witwerrente

Hinterbliebene, die eine Witwen- bzw. Witwerrente beziehen, müssen beim Hinzuverdienst ebenfalls Freigrenzen einhalten, damit die Rente nicht von Kürzungen betroffen ist. Der Freibetrag bei Bezug von Hinterbliebenenrente ist an den aktuellen Rentenwert geknüpft. Seit dem 1. Juli 2017 können Witwen und Witwer in den alten Bundesländern monatlich 819,19 Euro hinzuverdienen, ohne von Rentenkürzungen betroffen zu sein. In den neuen Bundesländern liegt der Freibetrag bei 783,82 Euro im Monat. Bei Überschreiten der aktuellen Freibeträge wird das Nettoeinkommen zu 40 Prozent auf die Rente angerechnet. Die Erziehung eines Kindes mit Anspruch auf Waisenrente erhöht den Freibetrag. Dennis Tuczay