Das Coronavirus "SARS CoV 2" breitet sich weltweit aus. Ein Überblick über die Lage in Franken, Deutschland und der ganzen Welt im Ticker von inFranken.de. Sie wollen einen Mundschutz online bestellen? Hier gibt es noch Corona-Masken.

Update vom 04.05.2020, 06.45 Uhr: Kontaktbeschränkungen gelockert - Sachsen-Anhalt verteidigt Sonderweg

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die Lockerungen der Corona-Beschränkungen in seinem Land verteidigt. "Wir müssen einfach der Bevölkerung das Signal geben, dass das, was wir gemeinsam erreicht haben, auch Effekte erzielt", sagte Haseloff am Sonntagabend im ZDF-"heute journal". Er betonte erneut, dass Sachsen-Anhalt neben Mecklenburg-Vorpommern die geringsten Infektionszahlen aufweise. Die Situation hebe sich deutlich ab von der in anderen Ländern wie etwa Bayern.

"Ich kann meiner Bevölkerung nicht auf Dauer mitteilen, dass das sozusagen gleich behandelt wird", erklärte Haseloff. Die Motivation, gemeinsam gegen das Coronavirus anzukämpfen, müsse auch aufrecht erhalten werden.

Sachsen-Anhalt geht mit seiner neuen Verordnung, die in der Nacht zum Montag in Kraft tritt, bei den Lockerungen der strengen Corona-Beschränkungen bundesweit voran. Die schwarz-rot-grüne Landesregierung beschloss am Samstag ein Bündel an Erleichterungen. Zentrale Änderung: Das Land weicht die Kontaktbeschränkungen deutlich auf. Statt wie bisher mit maximal einem Menschen abseits des eigenen Haushalts dürfen die Sachsen-Anhalter von Montag an zu fünft zusammensein.

Die neuen Regelungen stießen unter anderen bei Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Kritik. "Sachsen-Anhalt hat jetzt etwas losgetreten, was wir hoffentlich wieder einfangen", sagte Müller am Sonntag dem Deutschlandfunk. Haseloff sagte: "Jeder hat seine Spezifika - er als Großstadt, wir als ländlicher Raum - auch zu berücksichtigen." Und: "Wir wollen unseren Weg, der für uns angemessen ist."

An diesem Mittwoch wollen die Länder erneut mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammenkommen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Für Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sollte dabei vor allem eine Perspektive für die Gastronomie geschaffen werden: "Wir brauchen eine klare Aussage zum Thema Gastronomie, Hotel- und Gaststättenwesen."

Update vom 03.05.2020, 19.50 Uhr: Gesundheitsminiter Spahn: Suche nach Corona-Impfstoff kann möglicherweise noch Jahre dauern

Die Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus kann nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn womöglich noch Jahre dauern. Es gebe viel versprechende Ansätze, aber die Entwicklung von Impfstoffen sei «das Herausfordernste, mit das Schwierigste, das es gibt in der Medizin», sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend (03.05.2020) im ARD-«Bericht aus Berlin». «Ich freue mich, wenn es in wenigen Monaten gelänge.» Aber man müsse auch realistisch bleiben: «Es kann auch Jahre dauern, weil es natürlich auch Rückschläge geben kann, das haben wir bei anderen Impfstoffen gesehen.»

Bei einer internationalen Geberkonferenz sollen am Montag (04.05.2020) 7,5 Milliarden Euro für die Entwicklung von Mitteln gegen das Virus gesammelt werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte am Wochenende einen «deutlichen finanziellen Beitrag» aus Deutschland zu. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur geht es um einen dreistelligen Millionenbetrag.

Dass der Reproduktionsfaktor bereits geraume Zeit unter 1 liegt - und also ein Infizierter weniger als eine weitere Person ansteckt - wertete Spahn als «ein gutes Zeichen, dass wir es gemeinsam geschafft haben».

Der Minister wies auf die Schritt für Schritt vorgenommenen Lockerungen hin. Besonderen Bedarf sieht er auch in der Gastronomie. Dort gehe es für viele Wirte um die Existenz. «Wichtig ist, dass wir auch dort eine Perspektive geben. Ich denke, dass das am Mittwoch geschieht», fügte er mit Blick auf die nächste Beratung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder hinzu.

Update vom 03.05.2020, 16.30 Uhr: Reproduktonzahl bleibt bei 0,78

Laut dpa sind in Deutschland bis Sonntagvormittag über 162 700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 10.15 Uhr: knapp 162 000 Infektionen). Mindestens 6660 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 10.15 Uhr: 6603). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Samstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte im Mittel etwa 8 weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 130 600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 329,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 195,7. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.





Update vom 02.05.2020, 19.20 Uhr: Mehr als 162.700 Corona-Nachweise - Reproduktionzahl gesunken

In Deutschland sind bis Samstagabend (02.05.2020) mehr als 162.700 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 161.900 Infektionen). Mindestens 6659 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6601). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.



Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,78. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa 8 weitere Personen anstecken. Was die Coronavirus-Reproduktionszahl ist und was sie aussagt, erfahren Sie hier.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 129.000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 43 000 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1907 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 200 Fällen und mindestens 1268 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 200 bestätigten Fällen und mindestens 1413 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 329,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 195,7. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 02.05.2020, 15.50 Uhr: Weitere Lockerungen - Druck auf Regierung wächst

In der Corona-Krise wächst der Druck auf Bund und Länder, weite Teile des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens wieder hochzufahren. Wirtschaftsverbände trommeln angesichts des Konjunktureinbruchs massiv dafür. Die zurzeit eingedämmte Ausbreitung des Virus scheint ihnen recht zu geben. Allerdings wurden am Freitag noch rund 1500 Neuinfektionen registriert, und die Auswirkungen der ersten Lockerungen werden erst kommende Woche zu beobachten sein.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten bei ihrer Schaltkonferenz am Mittwoch behutsam weitere Corona-Auflagen gelockert und größere Schritte für ihre nächste Beratung am kommenden Mittwoch (6. Mai) angekündigt.

Der Industrieverband BDI pocht nun auf einen klaren Exit-Plan zu diesem Termin. «Unsere Unternehmen wollen und müssen wissen, in welchen Stufen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder anlaufen soll - und zwar nach dem Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 6. Mai», sagte BDI-Präsident Dieter Kempf den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. «Jede Woche eines Shutdowns kostet die deutsche Volkswirtschaft einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag an Wertschöpfung.»

Update vom 01.05.2020, 20.45 Uhr: Über 6600 Tote in Deutschland

In Deutschland sind bis Freitagabend (01.05.2020) mehr als 161.900 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 160.400 Infektionen). Mindestens 6601 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.15 Uhr: 6401). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) mit Stand Donnerstag bei 0,79. Das bedeutet, dass zehn Infizierte etwa sieben bis neun weitere Personen anstecken.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 126.900 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 42.900 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1886 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 33 000 Fällen und mindestens 1261 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 32 100 bestätigten Fällen und mindestens 1403 Toten. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 328,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 194,8. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 01.05.2020, 16.45 Uhr: Fährt Deutschland schon im Mai wieder hoch?

Noch vor kurzem warnte die Kanzlerin vor «Öffnungsdiskussionsorgien». Nun machen die neuen Infektionszahlen Merkel Mut. Fährt Deutschland schon im Mai wieder hoch?

In der Corona-Krise in Deutschland keimt angesichts der gesunkenen Ansteckungszahlen Hoffnung auf ein baldiges Hochfahren von zentralen Teilen des öffentlichen Lebens. Bund und Länder lockerten zum Start in den Mai behutsam weitere Corona-Auflagen und kündigten größere Schritte für kommenden Mittwoch (6. Mai) an.

Während Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Vorsicht mahnte, wächst die Ungeduld: Die Rufe nach klaren Perspektiven für Schulen, Kitas, Wirtschaft und Gastronomie sowie Vereinssport und Fußball-Bundesliga werden lauter. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versprach: «Es wird weitere Erleichterungen geben.»

Das Robert Koch-Institut sieht eine «erfreuliche Entwicklung». Der Wert für Ansteckungen in Deutschland - die Reproduktionszahl - liege im Moment bei 0,76. Das heißt, ein Mensch steckt weniger als einen anderen an. Am Mittwoch wollen Merkel und die Ministerpräsidenten schauen, ob sich die zum 20. April umgesetzten Lockerungen - vor allem die Öffnung von Geschäften - negativ ausgewirkt haben.

Nach den Beschlüssen von Merkel und den Ministerpräsidenten vom Donnerstag können sich vor allem Familien zum Start in den Mai auf erste Lockerungen freuen. So sollen Spielplätze, Zoos, Museen, Ausstellungen und Gedenkstätten wieder öffnen können - allerdings gibt es keinen bundesweit einheitlichen Zeitpunkt.

CSU-Chef Söder mahnte erneut zu Vorsicht, sieht aber für die Wirtschaft Lichtblicke. «Durch unser umsichtiges Vorgehen in Deutschland können wir hier eher wieder hochfahren und damit auch insgesamt die Wirtschaft stabilisieren», sagte der bayerische Ministerpräsident im ZDF. Das scheint auch dringend nötig: Gut 750 000 Unternehmen haben bis Ende April für 10,14 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet.

Darüber müssen Bund und Länder am 6. Mai diskutieren:

Kontaktbeschränkungen : Über die Abstandsregeln für das öffentliche Leben. Zumindest bis zum 10. Mai sollen sie nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun bestehen bleiben. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

: Über die Abstandsregeln für das öffentliche Leben. Zumindest bis zum 10. Mai sollen sie nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun bestehen bleiben. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten. Schulen und Kitas: Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat zeigten sich enttäuscht, dass erst am Mittwoch über eine weitergehende Öffnung der Schulen entschieden werden soll. Nun lege weiter jedes Land für sich fest, wie vorzugehen sei. «Aus der Ankündigung eines orchestrierten Vorgehens ist ein Improvisationstheater geworden.» Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten.

Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, ist noch unklar. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Verband Bildung und Erziehung (VBE) sowie der Bundeselternrat zeigten sich enttäuscht, dass erst am Mittwoch über eine weitergehende Öffnung der Schulen entschieden werden soll. Nun lege weiter jedes Land für sich fest, wie vorzugehen sei. «Aus der Ankündigung eines orchestrierten Vorgehens ist ein Improvisationstheater geworden.» Kanzleramtschef Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten. Gaststätten und Hotels: Restaurants, Cafés und Hotels hoffen auf eine Perspektive, wann es wieder losgehen könnte. Das wird aber noch dauern. Die Fachminister sollen erst bis zu der übernächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vorschläge machen. NRW-Regierungschef Laschet will aber schon am Mittwoch über die Gastronomie reden, dämpfte aber Hoffnungen auf ein Öffnen der Betriebe im Mai. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen». «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen.»

Restaurants, Cafés und Hotels hoffen auf eine Perspektive, wann es wieder losgehen könnte. Das wird aber noch dauern. Die Fachminister sollen erst bis zu der übernächsten Konferenz der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder Vorschläge machen. NRW-Regierungschef Laschet will aber schon am Mittwoch über die Gastronomie reden, dämpfte aber Hoffnungen auf ein Öffnen der Betriebe im Mai. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen». «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen.» Ladenöffnungen: Das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern dürfte weiter Thema sei. Mehrere Landesregierungen kündigten an, auszuscheren und die Beschränkung auf 800 Quadratmeter aufzuheben. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen schon von diesem Samstag an größere Läden öffnen können. Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen nachziehen. Das KaDeWe in Berlin darf nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen.

Das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern dürfte weiter Thema sei. Mehrere Landesregierungen kündigten an, auszuscheren und die Beschränkung auf 800 Quadratmeter aufzuheben. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. In Mecklenburg-Vorpommern sollen schon von diesem Samstag an größere Läden öffnen können. Thüringen, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und das Saarland wollen nachziehen. Das KaDeWe in Berlin darf nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen. Fußball: Auch Fußballfans warten weiter auf eine Entscheidung über eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans betonte, wenn man die Liga weiterlaufen lassen, sollten die Geisterspiele auch für alle frei zugänglich im Fernsehen gezeigt werden. Beim Vereinssport wollten einige Länder nicht mehr auf kommenden Mittwoch warten. Sie kündigten bereits Lockerungen für den Individualsport im Freien an.

Update vom 30.04.2020, 19.50 Uhr: Corona-Regeln in Deutschland werden leicht gelockert

Es ist ein Vorantasten in kleinen Schritten - damit die Infektionskurve nicht plötzlich wieder steil nach oben zeigt. Familien mit Kindern und Gläubige werden sich freuen. Andere müssen noch geduldig sein.

In der Corona-Krise haben sich Bund und Länder auf vorsichtige Lockerungen der bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen geeinigt. Sie betreffen unter anderem Spielplätze und Gotteshäuser. Die meisten Schüler und Kita-Kinder müssen allerdings noch eine Weile zuhause bleiben. Für größere Lockerungsschritte sei noch nicht die Zeit, entschieden Bund und Länder am Donnerstag. Auch Gastronomie und Fußballfans brauchen noch Geduld.

Mit Blick auf die zum 20. April umgesetzten Lockerungen erklärten Bund und Länder in einem gemeinsamen Beschluss: «Es ist noch zu früh, um anhand der gemeldeten Neuinfektionen beurteilen zu können, ob sich diese Öffnungsmaßnahmen trotz der Hygieneauflagen verstärkend auf das Infektionsgeschehen ausgewirkt haben.»

Die registrierten Infektionszahlen stiegen am Donnerstag auf mehr als 160 000, die Zahl der Neuerkrankungen geht aber leicht zurück. Mindestens 6362 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben. Das Robert Koch-Institut empfahl eine Ausweitung der Tests auf Menschhen mit leichten Symptomen.

Merkel sprach von einer gewaltigen Herausforderung für die Bürger und alle Ebenen des Landes, für die es «keinerlei Vorlage gibt». Wichtig sei vor allem, die Infektionsketten nachzuvollziehen. «Keine Experimente mit der Gesundheit der Menschen», betonte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Man habe sich nur für Lockerungen entschieden, die «kein nennenswertes größeres Infektionsrisiko mit sich bringen», sagte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Die Details:

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN

Die Abstandsregeln für das öffentliche Leben bleiben vorerst bestehen. Ein konkretes Enddatum nannte Merkel am Donnerstag nicht - Kanzleramtschef Helge Braun hatte zuvor einen Zeitraum bis mindestens zum 10. Mai genannt. Bis dahin sollen Bürger in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten und sich dort nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes aufhalten.

SPIELPLÄTZE

Rutschen, Wippen und Schaukeln soll unter Auflagen wieder erlaubt werden. Merkel betonte allerdings, die endgültige Entscheidung über eine Öffnung träfen die Länder selbst. In Berlin durften die Kinder am Donnerstag bereits wieder auf viele Spielflächen. Hessen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg und Schleswig-Holstein entschieden nach den Beschlüssen sofort, ihre Plätze möglichst rasch, teils schon am Wochenende wieder zu öffnen. Die Auflagen müssten aber noch festgelegt werden, einzelne Kommunen dürfen ausscheren.

MUSEEN, ZOOS, GEDENKSTÄTTEN

Das dürfte vor allem diejenigen freuen, die in den vergangen Wochen unter Langeweile litten: Auch Museen, Zoos, Ausstellungen und Gedenkstätten sollen wieder öffnen dürfen. Warteschlangen sollen aber unbedingt vermieden werden. Damit die Abstandsregeln in kleinen und historischen Gebäuden eingehalten werden können, sollen Umbauten mit zehn Millionen Euro gefördert werden. In einigen Bundesländern wie Berlin, Schleswig-Holstein, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die Zoos und Tierparks bereits jetzt geöffnet. Am Montag sollen auch die Berliner Museen starten. Andere Länder kündigten Öffnungen an.

GOTTESDIENSTE UND RELIGIÖSE FEIERN

Gemeinschaftliche Gottesdienste sollen ebenfalls wieder erlaubt werden - auch hier mit Abstands- und Hygieneregeln. Besondere religiöse Feste wie Taufen, Beschneidungen oder Hochzeiten sowie Trauergottesdienste sollen in kleinem Kreis wieder möglich sein. Einzelne Länder hatten auch hier schon Lockerungen vorgenommen oder angekündigt. Die Kirchen haben für sich Bedingungen für religiöse Feiern definiert: Die Evangelische Kirche in Deutschland plant Gottesdienste ohne Singen und Blasinstrumente, die katholische Deutsche Bischofskonferenz empfiehlt leises Singen und besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Kommunion.

SCHULEN UND KITAS

Wann wieder mehr Kinder in Schulen und Kitas dürfen, bleibt offen. Bund und Länder wollen am 6. Mai genauer darüber beraten. Kanzleramtschef Helge Braun äußerte die Hoffnung, dass auch alle Kita-Kinder vor den Sommerferien noch einmal in Betreuung könnten. Einer wissenschaftlichen Analyse zufolge sind Kinder, was das Coronavirus angeht, genauso ansteckend wie Erwachsene. Das Team um den Virologen Christian Drosten von der Berliner Charité warnte daher vor einer uneingeschränkten Öffnung von Schulen und Kindergärten.

GASTSTÄTTEN UND HOTELS

Auch hier gibt es keine Änderungen: Die Restaurants, Cafés und Hotels bleiben zu. Die Fachminister sollen bis zu der auf den

6. Mai folgenden Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder Vorschläge machen. Es gehe darum, Perspektiven aufzuzeigen, sagte Merkel. Auf die Frage, ob man diesen Sommer wohl wieder innerhalb Europas reisen könne, antwortete Merkel, das stehe jetzt noch nicht auf der Agenda.

LADENÖFFNUNGEN

Auch hier gibt es erstmal keine Änderungen. Merkel verteidigte das umstrittene Verbot für größere Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern. Ziel sei es, nicht den gesamten «Personenverkehr» in den Innenstädten zu haben. Außerdem müsse man ausgewogen vorgehen: «Mir war zum Beispiel jetzt auch wichtig, dass wir nicht den gesamten Handel aufmachen, aber noch kein Wort über Kitas gesagt haben.» Der Einzelhandel hatte massive Kritik an der 800 Quadratmeter-Regel geübt. Das Verkaufsverbot war in Bayern für verfassungswidrig erklärt worden, andere Gerichte hatten die Regel bestätigt. So darf das KaDeWe in Berlin nach einer Gerichtsentscheidung wieder auf seiner gesamten Fläche öffnen.

Update vom 30.04.2020, 13.45 Uhr: Bundesregierung plant einige Wiedereröffnungen

Der Bund will die wegen der Corona-Pandemie seit Wochen geschlossenen Spielplätze wieder öffnen lassen und schlägt vor Beratungen mit den Ländern weitere Lockerungen vor. Allerdings soll erst bei den nächsten Gesprächen am 6. Mai entschieden werden, ob ein weiterer größerer Öffnungsschritt bei den strikten Beschränkungen möglich ist. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder am Donnerstagnachmittag hervor. Die Vorlage liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Zoos und botanische Gärten können nach Ansicht des Bundes unter Auflagen wieder öffnen. Voraussetzung sei besonders bei kleinen und historischen Gebäuden, dass die Auflagen zur Hygiene sowie die Einhaltung des nötigen Abstands räumlich und personell umgesetzt werden könnten, heißt es in der Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder, die der dpa vorliegt. Dazu soll kurzfristig ein Förderprogramm in Höhe von zunächst 10 Millionen Euro für coronabedingte Umbaumaßnahmen aufgelegt werden. Zudem sollen Gottesdienste und Gebetsversammlungen wieder zugelassen werden.

An dem bereits beschlossenen Verbot von Großveranstaltungen wie Volksfeste, größeren Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Konzerte sowie Straßen-, Wein- und Schützenfeste will der Bund grundsätzlich festhalten. Wegen der Unsicherheiten beim Infektionsgeschehen sei davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben werde, heißt es in Beschlussvorlage.

Weiterhin will der Bund bis zum 6. Mai ein Konzept zur weiteren schrittweisen Öffnung von Schulen, Kindertagesstätten und zur Wiederaufnahme des Sportbetriebs erarbeiten lassen. Kanzleramtschef Helge Braun soll mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder auf der Grundlage der Empfehlungen der jeweiligen Ministerkonferenzen Vorschläge machen. Zudem soll wieder ein größerer Teil der Krankenhauskapazitäten für planbare Operationen genutzt werden.

Update vom 30.04.2020, 10 Uhr: Rekordwert bei Kurzarbeit in Deutschland

Am Donnerstagmorgen (30. April 2020) hat die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg einen Rekordwert in Sachen Kurzarbeit veröffentlicht. Demnach haben Deutschlands Betriebe in der Corona-Krise bis zum 26. April für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit angemeldet. Damit wurden selbst die Prognosen der kühnsten Volkswirte übertroffen. Die Zahl wirft ein Licht auf das wahre wirtschaftliche Ausmaß der Corona-Krise. Der bisherige Rekordwert der Bundesagentur für Arbeit für dieses arbeitsmarktpolitische Instrument stammt aus dem Mai 2009. Damals waren 1,44 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Im gesamten Krisenjahr 2009 waren 3,3 Millionen Anzeigen für Kurzarbeit bei der Bundesagentur eingegangen.

Zudem ist die Zahl der Arbeitslosen im April im Vergleich zum März um 308.000 auf 2,644 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg saisonuntypisch um 0,7 Punkte auf 5,8 Prozent, wie die Bundesagentur für Arbeit ebenfalls mitteilte.

Update vom 30.04.2020, 9.50 Uhr: RKI veröffentlicht aktuelle Zahlen

Laut Robert-Koch-Institut sind oder waren in Deutschland aktuell 159.119 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist auf 6288 gestiegen. In Bayern gibt es 42.080 bestätigte Corona-Fälle. 1799 Menschen sind mit oder an Corona verstorben.

Update vom 30.04.2020, 08.45 Uhr: Kontaktbeschränkungen wohl bis 10. Mai verlängert

Die in der Corona-Krise bis zum 3. Mai geltenden Kontaktbeschränkungen sollen nach den Worten von Kanzleramtschef Helge Braun "sicherlich" erst einmal bis 10. Mai verlängert werden. Das kündigte der CDU-Politiker am Donnerstagmorgen bei n-tv vor Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen an.

Die größere Diskussion über weitere Öffnungsschritte werde bei der nächsten Beratung am 6. Mai erfolgen. Bis zum 10. Mai solle das "wesentliche Paket" erst einmal verlängert werden, sagte Braun.

Bis zum 3. Mai sind nach dem Beschluss von Bund und Ländern Mitte April Gastronomiebetriebe und viele andere Einrichtungen geschlossen, dies belastet die Branche massiv. Bei der Gastronomie ausgenommen ist nur die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause.

Update vom 30.04.2020, 06.45 Uhr: Was wird heute zu Corona beschlossen?

Bund und Länder wollen morgen erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Nachdem vor zwei Wochen erste Auflagen gelockert worden waren, ist dieses Mal kaum mit größeren Erleichterungen zu rechnen. "An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.





Wichtig bei allem, was noch dazukommen könnte, was derzeit gilt und was womöglich bald gelockert wird: Auch wenn sich Bund und Länder in vielen Punkten einig sind, kann es in einzelnen Bundesländern abweichende Regelungen geben.

Corona-Gipfel: Darüber wird heute gesprochen

Kontaktbeschränkungen: Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden.





Thema werden wohl die aktuellen Kontaktbeschränkungen sein. Derzeit gelten sie nur bis zum 3. Mai - zuletzt wurde aber erwartet, dass sie bei den Beratungen am Donnerstag erneut verlängert werden. Fußball-Bundesliga: Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai.





Unklar ist bislang, ob es in der Fußball-Bundesliga künftig Spiele ohne Zuschauer geben könnte. Am Donnerstag soll über die Geisterspiele gesprochen werden. Die Deutsche Fußball Liga hofft auf eine Fortsetzung der ausgesetzten Spielzeit noch im Mai. Kindertagesstätten: Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen «behutsamen» Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan.





Möglicherweise beraten Merkel und die Länder über einen Zeitplan zur Wiedereröffnung der Kindertagesstätten. Die Familienminister von Bund und Ländern schlugen im Vorfeld einen «behutsamen» Wiedereinstieg in die Kinder-Tagesbetreuung in vier Stufen vor, nannten aber keinen Zeitplan. Masken im Fernverkehr: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat sich vor den Gesprächen für eine Maskenpflicht im öffentlichen Fernverkehr ausgesprochen. Im Nahverkehr, also etwa in Bussen, S-, U- und Straßenbahnen ist das Tragen einer Maske bereits Pflicht.

Update vom 29.04.20250, 14.45 Uhr: Grenzöffnungen zwischen Österreich und Deutschland angestrebt

Österreich bleibt zuversichtlich, dass die Grenze zwischen der Alpenrepublik und Deutschland in absehbarer Zeit für Touristen und andere Reisende geöffnet wird. Das Ziel müsse trotz Corona-Gefahr sein, dass auch die Reisefreiheit wieder gewährt werde, sagte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Wien. Die Ansteckungszahlen in Österreich seien inzwischen deutlich niedriger als in einigen Teilen Deutschlands. «Ich gehe davon aus, dass es hier gelingen kann, dass in den nächsten Wochen entsprechende Schritte stattfinden, weil es schlicht und ergreifend auch sachlich gut begründbar ist», sagte Kurz.

Zuvor hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen.

Update vom 29.04.2020, 13.30 Uhr: Entschädigungszahlungen jetzt online beantragen

Anträge für Entschädingszahlungen dürfen jetzt online gestellt werden. Darauf haben Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml und Bayerns Familienministerin Carolina Trautner am Mittwoch hingewiesen. Für einen Antrag berechtigt sind Eltern, die "wegen persönlicher Kinderbetreuung aufgrund von Schließungen von Kindertageseinrichtungen und Schulen nach dem Infektionsschutzgesetz einen Verdienstausfall erlitten haben", heißt es in einer Pressemeldung des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege.

Durch die Online-Anträge könnten diese jetzt deutlich schneller bearbeitet werden, so Familienministerin Trautner. Geld bekommen sollen die Eltern, die aufgrund von Covid-10 in Quarantäne geschickt wurden oder zu Hause Kiner betreuen mussten, sollen entschädigt werden. "Deshalb übernimmt der Freistaat Bayern die Entschädigungszahlungen für diese Personengruppen, wobei die Arbeitgeber für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Entschädigung vorschießen.", wird Gesundheitsministerin Huml zitiert.

Bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zahlt die Arbeitgeberseite die Entschädigungen an die Eltern aus. Die zuständige Regierung erstattet die ausgezahlten Beträge auf Antrag dem Arbeitgeber. Dieser Antrag muss innerhalb von drei Monaten gestellt werden. Die neue Entschädigungsregelung wegen Kinderbetreuung umfasst erwerbstätige sorgeberechtigte Eltern von Kindern, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ebenso Menschen mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, bzw. Pflegeeltern, wenn sie das Kind in Vollzeitpflege in den Haushalt aufgenommen haben, können die Hilfe beantragen.

Update vom 29.04.2020, 11 Uhr: Impfstofftests in Deutschland begonnen - Reisewarnung verlängert

Die vor kurzem genehmigten deutschlandweit ersten Tests von Impfstoff-Kandidaten gegen das neue Coronavirus sind angelaufen. Seit dem Start am 23. April habe eine erste Gruppe von zwölf Teilnehmern mittlerweile in Deutschland Dosen erhalten, teilten das Mainzer Unternehmen Biontech und der Kooperationspartner Pfizer am Mittwoch mit.

Insgesamt soll es im Rahmen der Studie zunächst Tests an rund 200 gesunden Menschen zwischen 18 und 55 Jahren geben, es handelt sich um eine sogenannte Phase I/II Studie. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hatte die Studie vor kurzem genehmigt, im Juni sollen erste Daten vorliegen. Sollten die ersten Tests positiv verlaufen, sollen mehr Probanden und auch Risikopatienten in die Prüfung einbezogen werden.

Bundesregierung verlängert Reisewarnung

Außerdem hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert. Ein entsprechender Vorschlag des Auswärtigen Amts wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch vom Bundeskabinett angenommen.

Update vom 29.04.2020, 06.15 Uhr: Verlängerung der Reisewarnung wohl bis Juni

Die Bundesregierung will die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie einem Bericht zufolge bis Mitte Juni verlängern. Das berichtete der Spiegel am Mittwoch (29. April 2020) unter Berufung auf einen entsprechenden Beschlussvorschlag, den das "Auswärtige Amt (AA)" kurz vor der Kabinettssitzung unter den Bundesministerien abgestimmt habe.



Demnach heiße es in der Beschlussvorlage, die bisher gültige Reisewarnung gelte "bis auf weiteres", mindestens aber bis Mitte Juni. Vor diesem Datum solle die Lage noch einmal neu bewertet werden, dazu wolle man sich vor allem mit den EU-Nachbarn eng abstimmen. Die Verlängerung soll laut Spiegel an diesem Mittwoch vom Kabinett verlängert werden, mindestens bis zum 14. Juni.

Dem Bericht zufolge lässt das Papier aus dem Auswärtigen Amt allerdings offen, ob Urlaubsreisen während der Sommerferien möglich sein werden, die in manchen Bundesländern schon Ende Juni beginnen. Wer allerdings über Pfingsten Ende Mai eine Auslandsreise gebucht habe, könne diese jetzt stornieren und sich auf die Reisewarnung berufen.



Die Reisewarnung werde damit begründet, dass in den nächsten Wochen keine normalen Reisen ins Ausland möglich seien, hieß es weiter. Laut dem AA sei weiterhin mit drastischen Einschränkungen im internationalen Luftverkehr und weltweiten Einreisesperren oder Quarantäneregelungen zu rechnen. Mit der Reisewarnung wolle man zudem die weitere Ausbreitung des Virus minimieren und vermeiden, dass deutsche Urlauber erneut massenhaft im Ausland stranden.

In Deutschland galt die weltweite Reisewarnung für Touristen zunächst bis zum 3. Mai. Die Grenzen zu den Nachbarländern dürfen abgesehen vom Warenverkehr nur noch von Berufspendlern oder Menschen mit einem anderen dringenden Grund passiert werden. Touristische Auslandsreisen sind untersagt.



Außenminister Heiko Maas (SPD) hat mehrfach deutlich gemacht, dass sich bisher keine Änderung dieser Situation abzeichnet: "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können." Auch im Inland sind derzeit noch keine Urlaubsreisen möglich, die Hotels sind geschlossen.

Update vom 28.04.2020, 14.20 Uhr: RKI-Präsident: Nicht nur auf Reproduktionszahl schauen

Bei der Bewertung des Corona-Ausbruchs in Deutschland hat das Robert Koch-Institut (RKI) von einer zu starken Konzentration auf die sogenannte Reproduktionszahl abgeraten. Sie sei eine Zahl von vielen und es handle sich um einen Durchschnitt für ganz Deutschland, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag (28.04.2020) in Berlin. «Ich möchte wirklich nicht, dass die Debatte auf dieses R zu sehr fokussiert.» Man müsse die Daten im Gesamtbild sehen. Es werde nie so sein, dass ein Faktor allein dazu führe, dass man völlig andere Maßnahmen durchführe.

Die Reproduktionszahl wird laut RKI derzeit (Stand 27.04.2020) auf 1 geschätzt - ein Infizierter steckt damit im Mittel einen weiteren Menschen an. Dabei gibt es allerdings große regionale Unterschiede. Der Wert bundesweit sei gerundet, er liege genau genommen bei 0,96, erläuterte Wieler. Zuvor hatte das RKI die Zahl auf 0,9 geschätzt. Ob der Anstieg möglicherweise mit einem Effekt durch mehr Kontakte an den Osterfeiertagen zusammenhängt, könne nicht gesagt werden, so der RKI-Chef.

R sei gewiss ein wichtiger Faktor, man wolle ihn unter 1 halten, so Wieler. Je niedriger der Wert sei, desto sicherer könne man sich fühlen. Weitere zu berücksichtigende Kennzahlen seien aber auch die täglich gemeldeten Neuinfektionen, die Kapazitäten im Gesundheitssystem und die Testkapazitäten.

Das RKI hatte zuvor immer wieder betont, dass die Reproduktionszahl unter 1 liegen müsse, um die Epidemie abflauen zu lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen deutlich gemacht, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können.

Auch der Berliner Virologe Christian Drosten hatte im NDR-Podcast gewarnt: Wenn die Reproduktionszahl nach Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 kommen sollte, könne die Epidemietätigkeit in nicht erwarteter Wucht wieder losgehen.

Update vom 28.04.2020, 07.30 Uhr: Reproduktionszahl auf kritischem Niveau

Es gilt als großes Ziel, die Reproduktionszahl langfristig zu drücken. Sie entscheidet letzten endes auch darüber, ob und wann weiter Lockerungen für die Bevölkerung beschlossen werden. Jetzt aber zeigt sich im aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts: Die Reproduktionszahl ist seit Mitte März erstmals wieder gestiegen.

Jetzt liegt sie bei 1,0 - das bedeutet, dass aktuell ein Infizierter eine weitere Person ansteckt. Bis Mitte März waren es noch 1,3 Personen, bis heute lag die Zahl maximal bei 0,9. Als Ziel haben Virologen und Politiker vereinbart, dass die Reproduktionszahl längerfristig unter der "magischem Marke" von 1,0 liegen muss. Nur so könne man die Pandemie eindämmen.

Seit gestern gilt deutschlandweit eine Maskenpflicht im ÖPNV und beim Einkaufen, zeitgleich wurden aber weitere Beschränkungen gelockert. Auch dazu wird sich Bayerns Ministerpräsident am heutigen Dienstag in einer Pressekonferenz äußern.

Update vom 27.04.2020, 18.15 Uhr: Gericht kippt Verkaufsverbot für große Geschäfte - Söder macht Gastronomie Hoffnung

Am Donnerstag (30.04.2020) berät Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten erneut über die Corona-Krise. Bundesregierung und Ländervertreter haben die Erwartung an weitreichende neue Lockerungen der Corona-Beschränkungen in der Bund-Länder-Schalte gedämpft. «An diesem 30. April wird es wichtige vorbereitende Beratungen und sehr begrenzte Beschlüsse geben», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag nach einer Sitzung des Corona-Kabinetts in Berlin. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) kündigte an, er wolle kommende Woche eigene Konzepte zur Lockerung der Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen.

Seibert sagte, die bevorstehenden Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder kämen zu früh, um die Auswirkungen der zuletzt beschlossenen Öffnungen etwa von Geschäften bis zu 800 Quadratmetern beurteilen zu können. Stattdessen verwies Seibert auf die nächsten geplanten Beratungen am 6. Mai. Die Bundesregierung müsse bei den Öffnungsschritten immer im Blick haben, wie sich die Infektionszahlen veränderten.

Markus Söder, der auch CSU-Chef ist, kündigte nach einer Sitzung des Parteivorstands an, Bayern wolle bis zur kommenden Woche Konzepte zur Lockerung der Corona-Beschränkungen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime vorlegen. «Eigentlich sollte das Ziel sein, dass vor Pfingsten jeder Schüler zumindest einmal wieder in der Schule war», sagte er. Ziel sei es, «ganz langsam vorsichtig» wieder an den Schulalltag heranzuführen, «aber mit allen maximalen Schutzmaßnahmen». Auch bei Kitas gebe es Handlungsbedarf.

Einen bundeseinheitlichen Stichtag zur Rückkehr in die Kitas wird es laut NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) nicht geben. «Einen Fahrplan mit festen Terminen aller Länder kann und wird es nicht geben, sondern es soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem die Länder regional und länderspezifisch ihr eigenes Tempo gehen können», erklärte er auf dpa-Anfrage in Düsseldorf. «Die Länder brauchen mehr Freiheit beim Umgang mit der Pandemie insgesamt, weil die Entwicklung regional unterschiedlich ist.» Zuvor hatten die Jugend- und Familienminister von Bund und Ländern über Öffnungsszenarien beraten.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sorgte mit seiner Warnung, dem Schutz von Leben in der Corona-Krise alles unterzuordnen, für unterschiedliche Reaktionen. Schäuble hatte dem «Tagesspiegel» gesagt: «Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig.» Wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die Würde des Menschen.

Regierungssprecher Seibert sagte, aus Respekt vor der Rolle des Amtes Schäubles kommentiere er dessen Interviews nicht. Söder sagte zu den Äußerungen Schäubles, diese seien «ein wichtiger Meinungsbeitrag, wie so viele in diesen Tagen. Und die fließen in jede Abwägung natürlich mit ein.» Grünen-Chef Robert Habeck lobte Schäuble für dessen Aussage. In der Demokratie sei man da immer in einem Dilemma, und das müsse die Politik jetzt aushalten. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland stimmte Schäuble zu. «Wenn die Behandlung einer Krankheit beginnt, mehr Schaden anzurichten als die Krankheit selbst, dann muss diese Behandlung beendet werden.» Die Schäden, die Staat und Gesellschaft durch die Corona-Maßnahmen nähmen, stiegen mit jedem Tag dramatisch.

Update vom 27.04.2020, 13 Uhr: Gericht kippt Verkaufsverbot für große Geschäfte - Söder macht Gastronomie Hoffnung

Bayerns höchstes Verwaltungsgericht hat das von der Staatsregierung in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärt. Die Richter sehen das wegen der Ungleichbehandlung mit kleineren Läden als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes. Das teilte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Montag mit.

Unmittelbare praktische Folgen hat die Entscheidung aber nicht. Das Gericht setzte die Vorschrift wegen der Pandemie-Notlage «ausnahmsweise» nicht außer Kraft, wie es in der Mitteilung hieß. Stattdessen beschränkte sich der 20. Senat darauf, die Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz festzustellen.

Das Gericht entschied vorläufig über den Eilantrag eines Einzelhändlers mit Warenhäusern in Bayern, Berlin und Hamburg. Diese überschreiten teilweise die Grenze von 800 Quadratmetern. Ein umfassendes Urteil in der Sache steht noch aus. Ein Zeitpunkt dafür ist derzeit nicht absehbar.

Derweil hat Söder hat angesichts erster positiver Rückmeldungen nach den Ladenöffnungen vom Montagmorgen weitere Lockerungen für Geschäfte und auch die Gastronomie in Aussicht gestellt. Das Konzept «Erleichterungen gegen Schutz» scheine zu funktionieren, sagte Söder am Montag nach einer CSU-Parteivorstandssitzung in München.

Man werde sich beim Handel «weitere Maßnahmen» überlegen. Bei der Gastronomie nannte er erneut Ende Mai als möglichen Zeitpunkt für Lockerungen. Alle Perspektiven und Zeitachsen hingen aber vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab.

Söder berichtete, der sogenannte Reproduktionsfaktor liege in Bayern derzeit bei 0,57 und damit «deutlichst» unter 1. Der tägliche Zuwachs der Neuinfektionen liege derzeit bei um die 1 Prozent, sagte er.

In der Gastronomie ist hingegen weiter Geduld gefragt: Markus Söder hält eine langsame Wiedereröffnung der Gastronomie erst ab Ende Mai für denkbar. Das sagte er nach Teilnehmerangaben am Montag in einer Videoschalte des CSU-Parteivorstands.

Update vom 27.04.2020, 11 Uhr: Wie geht es im Amateursport weiter? Söder deutet Lockerungen an

Wie geht es weiter in Bayern? Nachdem diese Woche Lockerungen bei den Ausgehbeschränkungen umgesetzt wurden, hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auch Lockerungen für den Breitensport in Bayern angedeutet - und zugleich an die Entwicklung in der Fußball-Bundesliga gekoppelt.

Über die Zukunft der Amateursportler und -vereine im Freistaat während der Corona-Krise werde in den nächsten Tagen debattiert, kündigte er am Montag im Bayerischen Rundfunk an. Eine Entscheidung, ob und wie die Einschränkungen gelockert und Trainings aufgenommen werden können, erwartet Söder «nächste Woche vielleicht, würde ich mal sagen».

Während Proficlubs in Deutschland dank Ausnahmegenehmigungen wieder eingeschränkt - etwa mit so wenig Kontakt wie möglich - trainieren, ist dies den Amateuren noch nicht erlaubt. Die Fußball-Bundesliga will möglichst bald ihre Saison ohne Zuschauer fortsetzen.

Die Entwicklung sei auch für den Breitensport wichtig, befand Söder. «Es hängt auch davon ab, ob die Bundesliga wirklich startet. Ich finde, ein bisschen im Einklang sollte das schon sein», sagte der Ministerpräsident.

Update vom 27.04.2020, 6.45 Uhr: Job-Experte: Arbeit am Wochenende darf in Corona-Krise kein Tabu sein

In der Corona-Krise darf Arbeit am Wochenende aus Sicht eines Arbeitswissenschaftlers kein Tabu sein - um Arbeitszeiten im Zuge des Gesundheitsschutzes zu entzerren. «Wir könnten Arbeiten auf Distanz einfacher realisieren, wenn sich die Präsenzarbeitszeiten besser auf die Tageszeiten und Wochentage verteilen ließen», sagte der Präsident der Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, Prof. Dieter Spath, der Deutschen Presse-Agentur. «Dabei muss auch das Wochenende in dieser Ausnahmesituation kein Tabu sein. Damit könnten Arbeitszeiten entzerrt und die nötige Distanzierung in den Betrieben gesichert werden.»

Sicherheit sei die Voraussetzung für gutes Arbeiten und wirtschaftliche Leistungsentfaltung, sagte Spath. «Solange es keinen Impfstoff gibt gegen das Coronavirus, müssen wir deshalb auch in den Betrieben auf Abstand bleiben und die Arbeitsorganisation entsprechend anpassen. Die Zahl der Beschäftigten in einem Raum muss durch zeitliche und räumliche Distanzierung sinken. Das kann über flexiblere Präsenzarbeitszeiten in wechselnden Schichten gehen oder auch über das Ausweichen auf leerstehende Räume – alles natürlich nur in dieser Ausnahmesituation.»

Unternehmen und Mitarbeiter müssten miteinander individuelle, gute, kreative Lösungen finden. «In den Unternehmen passiert in diese Richtung schon sehr viel», sagte Spath, der auch Leiter des Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart ist.

Die Corona-Krise werde die Art des Arbeitens nachhaltig verändern. «Viele haben nun Vorbehalte gegenüber Videokonferenzen und anderen Möglichkeiten der Kommunikation abgebaut. Viele werden sich überlegen, welche Reisen wirklich nötig sind, ob wir also nicht auch nach der Krise die Dienstreisen reduzieren auf die Termine, bei denen das Onlinemeeting keine Alternative ist. Das spart Zeit, Geld und ist ökologisch sinnvoll», sagte der Forscher.

«Wir haben in der Krise erkannt, wie wichtig der Ausbau digitaler Infrastruktur ist und wie dringend wir hier vorankommen müssen. Wir merken, dass Unternehmen, Schulen oder auch Behörden, die in der Vergangenheit verstärkt in die Digitalisierung investiert haben, in der Krise widerstandsfähiger, also resilienter, sind. Wir müssen da mehr machen, auch nach der Krise.»

Update vom 26.04.2020, 19 Uhr: Huml ruft zum konsequenten Befolgen der Maskenpflicht auf

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat dazu aufgerufen, die ab Montag (27. April 2020) geltende Maskenpflicht im Freistaat konsequent zu befolgen. Das bayerische Staatsministerium zitiert Huml in einer Pressemitteilung vom Sonntag mit den Worten: „Bayern hat im Kampf gegen die Corona-Pandemie schon Fortschritte erzielt. Es ist aber weiterhin wichtig, sich und andere vor einer Infektion zu schützen. Deshalb sollte jeder darauf achten, dass er zum Beispiel in Supermärkten und Geschäften sowie in Bus und Bahn eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt.“

Die sogenannte Maskenpflicht gilt ab dem 27. April für Personen ab sechs Jahren beim Einkaufen sowie bei der Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs und der hierzu gehörenden Einrichtungen. Alles was Sie dazu wissen müssen, lesen Sie hier.

Update vom 26.04.2020, 11.00 Uhr: Kita-Notbetreuung wird am Montag ausgebaut

Die Notbetreuung von Kindern in Bayern wird ab Montag ausgebaut. Die notwendigen Antragsformulare seien ab sofort online abrufbar, teilte das Familienministerium mit. Die neue Regelung soll vor allem erwerbstätige Alleinerziehende entlasten. Auch wenn nur ein Elternteil in einem sogenannten systemkritischen Beruf arbeitet, kann das Kind nun beaufsichtigt werden.



Lehrer, Steuer- und Rechtsberater sowie Seelsorger haben ab Wochenbeginn ebenfalls Anspruch auf eine Notbetreuung für ihre Kinder. Voraussetzung sei aber immer, dass das Kind nicht von einer volljährigen Person im Haushalt beaufsichtigt werden könne, betonte das Ministerium.

"Wir gehen bei der Ausweitung der Notbetreuung weiterhin behutsam vor", sagte Familienministerin Carolina Trautner (CSU). "Der Schutz der Gesundheit steht immer an oberster Stelle."



Nach einer Handreichung des Ministeriums wird Erzieherinnen und Erziehern ein Mund-Nasen-Schutz empfohlen, wenn sie zu den Kindern in bestimmten Situationen keinen Abstand von 1,5 Meter einhalten können. Auch der Kontakt zu den Eltern soll in der Notbetreuung möglichst reduziert werden. Eine grundsätzliche Öffnung von Kindergärten und Kitas ist noch nicht absehbar. Mit dem Expertengremium aus Ärzten, Pädagogen und Psychologen arbeitet die Sozialministerin an einem Konzept, wie die Kinderbetreuung schrittweise weiter geöffnet werden kann.

Update vom 26.04.2020, 10.00 Uhr: Die aktuellen RKI-Zahlen zum Coronavirus

Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" hat am Sonntagvormittag neue Fallzahlen zum Coronavirus veröffentlicht. Demnach wurden in Deutschland bislang 154.175 Menschen mit "Sars-CoV-2" infiziert. Das ist ein Anstieg von 1737 Fällen im Vergleich zum Samstag (25. April 2020).

An den Folgen einer Corona-Infektion sind in Deutschland bislang 5.640 Menschen verstorben.

Update vom 26.04.2020, 06.45 Uhr: Schäuble warnt vor staatlicher Überlastung in Corona-Krise

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat angesichts der massiven Hilfen in der Corona-Krise vor einer Überforderung des Staates gewarnt. Es gebe im Moment ein verbreitetes Gefühl, "wir könnten jedes Problem mit unbegrenzten staatlichen Mitteln lösen, und die Wirtschaft kriegen wir hinterher wieder mit einem Konjunkturprogramm in Gang", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. "Der Staat kann aber nicht auf Dauer den Umsatz ersetzen", betonte Schäuble. In seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister war es gelungen, von 2014 an Haushalte ohne Neuverschuldung aufzustellen.

"Wir werden mit den klassischen Mitteln umso weniger anfangen können, je länger die Krise dauert", betonte Schäuble. Es werde zu strukturellen Veränderungen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik kommen.

Der Parlamentspräsident rief dazu auf, die Corona-Krise als Chance zu nutzen, um in den Hintergrund getretenen Krisen zu bekämpfen. "Noch immer ist nicht nur die Pandemie das größte Problem, sondern der Klimawandel, der Verlust an Artenvielfalt – all die Schäden, die wir Menschen und vor allem wir Europäer durch Übermaß der Natur antun", betonte Schäuble und warnte: "Hoffentlich werden uns nicht wieder nur Abwrackprämien einfallen, die es der Industrie ermöglichen, weiter zu machen wie bisher."

Der Bundestagspräsident äußerte auch die Sorge vor einem Kippen der Stimmung in der Bevölkerung. "Es wird schwieriger, je länger es dauert." Der Weg zurück aus dem Stillstand sei viel schwieriger. Man müsse vorsichtig Schritt für Schritt vorgehen und bereit sein, zu lernen. "Wir dürfen nicht allein den Virologen die Entscheidungen überlassen, sondern müssen auch die gewaltigen ökonomischen, sozialen, psychologischen und sonstigen Auswirkungen abwägen", mahnte Schäuble.

Update vom 25.04.2020, 20.30 Uhr: Kommunen verteilen fünf Millionen Masken im Saarland

Vor dem Start der Maskenpflicht im Saarland lässt die Landesregierung am Wochenende fünf Millionen Masken an die Kommunen verteilen. Sie sollen zum Start der Pflicht ab Montag (27. April 2020) dann in allen saarländischen Städten und Gemeinden entweder per Einwurf in den Briefkasten oder in Ausgabestellen zu ihren Trägern finden, wie die Landesregierung am Samstagabend mitteilte.

„Als einziges Bundesland werden wir flächendeckend allen Bürgerinnen und Bürger jeweils fünf Masken zur Verfügung stellen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) laut Mitteilung. „Die Alltagsmaske ist für uns alle die ständige Erinnerung, dass Corona leider nicht vorbei ist“, erklärte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD). Von Montag an ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Transport und beim Einkaufen im Saarland Pflicht. Das Bundesland hat rund eine Million Einwohner.

Update vom 25.04.2020, 14.30 Uhr: Söder zu weiteren Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erwartet keine größeren Entscheidungen bei der nächsten Telefonschalte von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am 30. April. "Ich finde es gut, sich so oft wie möglich auszutauschen", sagte der CSU-Chef in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit Focus online. "Aber ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten."

Die Situation in Bayern habe sich zwar deutlich verbessert. "Unsere Experten sagen: Wir haben den Freistaat vor dem Schlimmsten bewahrt", erklärte Söder in dem Gespräch. Trotzdem brauche es Geduld - in der Politik und der Bevölkerung. "Ich verstehe doch jedes Kind, das draußen mit vielen Freunden spielen will – oder jeden, der mal wieder zum Abendessen ins Restaurant oder in den Biergarten gehen möchte", sagte Söder. "Aber die Politik sollte von sich aus nicht den Eindruck erwecken, dass Corona kein Problem mehr sei."

Am 30. April will die Kanzlerin erneut mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgeben in der Krise sprechen. Bund und Länder werden aber voraussichtlich erst am 6. Mai über weitere Lockerungen der Einschränkungen entscheiden, wie Merkel deutlich gemacht hatte.

Update vom 25.04.2020, 10.15 Uhr: RKI vermeldet aktuelle Corona-Fallzahlen für Deutschland

Das "Robert-Koch-Institut" hat aktuelle Fallzahlen für Deutschland bekannt gegeben. Demnach liegt die Zahl der Coronavirus-Infektionen bei 152.438 Menschen. 5500 Menschen sind an den Folgen der Infektion gestorben. Das sind 183 mehr als noch am Freitag (24. April 2020).

Update vom 25.04.2020, 06.30 Uhr: Tafeln warnen vor sozialer Not in Corona-Krise

Die Tafeln in Deutschland warnen vor einem dramatischen Anstieg der sozialen Not durch die Corona-Krise. Aufgrund von Jobverlusten und Kurzarbeit seien schon jetzt Tausende zusätzliche Menschen auf die Versorgung mit Lebensmitteln angewiesen, mit einer weiteren Zunahme sei zu rechnen, sagte der Verbandsvorsitzende Jochen Brühl dem Evangelischen Pressedienst.

"Menschen, die ohnehin schon von Armut betroffen sind, erleben diese Krise noch viel drastischer", betonte er. Brühl beklagte, dass die Not von Menschen am Rande der Gesellschaft in der aktuellen Debatte zu wenig berücksichtigt werde. "Natürlich müssen wir uns als solidarische Gesellschaft in der Krise über Unternehmen unterhalten, die Arbeitsplätze sichern und jetzt gefährdet sind", sagte er. „Aber auch die Abgehängten, die wir oft übersehen und vergessen, haben die Berechtigung, dass wir uns über sie Gedanken machen.“



Für die mehr als 940 Tafeln mit insgesamt 1,6 Millionen Nutzern seien die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung eine große Herausforderung, sagte Brühl. Denn hier kämen viele Menschen auf teils engem Raum zusammen, zudem gehörten rund 90 Prozent der insgesamt 60.000 ehrenamtlichen Helfer aufgrund ihres Alters oder von Vorerkrankungen zur Risikogruppe. Zwischenzeitlich seien deshalb etwa 450 Einrichtungen geschlossen gewesen. Durch eine Umstellung ihrer Arbeit konnten inzwischen aber mehr als 100 Tafeln vor allem in größeren Städten wieder öffnen, wie der Vorsitzende des Dachverbands erklärte.

So hätten Einrichtungen unter anderem Lieferdienste eingerichtet, ihre Lebensmittel-Ausgabe ins Freie verlegt oder die Kundenanzahl in den Räumlichkeiten begrenzt. In München gibt es beispielsweise statt verschiedener Tafel-Läden eine zentrale Ausgabe mit festen Abholzeiten, zahlreiche Tafeln, wie etwa die in Nürnberg, packen Lebensmittel-Taschen oder -Körbe vor, entweder zur Ausgabe oder zu Auslieferung. "Die Tafeln haben sich schnell neu erfunden, um kontaktarm oder sogar kontaktlos zu arbeiten", sagte Brühl. Erleichtert worden sei die Wiederaufnahme des Betriebs vieler Tafeln auch dadurch, dass die Ehrenamtlichen dort derzeit von jüngeren Helfern anderer Organisationen unterstützt würden, etwa der Pfadfinder.

Auch nach einem Ende der Kontaktbeschränkungen werden die Einrichtungen aber weiter vor großen Problemen stehen, wie Brühl warnt. Etliche ältere Helfer würden vermutlich nicht mehr zu ihrem Ehrenamt zurückkehren, vielen Jüngeren werde dann wohl die Zeit fehlen. Zudem sei mit einem Rückgang sowohl der Lebensmittelspenden von Supermärkten als auch der Geldspenden von Unternehmen zu rechnen. "Ohne finanzielle Unterstützung des Staates werden die Tafeln mittelfristig Schwierigkeiten bekommen, ihre Aufgaben zu bewältigen", sagte Brühl.

Update vom 24.04.2020, 19.00 Uhr: Ab Mai könnten einzelne Krankenhäuser in Bayern den Regelbetrieb schrittweise wiederaufnehmen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) setzt angesichts der aktuellen Entwicklung der Coronavirus-Zahlen darauf, dass bereits ab Mitte Mai die ersten Schritte für eine Rückkehr bestimmter Krankenhäuser zum Regelbetrieb erfolgen könnten. Huml betonte am Freitag (24. April 2020) in München: "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung des Stufenplans, den der Ministerrat am Dienstag beschlossen hat. Klar ist dabei: Wir werden nicht das Risiko eingehen, dass eine zu rasche Abkehr von der jetzigen Linie die bisherigen Erfolge zunichtemacht."

Die Ministerin fügte hinzu: "Die bayerischen Krankenhäuser stehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter vor einer großen Herausforderung. Die gute Nachricht ist: Unser schnelles und konsequentes Vorgehen hat bislang eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert. ... Aber auch planbare Krankenhausbehandlungen sind wichtig – deshalb wollen wir sie je nach Lage wieder ermöglichen. Wir beobachten genau, wann wieder Kapazitäten dafür frei sind."

Huml erläuterte weiter: "Klar ist aber auch: Derzeit besteht kein Grund zur Entwarnung. Angesichts der besonderen Betroffenheit von Bayern bei der Corona-Pandemie gilt es, mit der gebotenen Vorsicht zu agieren und jede Erleichterung fortwährend im Hinblick auf Belastung der Kliniken und die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens abzuwägen."

Zum einen sollen alsbald reine Privatkliniken und psychosomatische Einrichtungen aus der Pflicht zur Bereithaltung ihrer Kapazitäten für die Behandlung von Covid-19-Patienten entlassen werden, sodass dort wieder ein gewisser Regelbetrieb beginnen kann. Dies gilt unter dem Vorbehalt, dass der Betrieb unter Infektionsschutzaspekten vertretbar ist und alle notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen innerhalb der Einrichtung getroffen werden, wie es in einer Pressemitteilung des Gesundheitsministeriums heißt.

Zum anderen soll zumindest teilweise auch Reha-Einrichtungen und zugelassenen Akutkrankenhäusern eine vorsichtige Rückkehr in den Regelbetrieb ermöglicht werden. Hierüber entscheiden die Regierungen je nach Auslastung und Situation des Versorgungsgeschehens vor Ort in enger Abstimmung mit den örtlich zuständigen ärztlichen Leitern. Bei Akutkrankenhäusern ist zudem die Zustimmung des Gesundheitsministeriums als Krankenhausplanungsbehörde einzuholen.

Die Ministerin fügte hinzu: "Corona wird noch lange das Geschehen in den Kliniken beeinflussen – teils mehr, teils weniger stark, je nach lokaler Betroffenheit."

Update vom 24.04.2020, 15.30 Uhr: RKI warnt vor Lockerungen

Das "Robert-Koch-Institut" warnt davor, wie Anti-Corona-Maßnahmen zu schnell zu lockern. Laut Angaben des "RKI" seien durch die relativ frühen Maßnahmen der Eindämmung zahlreiche Todesfälle in Deutschland verhindert worden. Das sagte "RKI"-Vizepräsident Lars Schaade auf einer Pressekonferenz am Freitagmorgen (24. April 2020).

Deutschland stehe im internationalen Vergleich gut da: "Das muss auch so bleiben. Wir dürfen jetzt nicht nachlässig werden", so Schaade. Einen "Erdrutsch an weiteren Lockerungen" dürfe es nun nicht geben.

Update vom 24.04.2020, 13.30 Uhr: Gottesdienste in Bayern ab 4. Mai erlaubt

Unter strengen Auflagen sollen öffentliche Gottesdienste in Bayern ab dem 4. Mai trotz der andauernden Corona-Krise wieder erlaubt sein.

Dies teilte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Freitag am Rande einer Landtagssitzung in München mit.

Update vom 24.04.2020, 10.30 Uhr: Keine Corona-Spenden der Bundesregierung

Die Bundesregierung plant keine Spendenaktion ihrer Mitglieder zugunsten ausgewählter Organisationen in der Corona-Krise nach dem Beispiel der österreichischen Regierung. "Wir kommentieren die Ankündigung der österreichischen Regierung nicht", teilte ein Regierungssprecher in Berlin am Dienstag (21. April 2020) auf Anfrage der dpa mit. "In der Bundesregierung gibt es derzeit kein solches Vorhaben", ergänzte er.



Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hatten am Montag mitgeteilt, die Mitglieder der österreichischen Bundesregierung würden als Reaktion auf die Corona-Krise jeweils ein Netto-Monatsgehalt an eine ausgewählte Organisation spenden. Die Spende solle ein „Zeichen des Zusammenhalts“ sein.

Update vom 24.04.2020, 7.55 Uhr: Entscheidung über weitere Lockerungen wohl erst am 6. Mai

Am kommenden Donnerstag (30. April 2020) wollen Bund und Länder erneut über die Corona-Krise und entsprechende Maßnahmen beraten. Die Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gelten derzeit bundesweit bis zum 3. Mai. Doch über weitere Lockerungen wird offenbar erst am 6. Mai entschieden.

Merkel tritt auf die Bremse, da man die Auswirkungen der in vielen Bundesländern am Montag begonnenen Öffnung der Geschäfte erst 14 Tage später abschätzen könne, sagte Merkel am Donnerstagabend (23. April 2020) in Berlin. Andere Lockerungen träten noch später in Kraft. "Das heißt, wir können dann am 6. Mai über diese Fragen sprechen." Bisher war erwartet worden, dass über weitergehende Schritte schon Ende April entschieden werden könnte. Im Bundestag hatte die Kanzlerin zuvor kritisiert, die Umsetzung der ersten Öffnungsbeschlüsse wirke auf sie "in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch".

Update vom 24.04.2020, 5.50 Uhr: Polizist aus Bayern stirbt an Folgen von Covid-19

Ein Polizist der Inspektion München Flughafen soll an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 57-Jährige verstarb am Sonntagmorgen (19. April 2020) und hatte sich zuvor mit dem Coronavirus angesteckt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern dem Portal t-online.de bestätigte, hatte der verstorbene Beamte typische Symptome einer Corona-Infektion. Daraufhin kam der Polizist in eine Klinik, wo er schließlich am Sonntag verstarb.

Wie genau sich der 57-Jährige mit dem Coronavirus infizierte, ist noch unklar. Offenbar passierte das jedoch während seines Dienstes. Die Kollegen des Mannes seien aktuell in Quarantäne. Über mögliche Vorerkrankungen des Mannes ist derzeit nichts bekannt.

Update vom 23.04.2020, 16.30 Uhr: DFL-Chef Seifert: Geisterspiele auch bis Februar oder März möglich

DFL-Chef Christian Seifert hat Fußball-Fans in Deutschland auf mögliche Geisterspiele in der kommenden Saison eingestellt. „Wir wissen nicht, ob Geisterspiele nicht im Februar, März noch stattfinden. Wir haben die Vereine gebeten, den ersten Teil der nächsten Saison ohne Zuschauereinnahmen zu planen“, sagte Seifert am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Frankfurt am Main.

Über den Saisonstart der Spielzeit 2020/21 mache man sich derzeit noch keine Gedanken. Derzeit sei es der richtige Ansatz, „in kürzeren Etappen“ zu planen. „Wir planen das bestmögliche Worst-Case-Szenario, wie es ein Clubvertreter heute ausdrückte“, sagte Seifert. Wegen der Corona-Krise ist noch unklar, ob und wann die aktuelle Saison zu Ende gespielt werden kann. Das Saisonende und die Entwicklung der Pandemie wirkt sich auch auf die kommende Spielzeit aus.

Update vom 23.04.2020, 15.50 Uhr: DFL: Fußball-Bundesliga pausiert weiter

Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga bleibt bis auf Weiteres ausgesetzt. Die 36 Profi-Clubs seien aber „bereit“, sobald die Politik den Termin für den Neustart festlege, sagte Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), am Donnerstag (23.04.2020) nach einer Mitgliederversammlung. Selbst ein Datum festzulegen, „wäre anmaßend, gehört sich auch nicht und liegt nicht an uns“. Die Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel konferieren am Donnerstag, 30. April – dann könnte eine Entscheidung fallen.

„Wir haben es nicht in der Hand, ob wir überhaupt spielen. Und wenn ja, wann“, sagte Seifert. „Wir haben nur in der Hand, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Wir haben mehrere Spielplanoptionen.“ Das erste Mai-Wochenende sei „nicht realistisch“. Sollte die Politik beschließen, dass es am 9. Mai weitergehen könnte, „dann werden wir am 9. Mai bereit sein“.

Die beiden höchsten Spielklassen pausieren bereits seit Mitte März. Die Diskussionen über den Neustart hatten in dieser Woche Fahrt aufgenommen, nachdem die Ministerpräsidenten Markus Söder (Bayern/CSU) und Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen/CDU) öffentlichkeitswirksam den 9. Mai als möglichen Termin ins Spiel gebracht hatten. Bis zur Nacht auf den 4. Mai gelten in Deutschland noch strikte Kontaktbeschränkungen.

Finanziell scheinen die Vereine inzwischen etwas besser abgesichert. Mit „fast allen“ Medienpartnern sei eine Einigung für eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien erzielt worden. „Wir haben intensive Gespräche geführt, die waren geprägt von Respekt“, sagte Seifert. „Es wurden auch Vereinbarungen getroffen, wie damit umzugehen ist, sollte die Saison nicht zu Ende gespielt werden können. Klar ist auch: Sollte die Saison nicht wieder starten, greifen gewisse Mechanismen zur Rückzahlung.“

Zur Fortsetzung des Spielbetriebes hat eine Experten-Kommission der Deutschen Fußball Liga ein Konzept erarbeitet, das den Clubs am Donnerstag vorgestellt wurde. Dieses enthält unter anderem strikte organisatorische Vorgaben. So sollen maximal ca. 300 Personen an der Durchführung einzelner Geisterspiele beteiligt werden – Spieler und Trainer eingeschlossen. Zudem gibt die von DFB-Chefmediziner Tim Meyer geleitete Task Force klare Vorgaben für Hygienemaßnahmen.

Die Spieler sollen während der Saison engmaschig auf das Coronavirus getestet werden, mindestens einmal pro Woche. Dafür rechnet die DFL mit einem Bedarf von rund 20.000 Tests. „Wir haben auch hier eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, mit insgesamt fünf Laborverbänden“, sagte Seifert. „Alle Labore haben uns schriftlich versichert, dass die derzeitigen Kapazitäten ausreichend sind und durch Covid-19 keine Limitierung der Testkapazitäten auftreten.“

Darüber, ob die Fußball-Profis trotz fehlender Symptome ständig kontrolliert werden sollen, hatte sich ein fast schon gesellschaftspolitischer Streit entbrannt. Auch das Robert Koch-Institut meldete Zweifel an der Sinnhaftigkeit an. Das Bundesinnenministerium sprach sich gegen die baldige Terminierung des Neustarts aus. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Mittwoch aber erneut Hoffnung auf den baldigen Anpfiff der Geisterspiele gemacht – funktionierende Schutzmaßnahmen vorausgesetzt. „Wenn das gelingen kann bei minimiertem und so gut wie möglich ausgeschlossenem Infektionsrisiko, dann kann das sicherlich gehen“, sagte Spahn.

Update vom 23.04.2020, 13.40 Uhr: Söder wäre für deutschlandweite Impfpflicht

Ministerpräsident Markus Söder würde in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten. «Für eine Impfpflicht wäre ich sehr offen», sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach einem Treffen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Ulm. Bis es einen Impfstoff gebe, könne es keine Entwarnung und damit auch keine Lockerungen ohne gleichzeitige Auflagen wie eine Maskenpflicht geben.

Wie Kretschmann betonte auch Söder, dass die Lockerungen, die andere Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt diskutierten oder gar bereits durchführten, für Bayern und Baden-Württemberg nicht infrage kämen. «Wir sind eine Gemeinschaft der Umsichtigen», sagte Söder und verwies damit auf den vorsichtigen Öffnungskurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die «Besonnenen» seien überzeugt, dass die Gefahr durch das Coronavirus weiter bestehen bleibe. «Leichtsinn wäre ein schlechter Berater in dieser Situation.»

Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen sich kommende Woche in einer Schalte über die Zukunft des Automobilsektors in der Corona-Krise austauschen. „Wir wollen nächste Woche eine Videokonferenz der Autoländer machen“, kündigte Söder an. Der Sektor sei stark betroffen. Selbst wenn man alles wieder lockere, könne der Automobilsektor nicht so funktionieren wie vorher, da etwa Zulieferketten wie in Italien nicht funktionierten und Märkte wie die USA nicht geöffnet seien.

Man wolle sich zusammensetzen, um etwa über ökologische Prämienmodelle nachzudenken, um gerade der neuen Generation von Motoren und Autos nach der Phase des Durchhaltens eine Möglichkeit zu geben.

Update vom 23.04.2020, 13.25 Uhr: Söder: Bayern und Baden-Württemberg gehören zu den Vorsichtigen

Bayern und Baden-Württemberg fühlen sich nicht angesprochen von Angela Merkels Kritik an einer zu forschen Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise. Sie seien die Vorsichtigen in Deutschland, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor einem Treffen mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag (23.04.2020) in Ulm. Auch Kretschmann zeigte sich nicht berührt von der Kritik.

Bundeskanzlerin Merkel (CDU) hatte das Vorgehen einzelner Bundesländer scharf kritisiert. Die Umsetzung der Öffnungsbeschlüsse von Bund und Ländern der vergangenen Woche wirke auf sie «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch», sagte sie am Donnerstag im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte die Kanzlerin nicht.

Update vom 23.04.2020, 11.40 Uhr: Söder will Soli noch vor dem Sommer abschaffen

Unmittelbar nach der Koalitionseinigung auf weitere staatliche Hilfen in der Corona-Krise hat CSU-Chef Markus Söder eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags noch vor diesem Sommer gefordert. «Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise», schrieb der bayerische Ministerpräsident am Donnerstag auf Twitter. «Die Gastronomie könnte der Vorreiter für andere Bereiche sein. Als nächstes sollte der Soli noch vor dem Sommer abgeschafft werden.»

Bislang ist in der Koalition vereinbart, den Solidaritätszuschlag bundesweit 2021 für rund 90 Prozent der Zahler zu streichen. Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im März hatte die SPD bereits vorgeschlagen, diesen Schritt auf den Sommer vorzuziehen. Die Union stimmte dem aber letztlich nicht zu - wobei insbesondere die CSU grundsätzlich schon lange fordert, den Soli nicht nur für 90 Prozent abzuschaffen, sondern für alle.

Söder selbst argumentierte Anfang März allerdings, wegen der Coronavirus-Krise gebe es «keinen Spielraum für finanzielle Experimente». Er betonte, die Union wolle den Soliabbau - «aber keinen halben wie die SPD, sondern für alle».

Die Spitzen von CDU/CSU und SPD hatten sich in der Nacht auf weitere milliardenschwere Hilfen für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Schulen verständigt. Unter anderem einigten sie sich auf Steuererleichterungen für die in der Corona-Krise besonders belasteten Gastronomiebetriebe. Die Mehrwertsteuer für Speisen wird ab dem 1. Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent gesenkt.

Bisher gilt für Speisen, die in einem Restaurant, einem Café oder einer Bar verzehrt werden, ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Für Gerichte, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen in der Regel nur 7 Prozent an. Nun sollen generell 7 Prozent gelten.

Update vom 23.04.2020, 11.10 Uhr: Erste Regierungserklärung zur Corona-Kriese - die wichtigsten Aussagen von Kanzlerin Merkel im Überblick

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Corona-Krise zu Ausdauer und Disziplin aufgerufen - und das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen scharf kritisiert. Merkel warnte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag vor Rückfällen.

Das sind die wichtigsten Aussagen des Kanzlerin im Überblick:

Merkel nannte die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch». Hintergrund sind unterschiedliche Regelungen etwa zur Öffnung von Geschäften. In der kommenden Woche beraten Bund und Länder erneut, wie es weitergeht

aus der vergangenen Woche «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch». Hintergrund sind unterschiedliche Regelungen etwa zur Öffnung von Geschäften. In der kommenden Woche beraten Bund und Länder erneut, wie es weitergeht Zwar gebe es Zwischenerfolge im Kampf gegen das Virus, diese aber seien zerbrechlich. « Wir bewegen uns auf dünnem Eis , man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.» Die Situation sei trügerisch. «Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.»

, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.» Die Situation sei trügerisch. «Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen.» Man müsse vermeiden, von einem Shutdown zum nächsten zu geraten. «Wenn wir gerade am Anfang dieser Pandemie die größtmögliche Ausdauer und Disziplin aufbringen, dann werden wir in der Lage sein, schneller wieder wirtschaftliches, soziales und öffentliches Leben zu entfalten, und zwar nachhaltig.»

aufbringen, dann werden wir in der Lage sein, schneller wieder wirtschaftliches, soziales und öffentliches Leben zu entfalten, und zwar nachhaltig.» Die Pandemie sei eine «demokratische Zumutung», sagte Merkel. «Kaum eine Entscheidung ist mir in meiner Amtszeit als Bundeskanzlerin so schwer gefallen wie die Einschränkung der persönlichen Freiheitsrechte .»

.» Merkel sprach aber von notwendigen Schritten : «Durch die Strenge mit uns selbst (...) haben wir die Ausbreitung des Virus verlangsamt.» Das Gesundheitssystem halte der Bewährungsprobe bisher stand.

: «Durch die Strenge mit uns selbst (...) haben wir die Ausbreitung des Virus verlangsamt.» Das Gesundheitssystem halte der Bewährungsprobe bisher stand. Die Kanzlerin rief dazu auf, vor allem ältere Menschen nicht zu vergessen und sich um sie zu kümmern: «Diese 80-, 90-Jährigen haben unser Land aufgebaut, der Wohlstand, in dem wir leben, den haben sie begründet.»

und sich um sie zu kümmern: «Diese 80-, 90-Jährigen haben unser Land aufgebaut, der Wohlstand, in dem wir leben, den haben sie begründet.» Kurz vor dem EU-Gipfel sprach sich Merkel erneut gegen die Aufnahme von Gemeinschaftsschulden mit gemeinsamer Haftung zur Bewältigung der Krise aus. Für einen solchen Schritt müssten alle Parlamente der Mitgliedstaaten entscheiden, dass ein Teil der Budgethoheit an die EU übertragen werde. «Das wäre ein zeitraubender und schwieriger Prozess und keiner, der in der aktuellen Lage direkt helfen könnte.»

Update vom 23.04.2020, 10.00 Uhr: Merkel stellt Bürger auf lange Zeit der Corona-Einschränkungen ein

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Bürgerinnen und Bürger darauf eingestellt, dass die Beschränkungen in der Corona-Krise noch lange anhalten werden. "Ich verstehe, dass dieses Leben unter Corona-Bedingungen allen schon sehr, sehr lange vorkommt", sagte Merkel am Donnerstag (23.04.2020) in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Bundestag. Niemand höre es gerne, aber es sei die Wahrheit: "Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang. Wir werden noch lange mit diesem Virus leben müssen."

Derzeit gebe es nur Zwischenergebnisse der Pandemie, so Merkel. Und «dieses Zwischenergebnis ist zerbrechlich. Wir bewegen uns auf dünnem Eis, man kann auch sagen: auf dünnstem Eis.» Und weiter sagte die Kanzlern: «Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung, denn sie schränkt genau das ein, was unsere existenziellen Rechte und Bedürfnisse sind.» Eine solche Situation sei nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar seien und wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört würden - wechselseitig.

Nichts sei ihr bisher schwerer gefallen als die Beschränkung freiheitlicher Grundrechte, sagte Merkel. Ganz besonders belaste sie, wie die Menschen in Pflege- oder Altenheimen in dieser Krise weitgehend isoliert leben müssten, wo Einsamkeit ohnehin ständig zugegen sei. Es sei «grausam», wenn außer der engagierten Pflegekraft niemand da sein könne. «Vergessen wir nie diese Menschen.» Gerade die 80- bis 90-Jährigen hätten den Wohlstand des Landes begründet und aufgebaut.

Die Frage, wie man verhindere, dass das Virus das Gesundheitssystem überwältige und dann unzählige Menschen das Leben koste, werde noch lange die zentrale Frage für die Politik in Deutschland und Europa sein, sagte die Kanzlerin. «Unser Gesundheitssystem hält der Bewährungsprobe bisher stand.»

Das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen kritisierte die Kanzlerin. Die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche wirke auf sie «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch». Welche Länder sie meinte, sagte Merkel nicht.

Die Kanzlerin sicherte zugleich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) volle Unterstützung zu. «Die WHO ist ein unverzichtbarer Partner, und wir unterstützen sie in ihrem Mandat.» US-Präsident Donald Trump hatte das Agieren der WHO in der Corona-Krise scharf kritisiert und die Streichung der finanziellen Mittel angekündigt. Dafür ist er international scharf kritisiert worden.

Update vom 23.04.2020, 09.50 Uhr: Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen in der Corona-Krise scharf kritisiert. Die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche wirke auf sie «in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch», sagte Merkel am Donnerstag in ihrer ersten Regierungserklärung zur Corona-Krise im Bundestag. Welche Länder sie meinte, sagte Merkel nicht.

Update vom 22.04.2020, 21.30 Uhr: Maskenpflicht gilt in Bad Homburg auch in der Fußgängerzone

Die Stadt Bad Homburg erlässt für die Fußgängerzone in der Innenstadt eine Maskenpflicht. Von diesem Freitag (24. April 2020) an muss dort auch im Freien wegen der Corona-Pandemie ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Fußgängerzone sei mit einem gut frequentierten Einkaufszentrum vergleichbar, sagte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) am Mittwoch. „Wir haben in den vergangenen Tagen beobachtet, dass wieder viele Menschen unterwegs sind und der Mindestabstand von 1,50 Metern oft nicht eingehalten wird und manchmal auch nur schwer einzuhalten ist.“

In ganz Hessen gilt ab kommendem Montag (27. April 2020) eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften. Es geht um sogenannte Alltagsmasken, auch Schals sind zur Abdeckung von Mund und Nase möglich. „Es macht keinen Sinn, die Maske in einem Geschäft zu tragen und sie abzunehmen, wenn man wieder auf die belebte Fußgängerzone tritt“, sagte Hetjes.

Update vom 22.04.2020, 17.11 Uhr: Söder lobt bundesweite Corona-Maskenpflicht

CSU-Chef Markus Söder hat die Ankündigungen für eine bundesweite Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie gelobt. „Gute Nachricht: jetzt kommt in allen 16 Bundesländern eine Maskenpflicht. Damit ist klar: die Erleichterungen werden von Schutzmaßnahmen begleitet“, schrieb der bayerische Ministerpräsident am Mittwochnachmittag (22.04.2020) bei Twitter.

Zuvor hatte Bremen als letztes Bundesland angekündigt, das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen zum Schutz vor Ansteckungen vorschreiben zu wollen. Die Pflicht gilt in den meisten Ländern – darunter auch Bayern – ab kommender Woche und bezieht sich meistens auf Busse und Bahnen sowie das Einkaufen in Geschäften.

Bund und Länder hatten sich noch vor einer Woche darauf verständigt, Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel „dringend“ zu empfehlen.

Update vom 22.04.2020, 14.40 Uhr: Maskenpflicht für ganz Deutschland kommt

In Deutschland soll es bundesweit eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus geben. Am Mittwoch (22.04.2020) kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen werden und ab Montag für den Nahverkehr und das Einkaufen gelten, teilte ein Sprecher der Landesregierung mit. Falls Sie einen Mundschutz online kaufen wollen - hier gibt es welche.

Im Kampf gegen eine Ausbreitung des Coronavirus müssen sich die Menschen damit in ganz Deutschland auf das Tragen von Masken einstellen. Eine Tragepflicht soll in allen Bundesländern im öffentlichen Nahverkehr und mit wenigen Ausnahmen auch beim Einkaufen gelten. Weitere Landesregierungen hatten zuvor ähnliche Schritte angekündigt. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, im Saarland und in Brandenburg soll am kommenden Montag die Maskenpflicht kommen.

In Brandenburg soll sie allerdings nur im öffentlichen Nahverkehr gelten, wie Landesinnenminister Michael Stübgen (CDU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags ankündigte. Das Landeskabinett will am Donnerstag die Maskenpflicht beschließen. Brandenburg geht damit den Weg von Berlin, wo das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab kommendem Montag nur im öffentlichen Nahverkehr, nicht aber in Läden verpflichtend sein soll. In Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam allerdings sind Masken ab Montag sowohl in Bussen und Bahnen sowie auch in Geschäften vorgeschrieben.

Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr ab Montag bereits beschlossen und weitet dies nun auch auf das Einkaufen aus. Das beschloss die Landesregierung am Mittwoch nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mahnte ein deutschlandweit gemeinsames Vorgehen an. «Es wäre gut, wenn wir die Maskenpflicht in allen Bundesländern einheitlich regeln», sagte die SPD-Politikerin zu «Bild».

Eine Maskenpflicht hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Videokonferenz am Mittwoch vergangener Woche eigentlich nicht vorgesehen. In den Beschlüssen war lediglich von einer «dringenden Empfehlung» die Rede. Dann beschloss Sachsen als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel eine Maskenpflicht, sie gilt seit Montag.

Die meisten Bundesländer machen dies nun ab kommenden Montag zur Pflicht. Schneller geht es in Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo das Tragen von Mundschutz ab Donnerstag beziehungsweise Freitag in Bahnen und Bussen sowie beim Einkaufen zur Pflicht wird.

Update vom 22.04.2020, 11.56 Uhr: Corona-Impfstoff: Erste klinische Studie in Deutschland zugelassen

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen das neuartige Coronavirus erteilt. Das Mainzer Unternehmen Biontech erhält demnach die Genehmigung, seinen Wirkstoff zu testen, wie das PEI am Mittwoch (22.04.2020) mitteilte. Laut Biontech soll es Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen geben.

«Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus», teilte das PEI mit. Die Genehmigung sei das Ergebnis einer sorgfältigen Bewertung des potenziellen Nutzen-Risiko-Profils des Impfstoffkandidaten.

Biontech kooperiert bei der Entwicklung des Impfstoffs mit dem Pharmaunternehmen Pfizer.

In der klinischen Studie der Phase I/II soll unter anderem grundlegend die Verträglichkeit und Sicherheit des Impfstoff-Kandidaten geprüft werden. Der von Biontech entwickelte Wirkstoff gehört in die Gruppe der genbasierten Impfstoffe. Diese enthalten genetische Informationen des Erregers. Im Körper werden daraus Proteine hergestellt, gegen die das Immunsystem Abwehrstoffe bildet. Biontech arbeitet bisher vorrangig an der Entwicklung von Immuntherapien gegen Krebs.

Seit Ausbruch der Covid-19-Epidemie sind nach Angaben des Verbands forschender Arzneimittelhersteller mindestens 80 Impfstoffprojekte angelaufen, vier Wirkstoffe werden demnach bereits in klinischen Studien in China und den USA getestet.

In Deutschland werden nach Angaben von PEI-Präsident Klaus Cichutek in diesem Jahr voraussichtlich insgesamt vier klinische Studien mit einem Impfstoffkandidaten starten. Dass bereits in diesem Jahr ein erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht, hält Cichutek für unwahrscheinlich.

Update vom 22.04.2020, 11.45 Uhr: Kultusminister Piazolo: "Auf absehbare Zeit keine Normalität an unseren Schulen“

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat am Mittwochvormittag (22. April 2020) neue Details zur Wiedereröffnung der Schulen im Freistaat bekanntgegeben. Der Schulbetrieb in Bayern soll ab dem 27. April nach und nach wieder Fahrt aufnehmen. Eine rasche Rückkehr in die Normalität wird es allerdings nicht geben. „Es gibt im Moment und auf absehbare Zeit keine Normalität an unseren Schulen“, sagte Piazolo.

Im Klartext: Für die allermeisten Schüler werde auch nach dem 27. April weiterhin die Beschulung zu Hause Alltag sein. „Das ist keine leichte Entscheidung, das ist uns sehr wohl bewusst“, erläuterte Piazolo. Er wisse, dass viele Eltern derzeit leiden unter der Situation und auch an „ihre Grenzen stoßen“.

Update vom 21.04.2020, 18.00 Uhr: Maskenpflicht in Bayern ab Montag - hier schon ab Mittwoch

Im oberbayerischen Rosenheim gilt wegen der Corona-Pandemie ab Mittwoch eine Maskenpflicht. Wer ein Geschäft besucht oder den Nahverkehr nutzt, muss in Stadt und Landkreis eine Mund und Nase verhüllen tragen. Stadt und Landkreis machen damit als erste in Bayern von einer Ermächtigung Gebrauch, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in seiner Regierungserklärung im Landtag für sogenannte Corona-Hotspots, also Regionen mit besonders hohen Infektionszahlen, angekündigt hatte.

Die Zahl der Infizierten in der Rosenheimer Gegend steigt immer noch an und liegt nach Angaben der der Führungsgruppe Katastrophenschutz unter den Top 10 in Deutschland.



Ab Donnerstag soll es auch im niederbayerischen Straubing eine Maskenpflicht geben. Auch hier sind die Fallzahlen derzeit sehr hoch. In ganz Bayern wird die Maskenpflicht erst ab nächstem Montag (27. April) in Kraft treten. In Geschäften und im öffentlichen Personennahverkehr müssen dann alle Menschen ab dem siebten Lebensjahr einen Schutz über Mund und Nase tragen.

Update vom 21.04.2020, 14.40 Uhr: Keine „normale Urlaubssaison“ in diesem Sommer

Bundesaußenminister Heiko Maas hat Hoffnungen auf einen normalen Sommerurlaub ohne Einschränkungen verworfen. „Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können. Das wäre nicht zu verantworten“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag (21. April 2020) nach einer Videokonferenz mit seinen Kollegen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein in Berlin. Er verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass bis Ende August auch alle Großveranstaltungen abgesagt worden seien.

Maas schloss damit aber nicht aus, dass die Grenzen für Touristen vor dem Sommer wieder geöffnet werden und Urlaubsreisen mit gewissen Einschränkungen möglich werden. Dies sei schwer zu prognostizieren, sagte er. Im Moment gebe es aber noch in vielen Ländern Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. „Das sind keine Voraussetzungen, mit denen man überhaupt einen erholsamen Urlaub verbringen kann.“

Maas sprach sich erneut für eine europäische Abstimmung beim weiteren Vorgehen aus. In Deutschland gilt eine weltweite Reisewarnung für Touristen bis zum 3. Mai. Ende April werde entschieden, wie es damit weitergehe, sagte der Außenminister.

Update vom 21.04.2020, 13.25 Uhr: Mundschutzpflicht in Bayern gilt ab sieben Jahren, weitere Hilfsprogramme vorgestellt

Staatsminister Florian Herrmann hat auf einer Pressekonferenz weitere Details zu den Maßnahmen der Bayerischen Regierung in der Corona-Krise genannt:

Maskenpflicht: Die Mundschutzpflicht, die ab kommender Woche in Bayern gilt, ist erst ab einem Alter von sieben Jahren verpflichtend. Gerade ganz kleine Kinder könnten mit Masken noch nicht wirklich umgehen, so Herrmann. Verstöße sollen mit Bußgeldern geahndet werden. Deren Höhe ist noch nicht bekannt.

Die Mundschutzpflicht, die ab kommender Woche in Bayern gilt, ist erst ab einem Alter von sieben Jahren verpflichtend. Gerade ganz kleine Kinder könnten mit Masken noch nicht wirklich umgehen, so Herrmann. Verstöße sollen mit Bußgeldern geahndet werden. Deren Höhe ist noch nicht bekannt. Ausweitung der Test-Kapazitäten: Aktuell werden circa 12.000 Tests pro Tag in Bayern durchgeführt. Ausbaubar sei das derzeit auf 25.000 Tests. Zielgröße sind 30.000 Tests pro Tag. Innerhalb von maximal zwei Tagen soll zukünftig ein Ergebnis vorliegen.

Aktuell werden circa 12.000 Tests pro Tag in Bayern durchgeführt. Ausbaubar sei das derzeit auf 25.000 Tests. Zielgröße sind 30.000 Tests pro Tag. Innerhalb von maximal zwei Tagen soll zukünftig ein Ergebnis vorliegen. Contact-Tracing-Teams in Bayern: Es soll je ein Team mit fünf Mitarbeitern pro 20.000 Einwohner geben (650 Teams in Bayern), um Kontaktpersonen zu identifizieren. Auch die Tracing-App, die vom Bund entwickelt wird, soll dazu eingesetzt werden.

Finanzminister Albert Füracker erläuterte auf der Pressekonferenz unter anderem folgende Details zu den Hilfsprogrammen der Regierung:

Die Regierung stellt noch einmal knapp 140 Millionen Euro für Krankenhäuser , private Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen zur Verfügung.

, private Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen zur Verfügung. Kommunen sind derzeit vor allem von Ausfällen bei der Gewerbesteuer belastet, deshalb werden Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorgezogen. Am 15. Mai ist die erste Tranche fällig: eine Milliarde Schlüsselzuweisungen werden ausgezahlt.

sind derzeit vor allem von Ausfällen bei der Gewerbesteuer belastet, deshalb werden Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich vorgezogen. Am 15. Mai ist die erste Tranche fällig: eine Milliarde Schlüsselzuweisungen werden ausgezahlt. Für Kunst und Kultur werden 105 Millionen Euro bereitgestellt. Solo-Künstler können zum Beispiel mit einer Finanzhilfe von 1000 Euro pro Monat für drei Monate rechnen. Auch Studentenwerke sollen unterstützt werden.

werden 105 Millionen Euro bereitgestellt. Solo-Künstler können zum Beispiel mit einer Finanzhilfe von 1000 Euro pro Monat für drei Monate rechnen. Auch Studentenwerke sollen unterstützt werden. Ein Härtefallfonds für existenzgefährdete Jugendherbergen wird eingerichtet.

wird eingerichtet. Auch ein Hilfsprogramm für den organisierten Sport gibt es: Die Vereinspauschale von 20 Millionen Euro, die jährlich ausgeschüttet wird, wird auf 40 Millionen Euro erhöht.

Insgesamt wurden für die genannten Hilfsprogramme 500 Millionen Euro aus dem Corona-Sonderfonds (20 Milliarden) verplant.

Rund 150.000 Unternehmen in Bayern haben wegen der Corona-Krise bereits Anträge auf Steuerstundungen gestellt. Für den Staatshaushalt werde sich dies „recht dramatisch“ auswirken, es sei mit Mindereinnahmen von 3,4 Milliarden Euro zu rechnen, so Füracker.

Um die Corona-Hilfen gewähren zu können, sei es unumgänglich, für den Freistaat neue Schulden aufzunehmen, betonte Füracker. Bislang summierten sich die verplanten Ausgaben auf rund 12,5 Milliarden Euro, darunter 5 Milliarden Euro Soforthilfen, 2,5 Milliarden Euro für das Gesundheitsressort und 500 Millionen Euro für den sogenannten Pflegebonus für die Mitarbeiter in Medizin und Pflege, die derzeit wegen der Corona-Krise auf der Arbeit einer besonderen Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind.

„Wir brauchen das Geld, um den Menschen zu helfen“, betonte Füracker. Aus diesem Grund sei es auch notwendig, dass der Landtag am Freitag einen zweiten Nachtragshaushalt von weiteren zehn Milliarden Euro an Kreditermächtigungen freigebe.

Der Tilgungsplan ist auf 20 Jahre angelegt.

Update vom 21.04.2020, 10.45 Uhr: Reproduktionszahl steigt wieder an

Das Robert Koch-Institut berichtet, dass im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus die Reproduktionszahl wieder gestiegen ist. Am Montag (20. April 2020) lag der Wert bei 0,9. Jeder Infizierte steckt also etwa eine weitere Person an. Der Wert vom Samstag (18. April 2020) hatte bei 0,7 gelegen, der Wert vom Sonntag (19. April 2020) bei 0,8.

Der Berliner Virologe Christian Drosten warnte am Montag (20. April 2020) in seinem NDR-Podcast: Wenn die Reproduktionszahl nach Lockerung der Maßnahmen wieder über 1 kommen sollte – also ein Infizierter wieder mehr als einen anderen Menschen ansteckt -, könne die Epidemie in nicht erwarteter Wucht wieder losgehen.

Update vom 21.04.2020 , 9 Uhr: Münchner Oktoberfest offiziell abgesagt

Wird das Oktoberfest abgesagt? Ministerpräsident Söder und der Münchner OB Reiter äußern sich am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz. Sie äußern sich schon wenige Minuten nach Start: Das Risiko ist zu hoch - das Oktoberfest wird nicht stattfinden.

"Es tut uns weh, es ist unglaublich schade", sagte Söder zu der Entscheidung. Doch die Internationalität des Festes und die zwangsläufige Nähe der Besucher zueinander wären nicht zu vereinbaren mit den Vorsichtsmaßnahmen, die in diesem Jahr gelten müssen. Reiter sagte, es sei ein emotional , aber auch ökonomisch schwieriger Moment für die Stadt.

Update vom 20.04.2020, 20.30 Uhr: Merkel kritisiert "Öffnungsdiskussionsorgien"

Angesichts der immer lauteren Diskussion über weitere Lockerungen der Corona-Abwehrmaßnahmen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eindringlich dazu aufgerufen, bei der Einhaltung der Regeln nicht nachzulassen. Sie warnte vor dem Risiko eines Rückfalls und der Notwendigkeit, die gerade beschlossenen Lockerungen dann wieder zurückzunehmen.



"Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen", sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. „Wir müssen wachsam und diszipliniert bleiben.“ In einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums machte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ihrem Unmut Luft und sprach gar von "Öffnungsdiskussionsorgien" in einigen Ländern.

Am Morgen waren die ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Kraft getreten. Kleine und mittlere Geschäfte mit einer Fläche bis 800 Quadratmeter dürfen nun in vielen Bundesländern wieder öffnen. Für die ersten Schüler ging die Schule wieder los: In Sachsen kehrten die Abschlussklassen an ihre Unterrichtsstätten zurück. Die strikten Kontakt- und Abstandsregeln sollen allerdings mindestens bis zum 3. Mai weiter gelten.



"Es wäre jammerjammerschade, wenn wir kommen müssten und sagen müssten, das muss jetzt wieder rückgängig gemacht werden", sagte Merkel über die Lockerungen. Man müsse weiter "schrittweise, langsam und vorsichtig" vorgehen.



Die Kanzlerin reagierte damit auf die immer lauteren Rufe nach weiteren Lockerungen und Bestrebungen in manchen Ländern, Restriktionen möglichst schnell wieder aufzuheben. "Es kann auch ein Fehler sein, dass man zu schnell voranschreitet", sagte die Kanzlerin an die Adresse der Ministerpräsidenten. "Die Situation, die wir jetzt haben, ist trügerisch"“ Denn wie sich etwa die nun beschlossene Öffnung vieler Geschäfte auswirke, sei nicht vorherzusehen.



Der Berliner Virologe Christian Drosten warnte davor, dass die Epidemie in nicht erwarteter Wucht und dann flächendeckend wieder losgehen könnte. In den Intensivstationen werde es immer ein bisschen voller. Das stimme ihn sorgenvoll, sagte der Chef-Virologe des Universitätsklinikums Charité in seinem NDR-Podcast.



Fast gleichzeitig mit Merkels Appell zur Disziplin brachte Familienministerin Franziska Giffey vom Koalitionspartner SPD aber eine weitere Lockerung ins Gespräch: eine vorsichtige Öffnung von Spielplätzen – insbesondere in Städten. Alle Kinder bräuchten Bewegung und freies Spiel, sagte sie. Man müsse darüber reden, inwieweit eine teilweise Öffnung möglich sei, etwa mit einer begrenzten Zahl von Kindern.



Es gab am Montag auch konkrete Entscheidungen zu Corona:

Das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes in öffentlichen Verkehrsmitteln und/oder Geschäften wird in immer mehr Ländern zur Pflicht. In Sachsen gilt die Maskenpflicht seit Montag, Thüringen zieht am Freitag nach, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern kommende Woche. In Baden-Württemberg entscheidet das Kabinett am Dienstag. Zugleich verhängen auch in den anderen Ländern immer mehr Kommunen eine solche lokale Pflicht.





Arbeitnehmer mit Erkältungsbeschwerden können sich auch weiterhin per Telefon vom Arzt krankschreiben lassen. Die entsprechende Sonderregelung sollte an diesem Montag eigentlich auslaufen, wird nun aber doch noch einmal bis vorerst 4. Mai verlängert, wie der "Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen (G-BA)" mitteilte.





105 mobile Teams sollen vor Ort bei der Identifizierung von Kontaktpersonen helfen. Die Finanzierung übernehme das Bundesgesundheitsministerium, sagte Merkel. Nötig sei „eine präzise Nachverfolgung aller Infektionsketten“.



Zurückhaltend äußerte sich die Kanzlerin zur SPD-Forderung nach Aufstockung des Kurzarbeitergeldes und über eine Senkung des Mehrwertsteuersatzes für die Gastronomie, wie von mehreren Ministerpräsidenten gefordert. Der schwarz-rote Koalitionsausschuss werde sich am Mittwoch damit befassen und sich einen Überblick verschaffen, sagte sie. „Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir nicht jede Woche eine Maßnahme uns vornehmen und in der nächsten Woche wieder eine andere.“ Am 30. April wollen Bund und Ländern über das weitere Vorgehen verhandeln.

Update vom 20.04.2020, 18.40 Uhr: Wegen Corona - Wiesn 2020 in München abgesagt?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens Ob Dieter Reiter wollen am Dienstagmorgen bekannt geben, ob die Wiesn 2020 stattfinden wird.

Bereits am Montagabend berichtet die Bild, dass das Aus für die Wiesn in diesem Jahr beschlossene Sache sein soll. Diese Angaben sollen aus internen Kreisen stammen.

Die diesjährige Wiesn sollte eigentlich vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden.

Update vom 20.04.2020, 15.56 Uhr: „Noch lange nicht über den Berg“ - Merkel kritisiert „Öffnungsdiskussionsorgien“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Corona-Krise weiter zu größter Vorsicht aufgerufen. «Wir dürfen uns keine Sekunde in Sicherheit wiegen», sagte die Kanzlerin am Montag (20.04.2020) in Berlin nach einer Sitzung des Corona-Krisenkabinetts. «Es wäre jammerschade, wenn wir sehenden Auges in einen Rückfall gehen.» Mit harten Maßnahmen sei viel erreicht worden, und die Reproduktionszahl der Infektionsketten sei unter 1 gedrückt worden. An etlichen Tagen gebe es also mehr Genesene als neu Infizierte. Sie sagte aber, «dass wir am Anfang stehen und noch lange nicht über den Berg sind».

Zuvor hatte Merkel die Diskussionen über weitergehende Lockerungen der Beschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus außergewöhnlich scharf kritisiert. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen machte Merkel am Montag in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu «Öffnungsdiskussionsorgien» geführt habe. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark.

Sie mache sich allergrößte Sorgen, dass sich die gute Entwicklung bei den Corona-Infektionen wieder umkehre, weil sich zu wenige Menschen an die Kontaktbeschränkungen halten würden, machte Merkel demnach deutlich. Die Diskussion über Lockerungen sei nicht hilfreich. Die Kanzlerin wurde mit den Worten zitiert: «Wir haben es noch nicht geschafft.» Ihr liege die Stärkung der Gesundheitsämter am Herzen. Merkel betonte demnach: «Unser Spielraum ist sehr klein.»

Bund und Länder hatten sich nach fast vier Wochen Zwangspause vergangene Woche darauf geeinigt, dass von diesem Montag an kleine und mittlere Geschäfte bis zu einer Fläche von 800 Quadratmetern wieder öffnen dürfen. Die Details hängen von Branche und Bundesland ab. In den ersten Ländern gingen für die Abschlussklassen die Schule wieder los. Die strikten Kontakt- und Abstandsregeln sollen allerdings mindestens bis zum 3. Mai weiter gelten.

30. April: Bund und Länder verhandeln über weiteres Vorgehen

Die Kanzlerin verwies nach den Teilnehmerangaben in der CDU-Präsidiumsschalte auf die am 30. April geplanten nächsten Verhandlungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen. Wichtiger sei allerdings noch, wie es eine Woche später aussehe. Erst am 8. oder 9. Mai werde man einen Überblick darüber haben, wie man in der Wirtschaft vorankomme und wie es in den Schulen aussehe. Merkel habe klar gemacht, dass sie darauf setze, dass sich alle an die bestehenden Kontaktregeln hielten. Sie sei da aber skeptisch.

Hessens Ministerpräsident und CDU-Vize Volker Bouffier sowie die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner kritisierten nach diesen Angaben etwa das Vorgehen im SPD-geführten Rheinland-Pfalz, wo Zoos und Shopping-Malls wieder öffnen sollten. Die SPD habe dort auch erlaubt, dass Parteiveranstaltungen wieder stattfinden könnten.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der ebenfalls CDU-Bundesvize ist, verteidigte nach diesen Informationen die weitergehenden Lockerungen in seinem Bundesland. Nordrhein-Westfalen sei das Land der Küchenbauer, sagte Laschet unter anderem. Von weiteren Teilnehmern hieß es, Laschet habe Merkel grundsätzlich unterstützt.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte unter anderem angekündigt, man wolle bereits im ersten Schritt zusätzlich Möbelhäuser und Babyfachmärkte öffnen lassen. Einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge wandte sich Laschet in der Schaltkonferenz zugleich gegen Pläne unter anderem Bayerns, die Mehrwertsteuer für die Gastronomie zu senken.

Nach Ausgangsbeschränkungen: "Wettlauf der Lockerungsmaßnahmen"

Von weiteren Teilnehmern der CDU-Beratungen hieß es, nach den strikten Beschränkungen folge nun in einigen Ländern ein «Wettlauf der Lockerungsmaßnahmen». Hier sei Vorsicht geboten, dennoch müssten länderspezifische Lösungen möglich sein. Jedes Land müsse allerdings die Kriterien seiner Entscheidungen besser begründen, ansonsten sinke die Akzeptanz und man werde leichtsinnig. Notwendig sei politische Führung, denn es sei schwerer, den richtigen Zeitpunkt für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu finden, als strikte Beschränkungen in einer realen Gefahr zu organisieren.

Unter Leitung von Merkel wollte um 11.00 Uhr das Corona-Kabinett über die Lage beraten. Von 13.00 Uhr an sollte dann auch der CDU-Vorstand mit Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu einer Schaltkonferenz zusammenkommen. Im Anschluss wollte Generalsekretär Paul Ziemiak in einer digitalen Pressekonferenz über die Ergebnisse informieren.

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hatte zuvor an die Menschen in Deutschland appelliert, die Lockerungen der harten Beschränkungen diszipliniert und mit Bedacht zu nutzen. «Jetzt geht es darum, die Disziplin, die wir beim zu Hause bleiben gezeigt haben, auch in andere Bereiche zu übertragen», sagte er der dpa.

«Wir müssen lernen, trotz der Pandemie so normal wie möglich zu leben. Dazu müssen wir unsere Verhaltensweisen auch am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum so anpassen, dass wir Ansteckungen so weit wie möglich vermeiden», sagte Braun. Ansonsten drohe ein Teufelskreis. Wenn die Zahlen «steigen würden, gelänge uns die Nachverfolgung der Kontakte nicht mehr».

Das würde zu einem weiteren Anstieg der Infektionsdynamik führen. «In der Folge würden uns die Intensivbetten ausgehen, was dazu führt, dass nicht jeder Patient die notwendige Behandlung bekommt. Das dürfen wir nicht riskieren.»

Update vom 20.04.2020, 15.26 Uhr: Nach Corona-Starre - erste Geschäfte öffnen

Nach mehrwöchigen Schließungen in der Corona-Krise haben in vielen Bundesländern am Montag (20.04.2020) wieder kleinere und mittlere Geschäfte geöffnet. Zahlreiche Handelsketten und Einzelhändler öffneten nach der Zwangspause wieder ihre Türen für Kunden – ebenso Autohändler, Fahrradläden sowie Buchhändler. Vielerorts gelten Sicherheits- und Hygienevorgaben. Doch in den Bundesländern gelten keine einheitlichen Regeln und Termine zur Wiedereröffnung von Geschäften jenseits des Lebensmittelhandels.

Unter anderem in Hessen, Nordrhein-Westfalen, in Hamburg sowie im Saarland dürfen Bürger wieder in Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern einkaufen. Auch in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern machen die Läden wieder auf.

In anderen Bundesländern wie Berlin und München müssen Verbraucher und betroffene Händler noch etwas länger warten. In der Hauptstadt will der Senat am Dienstag erste Beschlüsse für den Handel fassen.

In Bayern wiederum ist laut einer Übersicht des Handelsverbands ab Montag der Zutritt zu Bau- und Gartenmärkten wieder erlaubt, während alle übrigen Geschäfte noch eine weitere Woche geschlossen bleiben sollen. Von den Schließungen ausgenommen waren von Anfang an unter anderem Supermärkte, Lebensmittelhändler oder Apotheken.

In der vergangenen Woche hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass auch Öffnungen von kleineren Geschäften ab diesem Montag wieder möglich sein sollen. In einigen Bundesländern können große Filialen allerdings auch dann öffnen, wenn sie ihre Verkaufsflächen auf 800 Quadratmeter begrenzen und dies klar abgetrennt ist. Große Kaufhausketten können nach wie vor noch nicht öffnen.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) kritisierte am Montag, dass die einzelnen Bundesländer unterschiedlich bei der Umsetzung des Beschlusses vorgehen. „Nicht zuletzt die fachlich nicht belegte Zahl von 800 Quadratmetern für den Handel aber auch die unterschiedliche Handhabe von Sortimenten haben klar Fragen aufgeworfen“, sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner am Montag auf einer Telefonkonferenz mit Journalisten.

Umstritten ist nach wie vor die Frage, ob die 800-Quadratmeter-Regel auch auf Shopping-Center allgemein anzuwenden ist und diese geschlossen bleiben müssen. Oder ob dort kleinere Geschäfte ebenfalls öffnen dürfen. Auch hier waren unter anderem Supermärkte und Apotheken von den Schließungen ausgenommen. In Sachsen etwa müssen einzelne Läden, die nun öffnen wollen, einen Außenzugang für die Kunden vorweisen – und ansonsten schließen. In Berlin ist darüber noch nicht entschieden.

Die FDP-Bundestagsfraktion kritisierte ebenfalls einen „Flickenteppich an unterschiedlichen Richtlinien bei Ladenöffnungen“. „Trotz unseres Föderalismus sollte eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern möglich sein“, teilte der wirtschaftspolitische Sprecher, Reinhard Houben, am Montag mit.

Auch der Einzelhandelsverband HDE hat eine faire Lösung für die gesamte Branche gefordert. „Vielen Händlern helfen die getroffenen Beschlüsse zur schrittweisen Wiedereröffnung der Läden und Geschäfte nicht weiter“, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth der Deutschen Presse-Agentur. Nötig sei eine für alle Händler faire Regelung, die für Unternehmen und Kunden auf den ersten Blick transparent sei.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte die Diskussion über weitergehende Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus scharf. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen machte Merkel am Montag in einer Schaltkonferenz des CDU-Präsidiums deutlich, wie unzufrieden sie sei, dass die Botschaft vorsichtiger Lockerungen in einigen Ländern zu „Öffnungsdiskussionsorgien“ geführt habe. Dies erhöhe das Risiko eines Rückfalls sehr stark.

Update vom 20.04.2020, 13.53 Uhr: Virologe Drosten erhält Sonderpreis

Der Virologe und Charité-Professor Christian Drosten (48) erhält in diesem Jahr den einmaligen „Sonderpreis für herausragende Kommunikation der Wissenschaft in der Covid-19-Pandemie“. Der Preis sei mit 50 000 Euro dotiert, teilten die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Stifterverband am Montag (20.04.2020) mit. Drosten erkläre den Menschen auf anschauliche, transparente und faktenbasierte Weise, was die Wissenschaft weiß, wie sie arbeitet und welche Unsicherheiten bestehen.

Als Spezialist für neu auftretende Infektionskrankheiten ist er zu einem der präsentesten Köpfe in der Corona-Krise geworden. Drosten ist Direktor des Instituts für Virologie am Campus Charité Mitte, Wissenschaftler im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung (DZIF) sowie Professor am Berlin Institute of Health (BIH).

Update vom 20.04.2020, 11.53 Uhr: Tschechien will Grenzen ein Jahr geschlossen halten

Der tschechische Präsident Milos Zeman hat seinen Bürgern wegen der Coronavirus-Pandemie empfohlen, diesen Sommer die Schönheiten ihres eigenen Landes zu entdecken. Für Auslandsreisen sollten die Staatsgrenzen hingegen ein volles Jahr geschlossen bleiben, „damit keine neue Infektionswelle dadurch hervorgerufen wird, dass Reisende in Länder fahren, in denen die Epidemie noch nicht zu Ende ist“, sagte das Staatsoberhaupt am Sonntag in einem Radiointerview.

Reisebüros und andere Tourismusunternehmen hatten zuvor gefordert, im Sommer wenigstens Reisen in die bei Tschechen besonders beliebten Urlaubsziele Slowakei und Kroatien zu erlauben, in denen es nur wenige Coronavirus-Infektionen gebe.

Tschechien hatte Mitte März zur Eindämmung des Coronavirus ein weitgehendes Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Ausnahmen vom Ausreiseverbot gelten derzeit für Pendler, Lkw-Fahrer und in unabdingbaren Fällen zum Beispiel für medizinische Behandlungen.

Update vom 20.04.2020, 11.47 Uhr: Straubing will Maskenpflicht schon diese Woche einführen

Im niederbayerischen Straubing soll die teilweise Maskenpflicht in dieser Woche eingeführt werden. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag (20.04.2020) in seiner Regierungserklärung im Landtag in München. Die Stadt Straubing wolle das als Corona-Hotspot noch diese Woche einführen, wie ihm von der Kommune angekündigt worden sei. Ein Rathaussprecher sagte, zu den Details liefen noch Abstimmungen.

Bayernweit sollen von kommender Woche an in Geschäften und dem öffentlichen Nahverkehr Mund-Nasen-Schutz oder Schals Pflicht sein, wie Söder ankündigte. Bayern ist damit nach Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern das dritte Bundesland mit einer Maskenpflicht.

In Straubing gibt es – verglichen der Einwohnerzahl – eine besonders hohe Zahl an Corona-Infizierten. Das Landesamt für Gesundheit (LGL) meldete für die 48 000-Einwohner-Stadt 294 Infizierte und 18 Todesfälle (Stand: 19. April, 10.00 Uhr). Das sind demnach 615 Infizierte pro 100 000 Einwohner.

Im Vergleich dazu: In München gibt es je 100 000 Einwohner 347 Infizierte und in Nürnberg 157 Infizierte. In den besonders betroffenen Landkreisen Tirschenreuth und Wunsiedel sind es 1443 Infizierte beziehungsweise 783 Infizierte je 100 000 Einwohner.

Update vom 20.04.2020, 11.35 Uhr: Bayern beschließt Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel - Kita-Gebühren entfallen

Nun also doch: Nach einigem Hin und Her soll auch in Bayern in Kürze eine Maskenpflicht in Geschäften, Bussen und Bahnen gelten. Noch vor Kurzem hatte Markus Söder öffentlich eine andere Linie vertreten.

Bayern führt nun doch eine Maskenpflicht in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ein. Von kommende Woche an sollen dort Mund-Nasen-Schutz, Alltagsmasken oder auch Schals Pflicht sein, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag (20.04.2020) in einer Regierungserklärung im Landtag ankündigte. «Man nennt das im allgemein auch eine Maskenpflicht.» Diese werde im gesamten öffentlichen Nahverkehr gelten und in allen Geschäften, die schon jetzt geöffnet haben. Dazu zählen unter anderem auch Supermärkte.

Zudem kündigte Söder an, dass Eltern in Bayern zumindest für die kommenden drei Monate keine Kindergarten- oder Kita-Gebühren bezahlen müssen, solange diese wegen der Corona-Krise geschlossen sind. Er finde, dass eine staatlich verordnete Schließung nicht zu einer finanziellen Belastung der Eltern führen dürfe, argumentierte er.

Update vom 20.04.2020, 07.10 Uhr: Einen Monat mit Ausgangsbeschränkung - Söder spricht im Landtag

Seit dem 20. März, also bereits einen Monat lang, gelten in Bayern die Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Heute um 10 Uhr will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Landtag über die Folgen der Pandemie sprechen, berichtet die dpa. Dabei soll es besonders um die Lockerung der Regelungen gehen.

Verfolgen Sie die Regierungserklärung im Liveticker von inFranken.de.

Ab diesem Montag ist es auch in Bayern wieder erlaubt, sich mit einer Person zu treffen, die nicht im eigenen Haushalt lebt. Auch Baumärkte und Gärtnereinen dürfen unter gewissen Auflagen wieder öffnen. Unterricht an den Schulen wird jedoch erst ab nächster Woche, 27. April, für die Abschlussklassen stattfinden. Bayern geht hier erneut strenger vor, als die restlichen Bundesländer. Grund hierfür ist laut Söder die besondere Lage in Bayern: Nirgends sonst in Deutschland gibt es mehr Infektionen und Todesfälle aufgrund von Sars-CoV-2.

Neben der Regierungserklärung stehen noch Beratungen zum Nachtragshaushalt, Gesetzesvorlagen und Finanzhilfen für die Wirtschaft an.

Update vom 19.04.2020, 14.30 Uhr: Ministerin aus Österreich hält Sommerurlaub in der Alpenrepublik für möglich

Österreichs Tourismusministerin Elisabeth Köstinger hat in der Corona-Krise bei der Frage nach Reisemöglichkeiten im Sommer Gesprächsbereitschaft gegenüber Deutschland angedeutet. "Die Einschränkung der Reisefreiheit wird uns in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben", sagte die ÖVP-Politikerin der Zeitung "Die Presse". "Wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt." Sie antwortete damit auf die Frage, ob Touristen im Sommer nach Österreich kommen und umgekehrt Österreicher ins Ausland fahren können.

Köstinger warnte aber auch, es lasse sich nur schwer abschätzen, wie sich die nächsten Monate entwickeln. "Es gibt keinen Stichtag, es könnte ja zu weiteren Wellen der Infektion kommen." Und dann sei nicht auszuschließen, "dass wieder weitreichende Maßnahmen getroffen werden müssen".

Köstinger sagte, man müsse sich darauf einstellen, "dass es in diesem Jahr eine andere Art von Urlaub geben wird". "Aber dadurch, dass wir die Ausbreitung des Coronavirus relativ gut im Griff haben, und als Bundesregierung schon Lockerungen der Maßnahmen Schritt für Schritt in Aussicht stellen können, planen wir durchaus auch, dass es im Sommer Ferientourismus geben wird." Die Ministerin machte die Erwartung deutlich, dass Österreicher wegen der Corona-Krise verstärkt im Inland Urlaub machen werden. "Aber ohne ausländische Gäste werden wir Einbußen hinnehmen müssen."

Deutsche Touristen hatten in der Sommersaison 2019 mehr als 37 Prozent der Übernachtungen in Österreich gebucht.

Update vom 19.04.2020, 11.30 Uhr: Infizierten-Zahl in Bayern weiter gestiegen - weitere Tote

Das Robert-Koch-Institute hat neue Zahlen für die Bundesländer veröffentlicht. In Bayern ist die Zahl der Infizierten auf 37.407 gestiegen. Das sind 526 Erkrankte mehr als am Vortag.

Auch die Zahl der Todesopfer, die an den Folgen des Coronavirus gestorben sind, hat sich im Vergleich zum Samstag erhöht. 58 Menschen sind seit dem letzten Update ums Leben gekommen. JEtzt steht die Zahl in Bayern bei 1256.

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass das Robert-Koch-Institut (RKI) die aktuellen Zahlen nur zeitversetzt meldet. Gerade am Wochenende bekommt das RKI die Meldungen über positive Tests verspätet und gibt diese erst nach Eingang aller Meldestellen weiter.

Update vom 19.04.2020, 06.30 Uhr: Lindner (FDP): "Maßnahmen Gefahr für die Gesundheit"

Im Umgang mit der Corona-Pandemie müssen Bund und Länder nach Auffassung des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner "mehr Flexibilität und auch regional unterschiedliche Herangehensweisen" zeigen. "Die Haltung, dass Öffnungen nur dann erfolgen können, wenn spätere Rückschritte ausgeschlossen werden können, darf nicht zu einem Dogma werden", sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dadurch verliere man Zeit, zudem werde die Einsicht der Bevölkerung massiv unterschätzt. "Schon jetzt wäre mehr möglich, als die Regierungen zu entscheiden wagen."

Wenn sich die Pandemie anders entwickele als erhofft, dürfe es kein Tabu sein, wirksame Maßnahmen zu verlängern oder neu einzuführen, sagte der Vorsitzende der Freien Demokraten. "Umgekehrt sollten Spielräume erprobt werden, um das gesellschaftliche Leben wieder hochzufahren, die notfalls wieder zurückgenommen werden."

Lindner warnte davor, dass die negativen Konsequenzen des gegenwärtigen Zustands in der öffentlichen Debatte unterschätzt würden. "Die massiven Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus bringen ihrerseits Gefahren für die Gesundheit. Unterbliebene Behandlungen, soziale Isolation und Angst um die wirtschaftliche Existenz bilden enorme Risiken." Deshalb sei es auch in gesundheitlicher Hinsicht nötig, immer neu zu bestimmen, wo die Balance zwischen der Eindämmung des Virus und den negativen Wirkungen der Maßnahmen liege. "Diese Abwägung muss offen für Schritte nach vorn und zurück sein", sagte Lindner.

Update vom 18.04.2020, 20.30 Uhr: Wolfsburg führt Maskenpflicht ein

Angesichts der vorsichtigen Öffnung von Geschäften führt auch die Stadt Wolfsburg am Montag (20. April 2020) eine Maskenpflicht ein. Diese gelte in den Geschäften, in öffentlichen Gebäuden, Arztpraxen, medizinischen Einrichtungen und in Bussen, teilte die Kommune am Samstag (18. April 2020) mit. Mit einer Übergangsfrist von einer Woche gelte sie zunächst bis zum 6. Mai. Ausgenommen seien Kinder unter sechs Jahren.

Auch wenn erste Geschäfte wieder öffnen dürften, sei die Gefahr des Coronavirus noch lange nicht gestoppt und überwunden, sagte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD): "Wir müssen weiterhin gut Acht geben, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken und die Risikogruppen sowie unser Gesundheitssystem nicht gefährden."

Update vom 18.04.2020, 20.15 Uhr: Rund 140.000 Corona-Nachweise in Deutschland

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag (18. April 2020) mehr als 139.900 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 136.900 Infektionen). Mindestens 4.249 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 4.020). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Die amerikanische Johns-Hopkins-Universität berichtete am Morgen von 141.397 Infizierten.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 85.400 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 37.200 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1.226 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 29.100 Fällen und mindestens 862 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 27.300 bestätigten Fällen und mindestens 922 Toten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 284,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 168,3. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 18.04.2020, 12 Uhr: Ministerpräsident sicher: "Bundesweite Maskenpflicht kommt!"

Im Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" erklärt Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident des Bundeslandes Niedersachsen, dass eine bundesweite Maskenpflicht lediglich nur noch an einem Punkt scheitert: Es sind nicht ausreichend Masken verfügbar. "Ich bin überzeugt, dass Alltagsschutzmasken bald zu unserem öffentlichen Leben gehören und etwa im öffentlichen Personennahverkehr auch bald zur Pflicht werden können, sobald sie ausreichend verfügbar sind", sagte Weil.

Das sei der Grund, warum bislang nur Gebote oder vereinzelt Maskenpflicht bestehe. Zur Zeit wird das von der Bundesregierung aber abgelehnt. Lediglich die Länder Sachsen und Meckelnburg-Vorpommern haben am Freitag (17. April 2020) eine Maskenpflicht für ihre Bürger beschlossen. In Bayern gilt hingegen nur ein Maskengebot.

Update vom 18.04.2020, 9 Uhr: Drogerie-Kette warnt vor Tipps

Die Drogerie-Kette dm wanrt ausdrücklich davor, sich Masken nach Anleitungen im Internet selbst zu bauen. „Wir verstehen das Bedürfnis und den Wunsch der Menschen, sich in dieser verunsichernden Situation, in der Schutzmasken Mangelware sind, selbst zu behelfen. Gleichzeitig appellieren wir aber auch an die Bevölkerung, gerade aufgrund des Ernstes der Lage ausschließlich den Tipps auf den offiziellen Kanälen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus und deren wissenschaftlicher Expertise zu folgen“, so Petra Gruber, dm Geschäftsführerin Marketing und Einkauf.

Tipps aus dem Internet, die nicht von offizieller Seite kommen, empfehlen nämlich den Bau einer Schutzmaske mit Staubsaugerfiltern. Doch die können sogar schädlich für die Gesundheit sein. dm dazu in einer Pressemeldung: "Entgegen der Behauptung, Staubsaugerbeutel mit Feinstaubfilter hätten sehr gute Filtereigenschaften, vergleichbar mit Atemschutzmasken der Kategorie FFP 2, scheint es dafür keine wissenschaftlichen Belege zu geben."

Aus Hygienegründen würden solche Filter ein feines antibakteriell wirkendes Pulver aus Polymer enthalten, das durch das Aufschneiden der Beutel freigesetzt werden kann. Wird dieses dann auch noch direkt an die Atemwege gebracht und eingeatmet, ist dies sowohl für Lunge als auch Verdauungsorgane gesundheitsschädigend. dm rät deswegen von selbstgebauten Masken mit diesem Bestandteil ab.

Update vom 18.04.2020, 7 Uhr: "Die letzte Bastillon der Unterhaltungsindustrie": Boom fürs Autokino

In der Corona-Krise sind Autokinos die letzte Bastion der Unterhaltungsindustrie: Nach Angaben der Bundesnetzagentur gibt es derzeit so viele Anträge auf die Erteilung entsprechender Frequenzen wie nie zuvor. Seit Anfang März habe die Behörde bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen für Autokinos zugeteilt, sagte ein Behördensprecher der Deutschen Presse-Agentur. «Vor der Corona-Krise wurden lediglich vereinzelt Frequenzen für Autokinos beantragt.» Weitere knapp 80 Anträge auf Frequenzzuteilung lägen noch vor und würden zügig bearbeitet.

Die Bundesnetzagentur muss Autokinos eine Erlaubnis dafür geben, dass sie die Tonspur der Filme über die Autoradios senden darf. Dabei muss gewährleistet sein, dass dieser nicht mit anderen Funksignalen kollidiert und Störungen hervorruft. Autokinos erleben derzeit einen nie gekannten Boom. Neben Filmvorführungen finden bereits erste Gottesdienste und Konzerte in den Autokinos statt.

Update vom 17.04.2020, 20 Uhr: Zweites Bundesland mit Maskenpflicht

Ebenso wie Sachsen führt auch Mecklenburg-Vorpommern eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ein. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Schwerin sagte, müssen Nutzer von Straßenbahn, Bus oder Taxi im Kampf gegen das Coronavirus künftig einen Mund- und Nasenschutz tragen. Alternativ könne auch ein Tuch als Schutz getragen werden. In Bayern gilt unterdessen weiterhin ein Maskengebot. Was das bedeutet, lesen Sie hier.

Update vom 17.04.2020, 16.35 Uhr: Wirtschaftsminister Aiwanger fordert Zeitplan für Gaststätten und Hotels

Der bayerische Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger (Freie Wähler), fordert einen konkreten Zeitplan für die Öffnung der Gaststätten und Hotels. In Österreich diskutiere man schon über vorsichtige Öffnungen ab Mitte Mai. Das könne für Bayern auch einen „Einstieg in den Ausstieg“ ab der zweiten Maihälfte vorzeichnen, sagte Aiwanger am Freitag.

Das Gastgewerbe brauche eine konkrete Perspektive. Das Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten um den 30. April wäre der passende Zeitpunkt für Entscheidungen, sagte Aiwanger. Zwei Meter Abstand zwischen den Gästen, Masken für das Personal, Hygiene- und Zugangsregeln „müssen ein Weg in die Normalität und zur Verhinderung von zahlreichen Betriebsinsolvenzen sein“.

Der Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband forderte einen Rettungsfonds mit direkten Finanzhilfen, der für alle Betriebe zugänglich sei. „Kein Unternehmen verkraftet es, wenn der Umsatz für mehrere Monate zu 100 Prozent wegfällt“, sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer. Die Gasthäuser „waren die ersten, die geschlossen wurden, und werden die letzten sein, die wieder öffnen dürfen. Erschwerend kommt hinzu, dass es im Gastgewerbe keine Nachholeffekte gibt.“

Der Verein zum Erhalt der Bayerischen Wirtshauskultur forderte, die Gastronomie spätestens am 1. Mai wieder zu öffnen. Abstandsregeln könnten in Biergärten mindestens so gut eingehalten werden wie im Supermarkt. „Wir sprechen hier nicht von einzelnen Gasthäusern, die um ihre Existenz bangen. Uns steht ein landesweites Wirtshaussterben bevor, wie wir es bisher noch nicht erlebt haben“, sagte der Vereinsvorsitzende Franz Bergmüller und kritisierte Ministerpräsident Markus Söder (CSU): „Es ist ein Irrsinn, dass unsere verantwortlichen Politiker die gesamte Branche, ohne mit der Wimper zu zucken, an die Wand fahren lassen.“

Aiwanger sagte, auch für die Hotels wünsche er sich einen Ausweg aus der Totalschließung in absehbarer Zeit. Dringend notwendig sei zudem, dass der Bund den Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie auf sieben Prozent senke. Das bayerische Tourismus- und Gastgewerbe ist mit bis zu 600 000 Beschäftigten und 34 Milliarden Euro Jahresumsatz eine bedeutende Wirtschaftsbranche im Freistaat.

Update vom 17.04.2020, 14.54 Uhr: Erstes Bundesland beschließt Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel

Sachsen hat als erstes Bundesland für den öffentlichen Nahverkehr sowie für den Einzelhandel eine Maskenpflicht beschlossen. Die Regelung gelte von Montag (20.04.2020) an, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitag (17.04.2020) nach einer Sitzung des Landeskabinetts in Dresden.

Zur Abdeckung von Nase und Mund müsse es keine teure FFP2-Maske sein, es reiche auch ein einfaches Tuch oder ein Schal, betonte der Regierungschef. Wenn man in so vielen Bereichen zusätzliche Kontakte von Menschen zulasse, sei eine Maskenpflicht «die richtige Antwort», so Kretschmer.

Von Montag an sollen in Sachsen einige Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert werden. Es sei ein «zumutbares Instrument» für die größeren Bewegungsmöglichkeiten, die die Menschen in Sachsen nun hätten. Einen solchen Schutz gebe es mittlerweile in vielfältiger Weise, man könne ihn selbst nähen oder kaufen. «Ich denke wir sind an einem Punkt, wo wir das verpflichtend vorgeben können», sagte Kretschmer.

Update vom 17.04.2020, 14.45 Uhr: 36.520 Coronavirus-Fälle in Bayern – 1164 Tote

In Bayern sind inzwischen 36.520 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gestorben sind bisher 1164 Menschen, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen am Freitag (17.04.2020, Stand 10 Uhr) auf seiner Homepage mit. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 19.610 Menschen.

Update vom 17.04.2020, 14.14 Uhr: Kinder-Notbetreuung wird ausgeweitet

Zuletzt wurde viel debattiert: Sollten Schulen und Kitas wieder öffnen? Oder ist das Risiko für eine Beschleunigung der Corona-Welle dazu zu groß? Ersten Daten zufolge sind Kinder von dem Virus möglicherweise seltener betroffen als Erwachsene - sie erkranken kaum.

In der Corona-Krise bekommen mehr Eltern einen Anspruch auf Notbetreuung für jüngere Kinder – es wird aber vorerst keine bundesweit einheitliche Regelung geben.

„Bis mindestens zum 3. Mai 2020 regeln und erweitern die Bundesländer die Notbetreuung im Rahmen ihrer landesspezifischen Notwendigkeiten und Gegebenheiten“, heißt es in den Ergebnissen einer Telefonschalte, zu der Familienministerin Franziska Giffey ihre Länderkollegen eingeladen hatte. Die SPD-Ministerin hatte für bundesweite Regelungen geworben, die insbesondere auch Alleinerziehende berücksichtigen sollten.

Die Notbetreuung gibt es in der Regel für Kinder ab dem Kita-Alter bis zur sechsten Klasse für die Kinder von Eltern, die dringend an ihrem Arbeitsplatz gebraucht werden – etwa in der Pflege, in Krankenhäusern aber auch in der Produktion bestimmter Güter oder bei der Polizei. Details sind in den Bundesländern unterschiedlich geregelt.

Auf die Ausweitung hatten Bund und Länder sich bereits am Mittwoch im Grundsatz verständigt. Viele Landesregierungen haben seitdem etwa angekündigt, weitere Berufsgruppen und Alleinerziehende einzubeziehen oder die Regeln so zu lockern, dass es reicht, wenn ein Elternteil in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeitet.

Ein paar Beispiele: In Mecklenburg-Vorpommern sollen nun auch Kinder etwa von Erziehern und Mitarbeitern ambulanter Pflegedienste, von Postzustellern sowie von Mitarbeitern der Regierung und der Parlamente in die Kita gebracht werden dürfen, oder auch von unabkömmlichen Lehrkräften, Hebammen und Rechtsanwälten.

Nordrhein-Westfalen bezieht Mitarbeiter von Tankstellen, des Lebensmittelhandels, Drogerien und Hausmeister ein, aber auch, wer in Seifenfabriken arbeitet. Unter anderem Schleswig-Holstein, Hamburg, Hessen und Bayern weiten die Betreuung auf Kinder berufstätiger Alleinerziehender aus.

Für die Zeit nach dem 3. Mai soll von Montag an gemeinsam mit Experten ein Konzept erarbeitet werden, das Leitlinien und Empfehlungen zur schrittweisen Wiedereröffnung der Kindertagesbetreuung formuliert.„ Wann und wie diese umgesetzt werden können, hängt vom Verlauf des Infektionsgeschehens ab“, hieß es dazu.

Update vom 17.04.2020, 12.05 Uhr: Spahn setzt bei Gesichtsmasken weiter auf Freiwilligkeit

Die Bundesregierung setzt beim Tragen von Gesichtsmasken im Alltag weiter auf Freiwilligkeit und lehnt eine Pflicht vorerst ab. «Mein Eindruck ist, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger sehr verantwortlich mit der momentanen Lage umgehen», sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag (17.04.2020) in Berlin.

Immer mehr Menschen würden einen Mund-Nasen-Schutz tragen. «Abschließend und grundsätzlich setze ich eher auf Freiheit, Einsicht, Mitmachen, Akzeptanz durch Überzeugen mit Argumenten, weil aller Erfahrung nach Gebote eher Unterstützung bringen als Verpflichtungen.» Zunächst solle die Entwicklung in den kommenden Tagen abgewartet werden, sagte der CDU-Politiker.

Update vom 17.04.2020, 10.50 Uhr: Corona-App laut Spahn erst in „drei bis vier Wochen“ einsatzbereit

Bis die geplante Handy-App zur Eindämmung des Coronavirus in Deutschland eingesetzt werden kann, dürfte es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch mehrere Wochen dauern. „Das wird entwickelt, mit Hochdruck“, sagte der CDU-Politiker am Freitag (17.04.2020) im ARD-„Morgenmagazin“. „Aber die Wahrheit ist auch: Damit’s wirklich gut ist, braucht es halt eher noch drei bis vier Wochen als noch zwei Wochen.“

Spahn betonte: „Es geht ja darum, dass wir bei der Datensicherheit, beim Datenschutz und auch bei dem dahinterliegenden Konzept natürlich so perfekt wie möglich sein müssen. Das muss den Anforderungen genügen, die wir auch ansonsten an eine solche Technologie stellen.“

Eine solche App ist seit Wochen im Gespräch. Es geht darum, Menschen schnell zu informieren, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Nutzung soll freiwillig sein. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums hatte am Mittwoch gesagt, die App werde derzeit vom Robert Koch-Institut getestet.

„Es ist ganz ganz wichtig, dass wir wenn jemand positiv getestet ist auf Corona, ganz schnell Kontakte nachverfolgen können der letzten Tage, informieren können und auch bitten können, auffordern können, zu Hause zu bleiben“, sagte Spahn. „Das muss im Moment händisch gemacht werden, per Telefon, durch Aufsuchen durch die Gesundheitsämter. Und eine solche App könnte das natürlich deutlich erleichtern.“

Update vom 17.04.2020, 09.11 Uhr: Corona-Ansteckungsrate sinkt laut RKI

Die Ansteckungsrate mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts gesunken. Laut der am Donnerstagabend veröffentlichten RKI-Statistik steckt jeder Infizierte nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an, die sogenannte Reproduktionsrate liegt bei 0,7. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht, wie das RKI berichtete. Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei drei, am 8. April bei 1,3 - jeweils mit einer gewissen Schwankungsbreite. Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert.

RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Dienstag gesagt, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsste diese Reproduktionszahl unter 1 liegen, derzeit betrage sie 1,2. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen am Mittwoch deutlich gemacht, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können.

Wieler hatte allerdings auch gesagt, für eine Lockerung der Maßnahmen sei nicht nur die Reproduktionszahl relevant, sondern auch der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung sowie die Kapazitäten des Gesundheitssystems. Es gebe derzeit noch keine Hinweise darauf, dass die Coronavirus-Epidemie in Deutschland eingedämmt sei. Es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen, vor allem durch das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 77 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 17.04.2020, 06.20 Uhr: Schäuble bringt Verkürzung der Sommerferien ins Gespräch

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat eine Verkürzung der Sommerferien ins Gespräch gebracht. „Bis auf Ausnahmen bleiben die Schulen noch einige Zeit geschlossen. Daher frage ich mich, ob die Verantwortlichen in den Ländern darüber nachdenken, die Schulferien in der Sommerzeit etwas zu verkürzen“, sagte der CDU-Politiker der Zeitung „Augsburger Allgemeine“. Ein solcher Schritt böte Schülern die Gelegenheit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen.

„Im Moment ist ohnehin noch aus vielen Gründen unklar, wann und wie man im Sommer verreisen kann“, sagte Schäuble. „Das Urlaubskonto vieler Eltern dürfte durch die Krise jetzt schon strapaziert sein.“ Deshalb könne er die verstehen, „die sich fragen, wie sie da noch sechs Wochen Sommerferien organisieren sollen“.

Update vom 16.04.2020, 21.20 Uhr: Aktuelle Zahlen zu Corona-Infektionen - Bayern am stärksten betroffen

In Deutschland sind bis Donnerstagabend mehr als 135 400 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.30 Uhr: Mehr als 131 400 Infektionen). Mindestens 3800 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 20.30 Uhr: 3553). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 77 000 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern mit mehr als 35 500 nachgewiesenen Fällen und mindestens 1070 Toten, Nordrhein-Westfalen mit 28 000 Fällen und mindestens 760 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 26 600 bestätigten Fällen und mindestens 874 Toten.

Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 271,6 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 161,6. Allerdings ist die Anzahl der erfolgten Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch.

Update vom 16.04.2020, 16 Uhr: Wann machen Friseure, Baumärkte und Schulen wieder auf?

Bayern ist besonders vom Coronavirus betroffen. Deshalb gibt es nur einen langsamen Exit aus den harten Anti-Corona-Maßnahmen. Am Donnerstag (16. April 2020) hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) jedoch Lockerungen, auch für Schulen und Geschäfte., bekannt gegeben. Die Ausgangsbeschränkungen werden zwar wie im Rest von Deutschland bis zum 3. Mai verlängert, doch ab Montag (20. April 2020) ist im Freien auch der Kontakt zu einer Person außerhalb des eigenen Hausstands erlaubt. Bisher war es in Bayern nur erlaubt alleine oder mit Menschen, mit denen man sowieso zusammenlebt, zum Spazieren oder Sporttreiben nach Draußen zu gehen. Weitergehende Kontakte auch zwischen Großeltern und Enkeln sollten weiter unterbleiben, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU).

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmeter dürfen ab dem 27. April wieder öffnen. Das sind etwa 80 Prozent der Läden, wie Wirtschaftsminister Aiwanger (Freie Wähler) am Donnerstag sagte. Auf Bundesebene dürfen derartige Läden bereits eine Woche früher wieder öffnen. Shopping-Malls mit vielen kleineren Geschäften müssen geschlossen bleiben, wenn sie insgesamt mehr als 800 Quadratmeter Fläche haben.

Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen sind von der Quadratmeter-Grenze ausgenommen. Bau- und Gartenmärkte dürfen schon von diesem Montag (20. April) an wieder öffnen. Für Friseure wird – wie bundesweit – der 4. Mai als Wiedereröffnungs-Datum angestrebt. Alle Änderungen und Lockerungen lesen Sie auch noch einmal hier nach.

Bei den Schulen sieht der Fahrplan so aus: Ab dem 27. April sollen Abschlussklassen an den Gymnasien, Real- und Mittelschulen wieder zurück an die Schulen dürfen, ebenso Meisterklassen. Frühestens ab dem 11. Mai sollen die Jahrgänge folgen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen, also etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die jetzigen Neuntklässler an Realschulen. „Gegebenenfalls auch die vierte Klasse der Grundschule“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Das sei aber noch nicht entschieden. Mehr zu den Schulöffnungen können Sie an dieser Stelle nachlesen.

Update vom 16.04.2020, 11.20 Uhr: Alltagsmasken "dringend empfohlen"

Bund und Länder raten zur Alltagsmaske in Bus, Bahn und im Einzelhandel, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. In der gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwochabend (15. April 2020) sprach Bundeskanzlerin von einer "dringenden Empfehlung" Alltagsmasken zu tragen. Es handelt sich ihrer Aussage nach um ein "Gebot", keine Pflicht. Doch das Tragen von Masken zum Schutz vor einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionen muss nach Meinung von Experten mit einer Reihe anderer Maßnahmen einhergehen. Die Empfehlung von Bund und Ländern, in Bus und Bahn und beim Einkaufen eine Alltagsmaske zu tragen, nannte Bernd Salzberger, Infektiologe am Universitätsklinikum Regensburg, jedoch „eine gute Maßnahme“. Das Tragen von Masken könnte auch eine Signalwirkung haben und dafür sorgen, dass Menschen mehr Distanz zueinander hielten.

Dass es in Zukunft bei bestimmten Gelegenheiten eine Maskenpflicht geben könnte, ist mit der nun getroffenen Empfehlung nicht ausgeschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: „Umso mehr die vorhanden sein werden, umso mehr wird man vielleicht auch darüber reden, ob es dann noch weitere Schritte der Dringlichkeit gibt.“ Vorerst gelte, wer eine Maske hat, solle die auch tragen.

Trägt jemand einen Mund-Nasen-Schutz so verringert er die Infektionsgefahr für andere Menschen, weil das Material vor Mund und Nase im gewissen Umfang Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder Husten auffängt. Vor einer Ansteckung des Trägers mit dem Virus schützen die einfachen Masken aber eher nicht. Wie Sie eine solche Maske selbst nähen können, lesen Sie hier.

Update vom 16.04.2020, 06.25 Uhr: Entwicklungsminister Müller warnt vor neuen Pandemien

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hofft, dass die Weltgemeinschaft aus der Corona-Pandemie auch Lehren für ständige Epidemien wie Masern oder Cholera ziehen kann. „Das glaube ich, denn Corona wird nicht die letzte Pandemie gewesen sein“, sagte Müller der „Schwäbischen Zeitung“ und den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Mit einer vorausschauenden Politik und einer Stärkung globaler Gesundheitsstrukturen könne viel erreicht werden, sagte der Minister.

Unter anderem schlägt Müller vor, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), zu einem „Welt-Pandemie-Center“ auszubauen: „Mit einem genauen Monitoring der Virus-Ausbrüche, wirksameren Maßnahmen zur Bekämpfung und einem globalen Forschungsverbund.“ Experten hätten bereits 40 weitere Viren identifiziert, die das Potenzial haben, Pandemien auszulösen, warnte Müller. „Wir müssen und wir können uns dagegen wappnen – Corona ist daher auch ein Weckruf für stärkere internationale Zusammenarbeit“, sagte er der Zeitung.

Insbesondere setzt Müller demnach auf die Europäische Union, in der Deutschland ab Juli für sechs Monate die Ratspräsidentschaft übernimmt. Die Konsequenz der derzeitigen Krise dürfe „nicht der Rückzug in das nationale Schneckenhaus sein.“ Vielmehr gehe es darum, die Handlungsfähigkeit der EU zu stärken. „Das wird zur wirtschaftlichen und politischen Überlebensfrage Europas“, sagte Müller. Dazu müssten die Brüsseler Institutionen neu aufgestellt werden, der EU-Haushalt müsse auf die Zukunftsfragen wie Gesundheit, Klima und nachhaltiges Wirtschaftswachstum eine neue Antwort geben. „Das wird die wichtigste Aufgabe der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands sein“, sagte Müller.

Update vom 15.04.2020, 19.30 Uhr: Wenig Veränderungen in den Beschränkungen - Lockerungen sollen nur kleinschrittig erfolgen

In der heutigen Pressekonferenz berichteten Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder von den Ergebnissen der Absprachen zwischen Bund und Ländern. Einige hatten es vielleicht schon geahnt, andere wurden von den Aussagen enttäuscht: Viel wird sich in den nächsten zwei Wochen nicht wirklich ändern, behutsame Lockerungen werden nur in einzelnen Bereichen vorgenommen:

Geschäfte mit einer Ladenfläche von unter 800 Quadratmetern dürften ab dem 20. April wieder öffnen, in Bayern voraussichtlich erst später. Allerdings nur mit bestimmten Hygienevorkehrungen, lange Schlagen vor den Geschäften müssten vermieden werden. Auch Friseure dürften mit ebenfalls erhöhten Hygiene-Standards wieder Kunden annehmen.

Zudem sehen Söder und Merkel von einem Maskengesetz, wie es in Jena der Fall ist, ab. Jedoch raten sie dringend zum Trage von einem Mund-Nasen-Schutz in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen.

Die Kontaktbeschränkungen bleiben Gesetz bis zum 4. Mai. Das eigene Haus darf also weiterhin nur aus triftigem Grund oder für körperliche Betätigung alleine oder mit Personen des eigenen Hausstands verlassen werden. Auch der Mindestabstand von 1,5 Metern solle weiterhin eingehalten werden.

Bis Ende August sollen Großvernanstaltungen komplett abgesagt werden. Denn Karneval und das Skigebiet Ischgl haben laut Söder erheblich zur Verbreitung des Virus beigetragen.

In Bayern öffnen die Schulen am 11. Mai, die Abschlussklassen hätten laut Söder Vorrang. Das Abitur soll in Bayern planmäßig am 10. Mai starten. Für Kitas und Kindergärten wollen die Länder die Notbetreuung weiter ausbauen, denn "wenn wir Geschäfte weiter öffnen, müssen wir auch die Betreuung weiter ausbauen."

Insgesamt lobten Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Söder das Verhalten der Deutschen und bedankten sich bei denjenigen, die sich an die Ausgangsbeschränkungen nicht nur hielten, weil es die Bundesregierung vorschreibt, sondern um andere Menschen zu schützen.

In Zukunft wollen die Minister mit der Kanzlerin alle 14 Tage über die neuen Maßnahmen sprechen. Am 30. April soll dann über die Fortführung gesprochen werden.

Den Live-Ticker zur Pressekonferenz können Sie hier nachlesen.

Update vom 15.04.2020, 17.50 Uhr: Keine Großveranstaltungen bis Ende August

Großveranstaltungen sollen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Betroffen seien auch Fußballspiele. Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) einigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch auf dieses prinzipielle Verbot.

Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen demnach von den Ländern getroffen werden. Vom Verbot betroffen seien unter anderem größere Konzerte, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. Diese Einschränkung trage effektiv zur Eindämmung des Coronavirus bei und sorge zugleich für dringend notwendige Klarheit bei Veranstaltern, darunter viele Vereine, hieß es.

Update vom 15.04.2020, 15.30 Uhr: Merkel äußert sich zu weiterem Corona-Vorgehen - Presse-Konferenz im Live-Ticker

In Kürze will sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu den weiteren Corona-Maßnahmen und zu etwaigen Lockerungen von Kontaktverboten beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen äußern. Auch Bayerns Ministerpräsident Makrus Söder (CSU) und der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) informieren bei der Presse-Konferenz über das weitere Vorgehen. inFranken.de tickert die Presse-Konferenz live.

Update vom 15.04.2020, 13.14 Uhr: Bund schlägt Ländern wohl Stufenmodell bei der Wiedereröffnung von Geschäften vor

Weitere Details zu den Plänen der Bundesregierung sind an die Öffentlichkeit gelangt. Nach dpa-Informationen aus Länderkreisen bringt der Bund bei der Öffnung von Geschäften und Unternehmen ins Gespräch, im ersten Schritt eines Stufenmodells Geschäfte wie den Kfz- und Fahrradhandel, den Buch- und Möbelhandel sowie Telekommunikationsunternehmen wieder zu öffnen. Zudem solle erwogen werden, Museen, Zoos und Botanische Gärten ab dem 20. April wieder zu öffnen. Theater und Konzertveranstaltungen sollen demnach weiter geschlossen bleiben.

Neben Läden und Boutiquen sollen vom 20. April an zunächst Möbel- und Autohäuser bis 400 Quadratmeter Ladenfläche öffnen können. Ab 4. Mai - so die Vorschläge - dann auch größere Geschäfte. Der Bund halte von diesem Datum an auch eine Öffnung von Friseurläden für realistisch, hieß es weiter. Sogenannte „Geisterspiele“ der Bundesliga ohne Publikum sollten erlaubt werden, Fitness-Clubs aber weiter geschlossen bleiben.

Strittig zwischen Bund und Ländern ist die Frage, ob und wann Restaurants wieder öffnen dürfen. Der Bund will den Informationen zufolge noch keine Öffnung, die Länder plädieren für eine „zeitnahe Perspektive mit Auflagen wie im Einzelhandel“. Auch die Frage, ob es eine Mund- und Nasenschutz-Pflicht geben soll, ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung strittig.

Wie die dpa erfuhr, liegt der Vorschlag auf dem Tisch, die Schulen in Deutschland erst wieder ab dem 4. Mai schrittweise zu öffnen. Die Kultusministerkonferenz könnte demnach damit beauftragt werden, bis zum 27. April ein Konzept für die Wiederöffnung der Schulen ab Mai vorzulegen. Dabei solle es unter anderem um den Schulverkehr, das Pausengeschehen und die Lerngruppengröße an den Schulen gehen. Möglich bleiben soll den Eckpunkten zufolge aber auch eine unterschiedliche Herangehensweise der Länder beim Zeitplan.

Zum Verbot von Gottesdiensten aller Religionen hieß es nach dpa-Informationen in der Bund-Länder-Schalte am Dienstag, hier könne man sich noch am ehesten Lockerungen vorstellen. Demnach soll das Bundesinnenministerium schon in dieser Woche entsprechende Gespräche mit Vertretern von Religionsgemeinschaften aufnehmen.

Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen voraussichtlich bis zum 3. Mai (siehe Update von 10.40 Uhr) soll dazu dienen, zusätzliche Zeit beim weiteren Aufbau von Intensiv-Kapazitäten an den Krankenhäusern, der Steigerung von Testkapazitäten sowie der Verbesserung der Zielgenauigkeit von Tests zu gewinnen. Die geplante App zur Nachverfolgung von Infektionsketten wurde nach diesen Informationen als wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie bezeichnet. Ein „Roll out“ dieser App sei bis Ende des Monats vorgesehen. Zurzeit werde noch an technischen Umsetzungen mit Apple und Google gearbeitet.

Der Bestand an Schutzmasken und -kleidung solle weiter aufgestockt werden, um vorrangig den Gesundheits- und Pflegebereich auszustatten. Auch Unternehmen, bei denen der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden könne, sollten mit Masken versorgt werden.

Aus Länderkreisen hieß es, bei der Schalte der Staatskanzleichefs mit Braun seien Wege aufgezeigt worden, wie man stufenweise Lockerungen herbeiführen könne. Entschieden worden sei noch nichts, wurde betont. Bis auf Weiteres solle es grundsätzlich bei harten Beschränkungen bleiben, so wie in den Nachbarländern um Deutschland herum.

Update vom 15.04.2020, 10.40 Uhr: Kontaktbeschränkungen werden wohl verlängert

Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Kanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen sollte am Mittwoch (ab 10.30 Uhr) in den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden.

Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über Ergebnisse der Schaltkonferenz berichtet. Merkel wollte im Corona-Kabinett demnach einen Beschlussvorschlag des Bundes vorbereiten, der am Nachmittag (14.00 Uhr) bei der Videokonferenz der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten diskutiert und voraussichtlich verändert werde, hieß es weiter. Zugleich wurde aus Bundessicht betont, bei möglichen schrittweisen Öffnungen im Schulbereich sei ein abgestimmtes Vorgehen wichtig.

Aus Länderkreisen hieß es, es seien bei der Schalte der Staatskanzleichefs mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) dem Grunde nach Wege aufgezeigt worden, wie man stufenweise Lockerungen herbeiführen könne. Bis auf Weiteres solle es aber grundsätzlich bei harten Beschränkungen bleiben, so wie in den meisten Nachbarländern um Deutschland herum. Alles andere sei ein Risiko. Im Gespräch sei auch ein Arbeitsauftrag an die Kultusministerkonferenz gewesen, einen Rahmen für die schrittweise Öffnung von Schulen und Hochschulen zu entwickeln. Hier solle der Sicherheitsgedanke im Vordergrund stehen.

Update vom 15.04.2020, 6 Uhr: Schulen, Kitas und Einzelhandel - Länderberaten über Maßnahmen

Vor Beratungen mit Kanzlerin Angela Merkel über Lockerungen von Beschränkungen in der Corona-Krise hat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (beide CDU) einen gemeinsamen Fahrplan der Länder gefordert. «Wir brauchen einen Konsens der 16 Länder. Gerade in der Schulpolitik darf es keine Alleingänge geben», sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Merkel spricht am Mittwochnachmittag in einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer.

Die nordrhein-westfälische Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte angekündigt, die Schulen nach den Osterferien schrittweise wieder öffnen zu wollen. Das sei ihr «festes Ziel», um vor allem Prüfungen zu ermöglichen. Eine Woche später sollen voraussichtlich auch die ersten Kita-Kinder in NRW wieder in die Kindertagesstätten zurückkehren dürfen, wie Landes-Familienminister Joachim Stamp (FDP) vorschlug. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lehnte daraufhin im ZDF-«heute-journal» eine zeitnahe Öffnung der Schulen nach den Osterferien ab.

Bereits am Vormittag will Merkel mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts die Bund-Länder-Schalte vorbereiten. Im Anschluss an die Beratungen mit den Ministerpräsidenten ist vorgesehen, dass die Kanzlerin die Öffentlichkeit über die Ergebnisse informiert - voraussichtlich gemeinsam mit Söder als Vorsitzendem der Ministerpräsidentenkonferenz sowie mit dessen Stellvertreter, dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Ein Großteil der Beschränkungen gilt schon seit vier Wochen. Im Mittelpunkt dürfte nun auch die Frage stehen, wann Kinder und Jugendliche wieder in die seit Wochen geschlossenen Kitas und Schulen zurückkehren können.

Laschet sagte, «der Vorschlag verschiedener Wissenschaftler, alle Klassen 1 bis 10 wieder umgehend in den Schulen zu unterrichten, ist aus Sicht der NRW-Landesregierung nicht verantwortbar». Priorität hätten jene Schüler, die sich auf Abschlüsse wie etwa das Abitur vorbereiten würden. Die nächsten Schritte müssten dann im Lichte der dabei gemachten Erfahrungen weiter gemeinsam entschieden werden. Wichtig sei ein «klarer gemeinsamer Fahrplan auf dem Weg zu einer verantwortungsvollen Normalität».

Der Ministerpräsident betonte: «Nordrhein-Westfalen hat Ideen und Konzepte für die Bund-Länder-Beratungen geliefert und wird nun umsetzen, was die Länder gemeinsam mit der Bundeskanzlerin entscheiden.» Besonders im Einzelhandel seien Abstandsregelungen und Schutzmaßnahmen wichtig. «Wir müssen das Virus weiter eindämmen, zielgerichteter als bisher», forderte er.

Söder sagte am Dienstagabend im ZDF, er sei «sehr zurückhaltend bei Schulen». Skeptisch sehe er auch, dass Grundschulen als Erstes geöffnet werden sollen. «Da habe ich eine grundlegend andere Auffassung.» Söder distanzierte sich damit auch von einer Empfehlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

«Bei den Abschlussprüfungen, glaube ich, kann man großzügig sein, denn die Schülerinnen und Schüler brauchen ja einen Abschluss auch für den weiteren Berufsweg», sagte Söder in den ARD-«Tagesthemen». Hier ließen sich auch Schutzmaßnahmen deutlich besser organisieren. Generell sei die Politik hier gut beraten, auf die Warnungen der Pädagogen vor zu frühen Schulöffnungen zu hören. «Weniger Hektik, ein bisschen mehr Geduld und Besonnenheit könnte allen helfen.»

Baden-Württemberg will, dass die Schulen frühestens am 27. April wieder sukzessive ihren Betrieb aufnehmen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, sagte der «Rheinischen Post» (Mittwoch): «Wir werden beim Schulstart einen Stufenplan vorsehen, um immer wieder sehen zu können, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt».

Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) sprach sich unter anderem dafür aus, bei der Wiederöffnung der Schulen zunächst die Jahrgänge zu berücksichtigen, die in diesem Jahr vor dem Realschulabschluss oder dem Abitur stehen. Er hatte auch die Erwartung geäußert, dass der Einzelhandel unter Vorgaben schrittweise wieder öffnen könnte.

Söder sagte, zwar könne es in den kommenden zwei, drei Wochen manche Erleichterungen geben, etwa im Handel, aber immer verbunden mit klaren Auflagen wie Hygiene-Konzepten, Abstandsgeboten, Obergrenzen für Personenzahlen pro Quadratmeter und Schutzmasken. Er forderte mit Blick auf den Einzelhandel «mindestens ein Maskengebot, ein Mundschutzgebot». Das gleiche gelte auch für den öffentlichen Nahverkehr. Auf die «Tagesthemen»-Frage, ob er für ein Gebot oder für eine Pflicht zum Tragen von Masken sei, sagte der CSU-Chef: «Darüber werden wir diskutieren. Ich bin schon sehr dafür, dass wir das strenger handhaben sollten.» Eins sei doch klar: «Wenn wir erleichtern, muss es gleichzeitig mehr Schutz geben.»

Der Deutsche Städtetag verlangte ein bundesweites Konzept für stufenweise Lockerungen. «Für die Kitas zum Beispiel wäre es unglücklich, wenn in einem Land die 5- bis 6-Jährigen in Kürze wieder betreut werden und in einem Nachbarland die 3- bis 4-Jährigen», sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch).

Die Leopoldina hatte für einen «realistischen» Zeitplan zurück zur Normalität plädiert. Die Wissenschaftler empfahlen, Schulen «sobald wie möglich» wieder zu öffnen - angefangen bei Grundschulen sowie Unter- und Mittelstufen. Die Leopoldina nannte aber auch viele Voraussetzungen für eine Rückkehr zu mehr Normalität. Zudem liegt eine Ausarbeitung eines Laschet berufenen Expertenrats vor.

Das Robert Koch-Institut schlug hingegen vor, Schulen zuerst wieder für die höheren Jahrgänge zu öffnen. Es gehe dabei um die Annahme, dass Jugendliche Abstandsregeln besser einhalten könnten, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Außenminister Heiko Maas mahnte, man brauche eine Exitstrategie, die alle Risiken sorgfältig abwägt. «Der Blick über unsere Grenzen, wo es in einigen Ländern leider tagtäglich neue bittere Todeszahlen gibt, zeigt: Jeder Tag, den Kontaktsperren zu früh aufgehoben werden, kann für die Gesundheit vieler Menschen dramatische Folgen haben», sagte der SPD-Politiker der «Rheinischen Post» (Mittwoch).

Update vom 14.04.2020, 20.45 Uhr: Adidas bekommt Milliardenkredit

Der Sportartikelhersteller Adidas erhält wegen der Folgen der Corona-Pandemie einen Milliardenkredit von der staatlichen Förderbank KfW. Die KfW habe eine Darlehenszusage in Höhe von 2,4 Milliarden Euro gegeben, dazu kämen Zusagen eines Bankenkonsortiums in Höhe von 600 Millionen Euro, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Update vom 14.04.2020, 17.23 Uhr: Laut Denkfabrik: Deutschland in Corona-Krise sicherstes Land in Europa

Nach der Analyse der britischen Denkfabrik „Deep Knowledge Group“ (DKG) ist Deutschland das sicherste Land innerhalb Europas. Weltweit landet Deutschland auf Platz zwei, nur Israel kommt noch besser weg.

Hinter Deutschland liegen DKG zufolge im Europa-Vergleich die Schweiz (Platz 11) und Österreich (Platz 12). Im weltweiten Vergleich von 40 Ländern schneiden osteuropäische Länder schlecht ab. Afrika und Südamerika blieben unberücksichtigt. In der Statistik werden unter anderem Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und flächendeckende Tests sowie die Ausstattung von Kliniken verglichen. Neben Deutschland ist kein einziges Land aus Europa unter den Top 10.

Corona-Pandemie: Diese Länder sind laut Analyse die sichersten

Israel Deutschland Südkorea Australien China Neuseeland Taiwan Singapur Japan Hong Kong

Die DKG nutzt den Angaben zufolge Daten etwa der Weltgesundheitsorganisation und der Johns-Hopkins-Universität. Die in London und Hongkong ansässige DKG ist nach eigener Darstellung ein Konsortium aus Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen."

Update vom 14.04.2020, 14.21 Uhr: Mundschutz-Pflicht nun auch am Arbeitsplatz

In Jena tritt am Dienstag (14.04.2020) die letzte Stufe der Masken-Pflicht in Kraft, wie ein Stadtsprecher sagte. Anfang April hatte die Stadt schrittweise einen Mundschutz-Zwang eingeführt.

Die Masken-Pflicht gilt nun auch in Arbeitsräumen, in denen mehr als eine Person arbeitet und in denen ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann. Dies seien beispielsweise kleinere Büroräume, erläuterte der Sprecher. Auch in öffentlichen Räumen, in denen dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Zuvor war die Pflicht zum Mundschutztragen unter anderem bereits in den Praxen von Physiotherapeuten und anderen Heilberuflern, in öffentlichen Gebäuden und in Bussen, Straßenbahnen und Taxis eingeführt worden.

Jena war mit der umfassenden Regelung bundesweit Vorreiter. Als Mund-Nasen-Schutz gelten neben professionell hergestellten Masken auch selbstgenähte Stücke, Tücher und Schals. Die Bereitschaft der Menschen, sich an diese Regelung zu halten, sei groß, sagte der Sprecher. „Es musste noch kein Verstoß geahndet werden, Belehrungen und Ermahnungen reichen bisher.“ Auch im Landkreis Nordhausen gilt seit Dienstag eine Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Einkaufsmärkten, im öffentlichen Nahverkehr und Taxis.

Update vom 14.04.2020, 11.23 Uhr: Bayern von Corona-Krise besonders hart betroffen

Bis Dienstagvormittag (14.04.2020) wurden mehr als 126.600 Corona-Infizierte in Deutschland erfasst. Das geht aus einer Auswertung der dpa hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Demnach stieg die Zahl der Erkrankten an einem Tag um weitere 2500 Infizierte an. Von allen Infizierten sind bislang mindestens 2998 gestorben.

Bayern ist bei den Corona-Toten und Infizierten trauriger Spitzenreiter in Deutschland:

Bayern: Mehr als 834 Tote und 33.300 Infizierte Baden-Württemberg: Mehr als 702 Tote sowie 24.800 Infizierte Nordrhein-Westfalen: Mehr als 613 Tote und als 26.900 Infizierte

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 254,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 152,3. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 68.200 Menschen die Infektion überstanden. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit darüber liegen – unter anderem, weil zahlreiche milde oder symptomlose Verläufe gar nicht durch Tests erfasst wurden.

Update vom 14.04.2020, 06.25 Uhr: Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen: Österreich startet heute die erste Stufe

Österreich beginnt am Dienstag (14.04.2020) nach vier Wochen im Notbetrieb mit der Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. In einem ersten Schritt dürfen alle kleinen Läden mit weniger als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie die Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen. Verbunden ist das Vorgehen mit strengen Auflagen. Alle Kunden und Mitarbeiter müssen einen Mundschutz tragen, der Mindestabstand von einem Meter ist einzuhalten und die Zahl der Kunden im Verkaufsraum wird begrenzt. Das Bedecken von Mund und Nase durch einen speziellen Schutz oder einen Schal wird in allen öffentlichen Verkehrsmitteln zur Pflicht. Auch die Ausgangsbeschränkungen bleiben bis Ende April in Kraft.

Die österreichische Regierung hatte bereits Mitte März fast alle Geschäfte schließen lassen. Im internationalen Vergleich ist die Entwicklung bei den Coronafällen eher günstig. Die Zahl der Neugenesenen übersteigt seit geraumer Zeit die der Neuinfizierten.

Die Kliniken sind weit von Engpässen bei der Versorgung auch der schweren Fälle entfernt. Insgesamt gibt es aktuell in der Alpenrepublik rund 6500 Menschen, die mit Sars-CoV-2 infiziert sind. Rund 1000 Patienten liegen im Krankenhaus. Die Zahl der noch verfügbaren Krankenhausbetten für Menschen, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden, liegt bei 20.000.

Vom 2. Mai an sollen alle Geschäfte in Österreich wieder öffnen dürfen, dazu zählen auch die Friseure. Von Mitte Mai an könnten die Lokale und Restaurants folgen. Die Regierung hat alle Schritte von einer weiterhin günstigen Entwicklung bei den Fallzahlen abhängig gemacht.

Update vom 13.04.2020, 21.30 Uhr: Frankreich setzt weiter auf Ausgangsbeschränkungen - 10.000 Tote in New York

Während in Deutschland über Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen diskutiert wird, werden sie in unserem Nachbarland Frankreich verlängert. Präsident Emmanuel Macron hat die strengen Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen Covid-19 bis zum 11. Mai verlängert. Es gebe Hoffnung, sagte Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache. Aber in der Region Grand Est oder im Großraum Paris seien die Krankenhäuser überlastet. Der Präsident bedankte sich bei allen, die sich an die Regeln halten. Er wisse, dass dies noch schwieriger sei, wenn man in einer engen Wohnung lebe. Der 11. Mai als Ende der Ausgangsbeschränkungen sei aber nur möglich, wenn sich die Menschen weiter verantwortungsbewusst verhalten, warnte Macron.

„Der 11. Mai wird der Beginn einer neuen Etappe sein“, sagte Macron. Ab dann sollen Schulen und Kindergärten schrittweise wieder öffnen. Restaurants, Cafés oder Hotels sollen aber vorerst geschlossen bleiben. Auch Senioren oder chronisch Kranke sollen dann weiterhin zu Hause bleiben. Ab dem 11. Mai solle es genug Kapazitäten geben, um alle Menschen mit Symptomen zu testen. Wer das Virus hat, solle dann in Quarantäne. Macron sprach sich auch für eine anonyme Anti-Corona-App auf freiwilliger Basis aus.

Die strengen Regeln gelten bereits seit dem 17. März und wurden schon einmal verlängert. Die Französinnen und Franzosen dürfen nur das Haus verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Spaziergänge, Gassigehen oder Sport sind nur eine Stunde pro Tag im Radius von einem Kilometer zur Wohnung erlaubt. Frankreich ist von der Pandemie hart getroffen – bis Montag zählte das Land 14.967 Todesfälle. Am fünften Tag in Folge ist die Zahl der Menschen, die auf der Intensivstation behandelt werden, leicht rückläufig.

Italien: Über 20.000 Tote - Infektionskurve flacht ab

In Italien ist die Zahl hat der Corona-Toten auf mehr als 20 000 geklettert. Wie der Zivilschutz am Ostermontag meldete, kamen innerhalb von 24 Stunden 566 neue Todesfälle hinzu. Am Vortag waren es mit 431 weniger Opfer gewesen. Italien gehört zu den weltweit am härtesten von der Lungenkrankheit getroffenen Ländern. Insgesamt starben seit Februar in dem Mittelmeerland 20 465 Menschen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krankheit, wie die Behörde in Rom mitteilte.

Die Gesamtzahl der registrierten Infizierten stieg um rund zwei Prozent auf 159 516 Fälle. Dieser Anstieg war etwas geringer als am Vortag. Die Dunkelziffer dürfte weiter hoch sein. Insgesamt sprechen Experten in Italien seit Tagen von positiven Signalen. Die Infektionskurve sei abgeflacht. Auch am Montag ließ der Druck auf die Intensivstationen weiter nach: Dort lagen etwas weniger Menschen als am Vortag. Das ist wichtig, weil die Krankenhäuser besonders im Norden überfüllt sind. In Italien gilt ein strenges Maßnahmenpaket im Kampf gegen die Corona-Krise. Es umfasst Ausgangsverbote und Betriebsschließungen. Es wurde vor Ostern bis zum 3. Mai verlängert.

Pandemie wütet in den USA: Mehr als 10.000 Todesfälle in New York

Im besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffenen US-Bundesstaat New York sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Die Gesamtzahl der Todesopfer in dem nordöstlichen Bundesstaat mit rund 19 Millionen Einwohnern liege nun bei 10.065, teilte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag bei seiner täglichen Pressekonferenz mit. Zwischen Sonntag und Montag seien noch einmal 671 dazugekommen, weniger als in den Tagen zuvor. „Die Zahl ist praktisch flach, aber auf einem schrecklichen Level von Schmerz, Trauer und Sorge.“ Die Gesamtzahl der Infektionen liegt in New York inzwischen bei 195.031.

Update vom 13.04.2020, 18.40 Uhr: WHO rät zu äußerster Umsicht - Virus verbreitet sich schnell, aber weicht langsam

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in der Coronakrise erneut zu äußerster Umsicht bei der Lockerung strenger Maßnahmen geraten. „Jetzt ist die Zeit für Wachsamkeit. Jetzt ist die Zeit sehr, sehr vorsichtig zu sein“, sagte WHO-Experte Michael Ryan am Montag in Genf.

Wer erste Schritte zurück zur Normalität gehe, müsse mehrere Bedingungen erfüllen, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dazu gehöre nicht zuletzt die Fähigkeit, die Infizierten schnell identifizieren und isolieren zu können. Er warnte, dass sich das Coronavirus zwar schnell ausbreite, aber sehr langsam weiche. Das Virus sei zehnmal tödlicher als die Schweinegrippe 2009, so Tedros. Die Menschen müssten auf absehbare Zeit ihr Verhalten ändern und soziale Distanz leben, hieß es.

Zur Frage, ob einmal Infizierte einen Schutz vor Wiederansteckung hätten, hielt sich die WHO zurück. Es gebe noch viel zu wenige Daten, um das wirklich grundsätzlich beantworten zu können. Aktuell gehe man davon aus,

dass einmal Erkrankte zumindest für eine gewisse Zeit einen Schutz genießen würden. Wie lange diese Zeit sei, sei aber unklar.

Update vom 13.04.2020, 18.25 Uhr: Anstieg der Infizierten verlangsamt sich - Huml warnt dennoch vor Lockerung

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) sieht im Kampf gegen das Coronavirus zunehmend Grund für Optimismus – warnt aber vor einer übereilten Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. Man dürfe zwar noch keine Entwarnung geben. „Aber wir haben Grund zu vorsichtigem Optimismus“, sagte Huml am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie verwies auf den mittlerweile deutlich langsameren Anstieg der Infizierten-Zahlen, aber auch auf die aktuell ausreichende Zahl von Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Und auch die Zahl beatmungspflichtiger Patienten habe sich stabilisiert.

Huml betonte, weil an Wochenenden und Feiertagen Testergebnisse aus einigen privaten Labors fehlten, seien die Zahlen „etwas mit Vorsicht zu betrachten“. Es werde noch Nachholeffekte geben. „Aber insgesamt, wenn wir uns die Entwicklung der vergangenen Wochen anschauen, sieht man, dass es zu einer Verlangsamung der Ausbreitung gekommen ist“, sagte sie. „Wir hatten ja schon Anstiege von 20 Prozent und mehr pro Tag. Nun sind wir eher bei zehn Prozent, bei fünf Prozent oder sogar noch ein bisschen darunter gelandet. Das zeigt: Die Maßnahmen, die Schulschließungen und die Ausgangsbeschränkungen, greifen.“

Auf der anderen Seite wurden die Klinik-Kapazitäten deutlich ausgebaut. „Die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit konnten wir von 2600 auf 3075 steigern“, sagte Huml. Davon seien am Montag rund 1100 Betten frei gewesen. „Und es wird weiter ausgebaut. Gleichzeitig ist es so, dass sich die Zahl der Patienten, die beatmet werden müssen, in den vergangenen Tagen stabilisiert hat“, berichtete Huml. „Das heißt zwar noch nicht, dass wir Entwarnung geben können. Aber es ist uns gelungen, das Gesundheitssystem so hochzufahren, dass aktuell ausreichend Möglichkeiten für die Behandlung da sind.“ Huml betonte allerdings: „Dass wir Zustände wie in manchen anderen Ländern vermeiden konnten, lag aber eben auch an den Beschränkungen, die die Bevölkerung so mitgetragen hat.“

Lockerung der Corona-Maßnahmen? Huml verweist auf Sonderfall Bayern

Huml mahnte deshalb, man müsse die Debatte über mögliche Lockerungen sehr sachte führen. „Es nützt keinem, wenn die Zahlen wieder hochschnellen. Deswegen müssen wir sehr sorgsam vorgehen.“ Sie verwies auf die anstehenden Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen an diesem Mittwoch, betonte aber: „Man muss auch sehen, dass wir in Bayern zusammen mit Baden-Württemberg die hauptbetroffene Region sind. Und so gut es wäre, wenn wir bundesweit einheitlich agieren würden: Es kann sein, dass wir regionale Unterschiede brauchen – eben weil wir stärker betroffen sind, weil wir durch unsere Nähe zu Österreich und Italien mehr Infektionen hatten als in anderen Bundesländern.“

Skeptisch ist Huml insbesondere, was Lockerungen in besonders sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen angeht. Zudem machte sie deutlich, dass sie eine schnelle Wiedereröffnung insbesondere von Kitas kritisch sieht. „Sehr zurückhaltend sind wir bei den Altenheimen, bei Pflegeheimen, bei Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen“, sagte die Gesundheitsministerin. „Aber auch bei den Kitas ist es schwierig: Es ist einem Vierjährigen nun einmal schwerer zu erklären, dass er Abstand halten soll, als älteren Kindern.“

Zudem legt Huml Wert auf eine weitere Stärkung der Gesundheitsbehörden. „Parallel zu möglichen vorsichtigen Lockerungen müssen wir die Gesundheitsämter weiter stärken, was wir ja bereits tun“, sagte sie. „Denn wenn es zu mehr Infektionen kommt, müssen wir weiter alles dafür tun, die Infektionsketten zu unterbrechen.“

Update vom 13.04.2020, 16.30 Uhr: Neue Zahlen: 126.000 Infizierte in Deutschland, Bayern bleibt an der Spitze

In Deutschland sind bis Montagnachmittag mindestens 126.000 (Vortag Stand 16.15 Uhr: 123.600) Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Mindestens 2942 (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2800) mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 64.300 Menschen die Infektion überstanden. Damit gelten etwa die Hälfte der bisher erfassten Infizierten inzwischen als genesen. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit darüber liegen – unter anderem, weil zahlreiche milde oder symptomlose Verläufe gar nicht durch Tests erfasst wurden.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben den Test-Statistiken zufolge Bayern mit mehr als 33.300 nachgewiesenen Fällen und mindestens 834 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 26.900 Fällen und mindestens 613 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 24.400 bestätigten Fällen und mindestens 669 Toten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 254,9 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 151,6. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 13.04.2020, 13.25 Uhr: Corona-Lockerungen: Schulen bald wieder offen? Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gefordert

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. In der am Montag veröffentlichten Stellungnahme der Wissenschaftler, die sich mit weiteren Schritten in der Corona-Pandemie beschäftigt, heißt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die Infektionen müssten auf niedrigem Niveau stabilisiert und die bekannten Hygieneregeln eingehalten werden. Zudem sprechen sich die Experten für eine Masken-Pflicht etwa in Bussen und Bahnen aus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Studie der Leopoldina als „sehr wichtig“ für das weitere Vorgehen bezeichnet. Zur Sekundarstufe 1 gehören etwa Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis einschließlich der Klassen 9 beziehungsweise 10.

In der Stellungnahme „Die Krise nachhaltig überwinden“ sagen die Experten, dass auch viele weitere Teile des öffentlichen Lebens schrittweise unter bestimmten Voraussetzungen wieder normalisiert werden können. Zunächst könnten etwa der Einzelhandel, das Gastgewerbe und Behörden öffnen. Aber auch private und dienstliche Reisen sowie gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Veranstaltungen könnten wieder stattfinden.

Kitas wohl weiter nur sehr eingeschränkt in Betrieb

Hierfür müssten jedoch zunächst auch „notwendige klinische Reservekapazitäten aufgebaut“ und auch andere Patienten wieder regulär aufgenommen werden. Als Voraussetzung wird auch jeweils genannt, dass Hygieneregeln diszipliniert eingehalten werden. Zur Öffnung von Schulen und Kitas heißt es: „Da kleinere Kinder sich nicht an die Distanzregeln und Schutzmaßnahmen halten können, gleichzeitig aber die Infektion weitergeben können, sollte der Betrieb in Kindertagesstätten nur sehr eingeschränkt wiederaufgenommen werden.“

In den Empfehlungen heißt es unter dem Punkt „Wirtschafts- und Finanzpolitik zur Stabilisierung nutzen“, staatliche Beteiligungen sollten nur im äußersten Notfall zur Stabilisierung von Unternehmen eingesetzt werden. Mit dem Auslaufen der jetzigen gesundheitspolitischen Maßnahmen würden mittelfristig weitere expansive fiskalpolitische Impulse notwendig sein. Auf der Einnahmenseite könnten dies Steuererleichterungen sein, das Vorziehen der Teilentlastung beim Solidaritätszuschlag oder seine vollständige Abschaffung. Auf der Ausgabenseite seien zusätzliche Mittel für öffentliche Investitionen, etwa im Gesundheitswesen, der digitalen Infrastruktur und im Klimaschutz wichtig. Die Krise erfordere in höchstem Maße ein europäisch-solidarisches Handeln.

Die Experten rufen zudem dazu auf, an der marktwirtschaftlichen Wirtschaftsordnung festzuhalten. So sei an der Schuldenbremse im Rahmen ihrer derzeit geltenden Regeln festzuhalten. Dies erlaube gerade in so besonderen Zeiten wie der Corona-Krise eine deutlich höhere Verschuldung, verlange aber bei der Rückkehr zur Normalität wieder deren Rückführung. Allgemein heißt es in diesem Zusammenhang, die in der Krise getroffenen wirtschaftspolitischen Maßnahmen müssten so bald wie möglich zugunsten eines nachhaltigen Wirtschaftens im Rahmen einer freiheitlichen Marktordnung rückgeführt oder angepasst werden.

Update vom 13.04.2020, 11.45 Uhr: Kramp-Karrenbauer will einheitliches Vorgehen bei Corona-Lockerungen

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer pocht auf ein möglichst einheitliches Vorgehen bei einem schrittweisen Ausstieg aus den harten Corona-Beschränkungen nach den Osterferien. „Es ist wichtig, dass wir möglichst einheitliche Regelungen haben. Alles andere wirft zusätzliche Fragen auf“, sagte Kramp-Karrenbauer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Es gebe auch innerhalb der Ministerpräsidentenkonferenz die feste Vereinbarung, „gemeinsam mit der Bundesregierung ein gutes Gesamtpaket auch vorstellen zu können, mit dem man möglicherweise – das hängt von der Entwicklung der Zahlen über Ostern ab – erste Schritte gehen kann“.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch (15. 04.2020) mit den Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz die Lage in der Corona-Krise nach den Ostertagen bewerten. Sie hatte sich kürzlich für ein vorsichtiges Vorgehen ausgesprochen. Zunächst war offen, ob dabei bereits weitreichende Entscheidungen getroffen werden. In der Bundesregierung wurde dies als wünschenswert bezeichnet, da die Länder bis zur darauf folgenden Schaltrunde mit der Kanzlerin am 19. April Anschlussregeln für ihre vor vier Wochen meist bis zum Ende der Osterferien terminierten allgemeinen Verfügungen erlassen müssten. Vor der Schalte mit den Ministerpräsidenten tagt am Mittwoch (9.30 Uhr) erneut das Corona-Krisenkabinett.

Kramp-Karrenbauer sagte der dpa, entscheidend für das weitere Vorgehen werde vor allem die Frage sein: „Wirken die Maßnahmen nachhaltig, die wir jetzt ergriffen haben“ und seien überhaupt erste Schritte der Lockerung möglich. Sie kritisierte, in einem Bundesland seien Baumärkte geöffnet gewesen, in einem angrenzenden Land aber geschlossen. „Da wundert es nicht, dass es sofort einen regen Reiseverkehr dorthin gibt“, sagte sie. „Gerade deswegen haben die Länder ein eigenes Interesse daran, möglichst koordiniert vorzugehen.“ Alle Ministerpräsidenten hätten bei der jüngsten Schalte mit Merkel sehr deutlich gemacht, dass sie diese Frage gut miteinander koordinieren wollten. „Da gehe ich davon aus, dass wir auch zu einheitlichen Regelungen kommen können.“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Sonntag gesagt: „Die Bereitschaft zum Verzicht braucht auch eine Aussicht auf Normalisierung. Wir benötigen einen Fahrplan, der uns den Weg in eine verantwortungsvolle Normalität zeigt.“ In einem Papier einer von der nordrhein-westfälischen Landesregierung eingesetzten Expertengruppe waren zuvor Maßstäbe und Vorschläge zur Lockerung der Corona-Einschränkungen genannt worden. Eine Rückkehr zur Normalität könne schrittweise forciert werden, wenn klar sei, dass das Gesundheitssystem absehbar nicht überfordert sei und die Voraussetzungen für ein besseres Monitoring der Krise vorlägen.

In Deutschland sind bis Sonntagabend mindestens 124.167 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 2830 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 60.200 Menschen die Infektion überstanden.

Update vom 13.04.2020, 07.45 Uhr: Zahl der Toten in Bayern steigt in 820

Die Zahl der Corona-Todesopfer in Bayern ist am Ostersonntag um 34 auf 820 gestiegen. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts hervor. Positiv: Die Zahl der Genesungen im Freistaat nahm um 1000 zu (auf 14.100), die Zahl der Infektionen um 733 (auf 33.015).

Update vom 12.04.2020, 21.50 Uhr: Mehr als 10.000 Tote in Großbritannien - Johnson aus Krankenhaus entlassen

Der britische Premier Boris Johnson ist am Sonntag aus dem St. Thomas’ Hospital in London entlassen worden. „Ich habe heute das Krankenhaus nach einer Woche verlassen“, berichtete er am Sonntag in einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) habe sein Leben gerettet. Der 55-jährige Johnson wird auf Anraten seiner Ärzte nicht sofort wieder mit seiner Arbeit beginnen, wie ein Sprecher der Downing Street mitteilte. Der Regierungschef werde sich auf dem offiziellen Landsitz des Premiers, Chequers in der Nähe von London, erholen. Schon am Samstagabend hatte Johnson den Mitarbeitern der Klinik in Parlamentsnähe mitgeteilt: „Ich verdanke ihnen mein Leben.“

Mehr als 10.600 Menschen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag bislang in Großbritannien an ihrer Infektion mit Sars-CoV-2. Experten rechnen allerdings mit einer hohen Dunkelziffer; vor allem zahlreiche Opfer in Seniorenheimen sind noch nicht erfasst. Die meisten Toten wurden in England – insbesondere in der britischen Hauptstadt – registriert. Gesundheitsminister Matt Hancock sprach angesichts des Überspringens der 10.000er Marke von einem „düsteren Tag“.

Großbritannien könnte nach Einschätzung der Wellcome-Stiftung in der Bilanz das am schlimmsten von der Corona-Pandemie betroffene Land innerhalb Europas werden. Im Vereinigten Königreich werde die Todesrate möglicherweise die höchste sein, sagte der Direktor der Stiftung, Jeremy Farrar, am Sonntag dem Sender BBC. Zweifellos müsse man aus der derzeitigen Lage Lehren ziehen. Massentests könnten noch helfen, Zeit zu gewinnen, um das Gesundheitswesen aufzurüsten.

Update vom 12.04.2020, 17.35 Uhr: Werden Corona-Einschränkungen kommende Woche gelockert? Spahn optimistisch

Drei Tage vor den nächsten Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten werden die Rufe nach einem schrittweisen Ausstieg aus den harten Corona-Beschränkungen lauter. FDP-Chef Christian Lindner forderte, den entsprechenden NRW-Plan zur „Blaupause für ganz Deutschland“ zu machen. Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz nannte es „wichtig, in den Betrieben so schnell wie möglich wieder normal zu arbeiten“. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bot breite Unterstützung der Bundeswehr etwa bei der Nachverfolgung von Infektionsketten an.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich optimistisch, dass Deutschland die erste Dynamik der Corona-Krise gut übersteht. „Wir sind bis hierhin gut durchgekommen zusammen“, sagte er Bild TV. „Wenn wir das jetzt durchtragen über Ostern, dann werden wir diese erste Dynamik gemeinsam geschafft haben, und dann wird es darum gehen, wie wir schrittweise zurückkommen.“ Für die Wirtschaft nannte Spahn konkrete Bedingungen: „Wenn uns bestimmte Branchen zeigen, sie können Hygiene- und Abstandsregeln durchsetzen, dann können die Bereiche, wo das geht, auch wieder anfangen, in den Alltag zurückkehren.“ Für Schulen und Kindergärten werde es dagegen knifflig.

Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) ist dafür, zuerst die Abschlussjahrgänge wieder in den Schulen zu unterrichten. Nur so könne es in ungewöhnlichen Zeiten ein normales Abitur geben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Eine Öffnung für alle Kinder und Jugendlichen hält Tullner für unwahrscheinlich. Ihm fehle die Fantasie bei der Frage, wie mit Kleinkindern im Kindergarten die Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten werden sollten.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will an diesem Mittwoch (15. April) mit den Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz die Lage in der Corona-Krise nach den Ostertagen bewerten. Sie hatte sich kürzlich für ein vorsichtiges Vorgehen ausgesprochen. Zunächst war offen, ob am Mittwoch bereits weitreichende Entscheidungen getroffen werden. In der Bundesregierung wurde dies als wünschenswert bezeichnet, da die Länder bis zur nächsten Schaltrunde mit der Kanzlerin am 19. April Anschlussregeln für ihre vor vier Wochen meist bis zum Ende der Osterferien terminierten allgemeinen Verfügungen erlassen müssten.

Schwesig: Wir brauchen Mundschutz für alle

Diskutiert wird auch, ob bei einem Lockern der Maßnahmen begleitend das Tragen von Schutzmasken verpflichtend sein soll. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir werden das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Und wir brauchen zusätzliche Maßnahmen wie Mundschutz für alle.“

Einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa zufolge spricht sich die Mehrheit der Deutschen dafür aus, das Tragen von Masken zumindest an bestimmten Orten zur Pflicht zu machen. Demnach wollen 33 Prozent eine solche Pflicht wie in Österreich auf Supermärkte beschränken. Weitere 21 Prozent meinen, dass generell in der Öffentlichkeit Schutzmasken getragen werden sollten. Nur 37 Prozent sind gegen eine Schutzmaskenpflicht, 9 Prozent machten keine Angaben. In Österreich hatte die Regierung Ende März das Tragen von Schutzmasken in Supermärkten verordnet.

Update vom 12.04.2020, 16.27 Uhr: Dpa-Auswertung: Mehr als 123.000 Corona-Nachweise in Deutschland - rund 2800 Tote

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag mindestens 123.606 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: 119.524 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Mindestens 2800 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2590). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 60.200 Menschen die Infektion überstanden.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben Bayern mit mehr als 32.780 nachgewiesenen Fällen und mindestens 803 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 26.330 Fällen und mindestens 569 Toten sowie Baden-Württemberg mit rund 24.000 Fällen und mehr als 640 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 250,7 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 148,7. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 12.04.2020, 14.00 Uhr: Von der Leyen hofft auf Impfstoff Ende des Jahres

Bei der weltweiten Suche nach einem Corona-Impfstoff zeigt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen optimistisch. Die deutsche Politikerin hofft, dass schon Ende des Jahres ein Impfstoff entwickelt sein könnte. Microsoft-Gründer Bill Gates, der sich seit Jahren für eine bessere Gesundheitsversorgung in der Welt engagiert, forderte die führenden G20-Wirtschaftsmächte zu gemeinsamen Anstrengungen zur Impfstoffentwicklung und mehr finanziellen Beiträgen auf. Auch deutsche Politiker mahnten, die Bemühungen hierfür international zu bündeln.

Mit der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 ist ein Wettbewerb zwischen Biotech-Firmen und Forschungsinstituten weltweit entbrannt, um einen wirksamen Impfstoff herstellen. Dennoch rechnen die wenigsten Experten damit, dass es noch in diesem Jahr einen gut wirksamen, sorgsam abgesicherten und in immensen Mengen verfügbaren Impfstoff geben kann. Nach den Worten von der Leyens sitzen zwei der vielversprechendsten Forscherteams in Europa. „Sie planen, schon bald mit den klinischen Tests zu beginnen“, sagte die CDU-Politikerin der „Bild am Sonntag“. Dann folgten mehrere Schritte bis zu einer Zulassung und Massenproduktion eines Impfstoffs. „Ich hoffe, dass sie gegen Ende des Jahres einen Impfstoff entwickelt haben“, sagte die Politikerin.

International bemüht sich die Impfstoff-Allianz CEPI („Coalition for Epidemic Preparedness Innovations“) um die Entwicklung eines Impfstoffes. Zu den Mitbegründern der Allianz gehört die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Bill Gates schrieb in einem Gastbeitrag für die „Welt am Sonntag“, die CEPI sei dabei, mindestens acht mögliche Impfstoffe zu entwickeln. Wissenschaftler gingen davon aus, dass in 18 Monaten mindestens einer von ihnen anwendungsbereit sein werde.

Update vom 12.04.2020, 11.00 Uhr: Bayern mit meisten Infektionen im Bundesschnitt - deutschlandweit über 60.000 Menschen genesen

In Deutschland sind bis Sonntagmorgen mindestens 121.368 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden. Am Samstagabend (Stand 20.15) waren es noch 121.324 Fälle. Mindestens 2679 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit. Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Die gute Nachricht des Tages: Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 60.200 Menschen die Infektion überstanden. Das waren zeitweise knapp 1000 Menschen mehr als es zurzeit nachgewiesene aktive Infektionen gibt. Damit gilt etwa die Hälfte der bisher erfassten Infizierten inzwischen als genesen. Die tatsächliche Zahl dürfte noch weit darüber liegen – unter anderem, weil zahlreiche milde oder symptomlose Verläufe gar nicht durch Tests erfasst wurden.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben den Test-Statistiken zufolge Bayern mit mehr als 31.770 nachgewiesenen Fällen und mindestens 760 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 25.650 Fällen und mindestens 534 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 23.900 bestätigten Fällen und mindestens 641 Toten.

Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 243 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 146. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100.000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 12.04.2020, 07.20 Uhr: Schutzmaskenpflicht: Mehrheit der Deutschen ist dafür

Die Mehrheit der Deutschen hat sich dafür ausgesprochen, das Tragen von Schutzmasken zur Pflicht zu machen - zumindest an bestimmten Orten. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) wollen 33 Prozent eine solche Pflicht wie in Österreich auf Supermärkte beschränken. Weitere 21 Prozent meinen, dass generell in der Öffentlichkeit Schutzmasken getragen werden sollten, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Nur 37 Prozent sind gegen eine Schutzmaskenpflicht, 9 Prozent machten keine Angaben.

In Österreich hatte die Regierung Ende März das Tragen von Schutzmasken in Supermärkten verordnet. In Deutschland gibt es eine solche Pflicht bisher nur in der thüringischen Stadt Jena. Sie gilt für Geschäfte, Busse, Bahnen und weitere geschlossene Räume inklusive Arbeitsstätten vorerst bis 19. April. Der thüringische Kreis Nordhausen will nach Ostern nachziehen.

Bundesweit gibt es bisher keine entsprechenden Pläne. Unter Experten ist umstritten, inwieweit man sich mit einer Mund- und Nasenmaske selbst und andere vor der Übertragung des Virus schützen kann.

Update vom 11.04.2020, 18.44 Uhr: Söder bittet um Geduld – Menschen halten sich an Beschränkungen

Ministerpräsident Markus Söder bittet die Menschen in Bayern weiter um Geduld bei der Bewältigung der Corona-Krise. „Es wird auch nach den Osterferien nicht einfach so weitergehen können wie vorher“, sagte der CSU-Politiker am Samstag (11.04.2020) in München laut vorab verbreitetem Redemanuskript in seiner Ansprache zu Ostern. Sie sollte am Abend um 18.55 Uhr im BR-Fernsehen ausgestrahlt werden. Auch eine Ansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollte am Abend auf verschiedenen Fernsehsendern zu sehen sein.

Söder warnte: „Wer zu früh lockert, riskiert einen Rückfall.“ Solange es keinen Impfstoff oder keine Medikamente gebe, sei Vorsicht geboten. „Wir müssen weiterhin vorsichtig und umsichtig sein.“ Es werde ständig abgewogen, ob all die Einschränkungen noch angemessen und verhältnismäßig sind. Es gebe Bereiche, da könnten Lockerungen schneller gehen, es gebe Bereiche, in denen es länger dauern werde. „Natürlich wollen wir wieder mehr Freiheit und Normalität – so schnell wie möglich – aber auch so sicher wie nötig“, unterstrich der Ministerpräsident.

Nach Einschätzung der Polizei hielten sich die Menschen in Bayern am Freitag und Samstag an die Einschränkungen – trotz des sonnigen Wetters. Es gebe immer wieder verbotene Besuche in Wohnungen oder Treffen im Freien, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Ingolstadt am Samstag. Ein Sprecher in Augsburg berichtete von einigen Autofahrern, die ihre Fahrzeuge in Waschanlagen sauber machten und sich über das Einschreiten der Beamten uneinsichtig zeigten.

Trotz allem gab sich Söder zuversichtlich. „Unsere Experten sagen: Wir bekommen Corona langsam unter Kontrolle“, betonte er und fügte hinzu, dass mehr als 50 000 zusätzliche Neuinfektionen verhindert werden konnten. Trotzdem gebe es viele Todesfälle, von denen jeder einzelne schmerze.

Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen wurden mit Stand Samstag (10.00 Uhr) 31 773 Menschen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet. 760 Menschen starben, die sich mit dem Erreger infiziert hatten. Die geschätzte Zahl der Genesenen lag bei 11 970 Menschen.

Mit Blick auf das Osterfest sagte Söder: „Wir müssen es einfach anders feiern als sonst.“ „Nutzen wir diesmal das Internet oder greifen wir wieder einmal zum Telefon und rufen auch Verwandte an, mit denen wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten.“ Durch digitale Angebote der Kirchen müsse niemand ohne die Frohe Botschaft bleiben.

Zum Osterfest packten die Menschen die Einkaufswagen besonders voll. Mit einem deutlichen Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr rechnet deswegen der bayerische Handelsverband. An Gründonnerstag habe im Lebensmittelbereich der Umsatz 20 bis 30 Prozent, am Samstag 30 bis 40 Prozent über dem des Vorjahrs gelegen.

Die Corona-Krise hat die Menschen aus Sicht des Ministerpräsidenten zusammengeschweißt. „Der Zusammenhalt ist größer geworden und viele Menschen wachsen über sich hinaus“, sagte er. Die Bayern erlebten jeden Tag „großartiges Engagement und Nächstenliebe“.

Bundespräsident Steinmeier mahnte die Bürger in seiner Ansprache ebenfalls zu Geduld, aber auch zu Disziplin und Solidarität in der Corona-Krise. „Wir können und wir werden auch in dieser Lage wachsen.“ Steinmeier sagte, es sei „gut, dass der Staat jetzt kraftvoll handelt – in einer Krise, für die es kein Drehbuch gab.“

Zugleich appellierte Steinmeier an die Menschen in Deutschland: „Ich bitte Sie alle auch weiterhin um Vertrauen, denn die Regierenden in Bund und Ländern wissen um ihre riesige Verantwortung.“

Update vom 11.04.2020, 18.05 Uhr: Mehr als 119.000 Corona-Nachweise in Deutschland - rund 2590 Tote

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag (11.04.2020) mindestens 119 524 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: 116 304 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Mindestens 2590 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2459). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 57 400 Menschen die Infektion überstanden.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben Bayern mit mehr als 31 770 nachgewiesenen Fällen und mindestens 760 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 25 650 Fällen und mindestens 534 Toten sowie Baden-Württemberg mit deutlich mehr als 22 000 Fällen und mehr als 560 Toten.

Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 243 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 143,7. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fäll

Update vom 11.04.2020, 14.25 Uhr: Meiste Menschen werden laut Kretschmann ärmer werden

Düstere Prognose von Kretschmann: Für die Zeit nach der Corona-Krise erwartet Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann harte Verteilungskämpfe. „Machen wir uns nichts vor: Das wird eine harte Debatte geben, wer die Kosten für die Rettungspakte trägt“, sagte der Grünen-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Letztlich werde die gesamte Bevölkerung dafür bezahlen: „Die meisten Menschen werden nach der Corona-Krise erstmal ärmer sein.“

Baden-Württemberg zum Beispiel spanne für fünf Milliarden Euro einen Schutzschirm, der Betrag sei binnen zehn Jahren zu tilgen. „Das heißt: Eine halbe Milliarde im Jahr muss im Haushalt anderswo eingespart werden. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel.“

Update vom 11.04.2020, 8.48 Uhr: Corona-Hotline in Bayern als Antwort auf alle Fragen

Was mache ich wenn ich Symptome habe? Ab wann beginnt die Schule wieder? Darf ich meine Eltern besuchen? Das ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, die sich viele Menschen zurzeit stellen. Die Coronakrise verunsichert viele und das Bedürfnis nach verbindlichen Informationen ist groß. Daher hat Bayern eine neue Info-Hotline eingerichtet, die in allen Fragen rund um Corona weiterhelfen soll.

"Mit der neu eingerichteten Corona-Hotline haben die Bürgerinnen und Bürger nun die Möglichkeit, schnelle und hilfreiche Antworten auf ihre Fragen rund um Corona zu erhalten", erklärt Staatskanzleichef Florian Herrmann. Egal ob gesundheitliche Themen, Ausgangsbeschränkungen, Kinderbetreuung und Schule, als auch Fragen zu Soforthilfen und Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler, die Hotline könne all das beantworten.

Die Corona-Hotline ist demnach täglich von 8 bis 18 Uhr - auch an Feiertagen - unter der Nummer (089) 122 220 erreichbar.

Update vom 10.04.2020, 19.07 Uhr: Mehr als 30.000 Corona-Nachweise in Bayern - mindenstens 721 Tote

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag (10.04.2020) mindestens 116 304 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 111 100 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Mindestens 2459 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2223). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 49 900 Menschen die Infektion überstanden.

Besonders hohe Infiziertenzahlen haben Bayern mit mehr als 30 862 nachgewiesenen Fällen und mindestens 721 Toten, Nordrhein-Westfalen mit mehr als 24 499 Fällen und mindestens 502 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 22 298 Fällen und mindestens 564 Toten.

Gerechnet auf 100 000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 236 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 139,9. Allerdings ist die Anzahl der Tests pro 100 000 Einwohner in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 10.04.2020, 08.50 Uhr: Ostern könnte für viele zur Belastungsprobe werden

Gerade zur Osterzeit regt sich bei vielen Menschen das Bedürfnis nach Geborgenheit und familiärer Nähe. Doch aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen ist das Zusammenkommen dieses Jahr nicht erlaubt. Die SPD im bayerischen Landtag hat deshalb Bedenken geäußert, dass sich verstärkt um die psychische Gesundheit von älteren und alleine wohnenden Menschen gekümmert werden müsse.

"Wenn wir über den Gesundheitsschutz insbesondere der älteren Bevölkerung sprechen, dann darf sich das nicht nur auf die körperliche Gesundheit beschränken - auch die psychische Dimension müssen wir stets mitdenken", erklärt der Fraktionsvorsitzende Horst Arnold. Das Verbot Freunde und Verwandte zu besuchen, könnte gerade in diesen Tagen besonders bedrückend wirken.

Arnold bat darum Beratungsangebote und Hotlines für Senioren auszubauen. Denn gerade der ältere Teil unserer Gesellschaft sei stark von der Einsamkeit betroffen: In Bayern wohnt rund ein Drittel der über 65-Jährigen alleine. Laut Staatsregierung seine alleine das über 880.000 Menschen - bei den Senioren über 85 Jahren sind es sogar 56 Prozent.

Gleichzeitig bedankt sich Arnold aber auch bei allen Ehrenamtlichen in den Beratungsstellen und allen Nachbarschaftshilfen. Er sagt: "Diese Solidarität macht mich zuversichtlich, dass wir diese beispiellose Krise gut überstehen, wenn wir geduldig bleiben."

Update vom 10.04.2020, 06.20 Uhr: UN-Sicherheitsrat beratschlagt Umgang mit Corona

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der UN-Sicherheitsrat beraten. In einem virtuellen Meeting haben UN-Generalsekretär António Guterres und die 15 Mitgliedsstaaten über den Umgang mit der Krise und die aktuelle Sicherheitslage diskutiert. Die Sitzung war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, weshalb es während der Sitzung kaum Details gab.

Die Mitgliedsstaaten haben sich bisher noch auf keine gemeinsame Haltung zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die internationale Sicherheit einigen können, berichtet die dpa. Gerade deshalb wurde in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Kritik laut, dass der Sicherheitsrat zu wenig unternehme. Louis Charbonneau von der Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" sagte, der ohnehin gespaltene Sicherheitsrat sei in der Krise "völlig verschwunden".

Update vom 09.04.2020, 20.50 Uhr: Zahl der Toten steigt wieder an

Auch bei einer zuletzt verlangsamten Ansteckungsrate mit dem Corona-Virus bleibt die Zahl der Toten in Italien weiter hoch. Der Zivilschutz in Rom meldete am Donnerstag 610 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden – und damit mehr als am Vortag. Insgesamt starben bisher 18.279 Infizierte in Italien seit dem Beginn der Viruswelle im Februar. Der Anstieg der Fallzahlen bei den Infizierten lag ebenfalls am Donnerstag leicht höher als am Vortag.

Insgesamt hoffen die Experten jedoch, dass sich der sinkende Trend der Vortage nicht wieder grundlegend umkehrt. Fachleute und Politiker mahnten die Italiener, sie sollten sich über das Osterfest an die Ausgangsverbote halten.

Die Zahl der Menschen, die im Laufe der Corona-Pandemie positiv auf das Virus getestet wurden, stieg um 3 Prozent (Vortag: 2,8 Prozent) auf 143 626. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen nahm jedoch weiter ab. Italien ist weltweit das Land mit den meisten Covid-19-Toten. Unter den Opfern der Corona-Pandemie sind auch mehr als 100 Ärzte, wie der Mediziner-Verband Fnomceo berichtete. In der Liste der Organisation waren die Namen von 103 verstorbenen Ärzten aufgeführt. Insgesamt liege der Anteil von Beschäftigten aus dem medizinischen Sektor, etwa Krankenhäusern, Praxen und Laboren, an den Infizierten mit Sars-CoV-2 bei acht bis zehn Prozent der Gesamtzahl, hieß es von Experten.

Zuletzt waren die Ausgangsbeschränkungen für die rund 60 Millionen Italiener, die am 10. März erlassen wurden, bis Ostermontag verlängert worden. Es wird erwartet, dass die Regierung sie in Kürze bis Anfang Mai verlängert.

Update vom 09.04.2020, 18.00 Uhr: Neue Spielorte für Fußball-EM 2021 möglich

Bei der wegen der Corona-Krise verschobenen Fußball-Europameisterschaft 2021 könnte es nach russischer Darstellung neue Austragungsorte geben. „Sollte irgendeine Stadt ausfallen, bleiben nur wenige Varianten“, sagte Alexej Sorokin vom russischen Organisationsteam der Agentur Tass am Donnerstag. Es würden entweder neue Austragungsorte ausgewählt oder Spiele auf die übrigen Städte verteilt. „Die zweite Option ist weniger zeitaufwendig“, sagte Sorokin, der auch Mitglied des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union UEFA ist.

Eine Entscheidung soll laut Sorokin Ende April fallen. „Am 30. April wird alles klar sein, wenn wir wissen, welche der Gastgeberstädte die Organisation der EM-Spiele weiterführen und welche sich davon zurückzuziehen.“

Die EM, die ursprünglich vom 12. Juni bis zum 12. Juli hätte gespielt werden sollen, war wegen der Coronavirus-Pandemie auf Sommer 2021 verlegt worden. Zur Feier des 60. Jahrestags der ersten EM 1960 sollte das Turnier als Pan-Europa-Event in zwölf Ländern stattfinden. Neben München sind Rom, Baku, St. Petersburg, Kopenhagen, London, Glasgow, Amsterdam, Bukarest, Bilbao, Dublin und Budapest als Gastgeber vorgesehen. Möglicherweise können aber manche Spielorte durch die Corona-Folgen ihre Verpflichtungen nicht erfüllen.

Für Russland ist ein Rückzug bislang kein Thema. In St. Petersburg sind vorerst drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale geplant. „Russland ist bereit, auch über eine mögliche Unterstützung (für andere Länder) zu sprechen“, sagte Sorokin. Russland hatte sich bereits vor der Verschiebung mit dem Vorschlag ins Gespräch gebracht, die EM als alleiniger Ersatz-Gastgeber auszutragen. Das Land hat Erfahrung mit solchen Großereignissen: Im Sommer 2018 war Russland Gastgeber der Weltmeisterschaft.

Update vom 09.04.2020, 15.00 Uhr: Einmal-Handschuhe bieten kaum Schutz - Experte gibt Ratschlag

Einmalhandschuhe aus Latex oder Nitrilkautschuk schützen ihre Träger kaum vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-CoV2. So ein Handschuh sei nicht hundertprozentig dicht und nehme außerdem alles auf, was man berühre - etwa von Türklinken oder Einkaufswagen, sagt Prof. Janne Vehreschild vom Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie (DGI). «Er bietet damit kaum einen Vorteil.» Darüber berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). Wenige Tage zuvor schimpfte bereits ein Mediziner über die Einmal-Handschuhe und sprach von einer "Kloake an den Händen".

Vehreschild führt aus: «Das Virus kommt nicht über die Handflächen, sondern über Schleimhäute in den Körper, etwa wenn man sich an die Nase oder den Mund fasst.» Insofern sei eigentlich der wichtigste Rat, sich draußen oder beim Einkaufen nicht mit der Hand an die Nase, den Mund oder in die Augen zu greifen. Bei der Rückkehr nach Hause wäscht man sich gründlich die Hände oder desinfiziert sie. Und natürlich gilt generell: Abstand zu anderen halten.

Auch das Robert Koch-Institut (RKI) sieht eine gute Handhygiene als wichtigen Teil des Schutzes vor Ansteckung. Durch ausgiebiges Händewaschen von mindestens 20 Sekunden Dauer ließe sich die Zahl der Keime an den Händen extrem reduzieren, heißt es auf dem Portal Infektionsschutz.de, das von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) betrieben wird. Einmalhandschuhe zum Schutz empfehlen weder das RKI noch die BZgA.

Richtig angewendet, sind Einmalhandschuhe aber nicht komplett nutzlos: «Wenn Sie Handschuhe in die Hosentasche stecken, und sie zum Beispiel speziell zum Einkauf anziehen, und nach dem Verstauen der Lebensmittel und dem Wegbringen des Einkaufswagens wegwerfen», sagt Vehreschild. Damit senke man das Risiko einer Infektion möglicherweise ein bisschen. Man könne vorher aber auch den Griff des Wagens desinfizieren oder danach die Hände reinigen.

Update vom 09.04.2020, 12.45 Uhr: "Knapp an Katastrophe vorbeigeschrammt"

Am Donnerstagvormittag äußerte sich Stephan Pusch, Landrat der "Corona-Hochburg" Heinsberg, zur Situation in seinem Zuständigkeitsbereich. Dort, in der nordrhein-westfälischen Kreisstadt, wurden zu Beginn der Pandemie innerhalb kürzester Zeit die meisten Corona-Infizierte registriert.

Eine Studie soll nun zeigen, wie sich das Virus dort so rasend schnell verbreiten konnte. In einer Pressekonferenz am Gründonnerstag äußerte sich der Landrat Stephan Pusch jetzt, dass man in Heinsberg nur knapp an einer Katastrophe vorbeigeschlittert sein.

Die Kurve der Infektionen flache auch in Heinsberg ab, so NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Damit folge die Entwicklung dort dem Trend in ganz Nordhein-Westfalen.

Die am Donnerstag von dem Bonner Virologen Hendrik Streeck vorgelegten Zwischenergebnisse der Heinsberg-Studie zur Verbreitung des Corona-Virus können nach den Worten Laschets die Bund-Länder-Gespräche unterstützen. Streeck hält eine beginnende Lockerung der strengen Auflagen im Zuge der Coronavirus-Pandemie für möglich.

Update vom 09.04.2020, 11.25 Uhr: Immer mehr Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Bayern hat einem Medienbericht zufolge bundesweit die meisten Alten- und Pflegeheime mit Covid-19-Erkrankungen. Darüber berichtet die Deutsche Presseagentur. Mittlerweile seien aus 189 Einrichtungen Fälle bestätigt, teilte das ARD-Magazin «Fakt» am Mittwoch mit. «Damit liegt Bayern noch deutlich vor Nordrhein-Westfalen, wo laut einer bundesweiten "Fakt"-Umfrage 110 Heime betroffen sind.» Deutschlandweit seien bislang in mindestens 520 Alten- und Pflegeheimen Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus aufgetreten. Sachsen-Anhalt und das Saarland machten bislang keine Angaben.

Vor allem in Franken treten viele Fälle in diesen Einrichtungen auf. So war ein Seniorenzentrum in Würzburg einer der ersten Hotspots, mitterweile gibt es auch in Langenzenn viele Fälle in einem Heim.

Update vom 09.04.2020, 8.55 Uhr: Mehrheit der Deutschen gegen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) berichtet, hält eine Mehrheit von rund 56 Prozent der Bürger eine Lockerung der einschneidenden Beschränkungen im Alltagsleben wegen des Coronavirus ab 20. April für zu früh. Das hat eine repräsentative Civey-Umfrage für das Magazin "Business Insider" ergeben, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Danach halten knapp 30 Prozent Lockerungen vom 20. April an für angemessen, lediglich 9,4 Prozent für zu spät.

Die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind vorerst bis zum 19. April befristet. Bundeskanzlerin Angela Merkel will am 15. und am 19. April mit den Ministerpräsidenten der Länder darüber beraten, wie es weitergehen soll. Wie die Civey-Umfrage ergab, sollten aus Sicht der Befragten zuerst Geschäfte sowie Schulen und Kitas wieder geöffnet werden, gefolgt von Friseursalons, Spielplätzen, Restaurants/Cafes, Kirchen, Museen und Fitnessstudios.

Angesichts erster Erfolge bei der Eindämmung des Coronavirus in Deutschland hält Gesundheitsminister Jens Spahn vorsichtige Schritte aus dem staatlich angeordneten Stillstand nach den Osterferien für möglich. Sollte die Entwicklung bei den Infektionszahlen anhalten, «werden wir mit den Ministerpräsidenten über eine schrittweise Rückkehr zur Normalität nach den Osterferien reden können», sagte der CDU-Politiker dem «Handelsblatt» (Donnerstag).

An diesem Donnerstag tritt das Corona-Krisenkabinett der Bundesregierung zu einer weiteren Sitzung zusammen. Ein Thema könnte erneut die Beschaffung von Schutzmaterial sein, außerdem eine denkbare Anhebung des Kurzarbeitergeldes. Am Nachmittag wollen Spahn, Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und der Präsident des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, über die aktuelle Corona-Situation in Deutschland informieren.

Update vom 09.04.2020, 6.37 Uhr: Bayern bei Corona-Infizierten trauriger Spitzenreiter in Deutschland

Bei der Zahl der Coronavirus-Infizierten nimmt das Bundesland Bayern im bundesweiten Vergleich einen traurigen Spitzenplatz ein. Bisher wurden in Bayern mehr als 28.000 Corona-Fälle sowie mindestens 589 Tote registriert. Danach folgt Nordrhein-Westfalen mit mehr als 22.800 Fällen und mindestens 413 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 21.400 Fällen und mindestens 514 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 214,5 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 130,1. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

In Deutschland sind bis Mittwochabend (08.04.2020) mindestens 108.193 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 20.15 Uhr: mehr als 103.036 Infektionen).

Update vom 08.04.2020, 19.35 Uhr: Weltärztepräsident kritisiert Söder scharf

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat das Vorgehen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Corona-Krise harsch kritisiert. „Seine Politik der harten Hand führt offensichtlich nicht zum Erfolg“, sagte der frühere Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund dem „Münchner Merkur“ (Ausgabe vom morgigen Donnerstag).

Der Freistaat stehe bundesweit bei den Infektionszahlen am schlechtesten da, habe die höchste Sterbequote und die niedrigste Verdopplungszeit bei den Infektionen. „Dass Herr Söder da Ängste entwickelt, kann ich nachvollziehen“, betonte Montgomery. „Es hilft aber nichts, das Denken auszuschalten. Wir brauchen Vernunft, keine dramatischen Aktionen.“

Statt „dieses nach außen vorgetragene Auftreten als harter Mann“ plädierte Montgomery dafür, auf Freiwilligkeit zu setzen und die Menschen mitzunehmen. Je länger Kontakteinschränkungen vorgeschrieben würden, umso problematischer werde die Situation gerade von älteren und einsamen Menschen. „Da muss man in bestimmtem Umfang Freiheiten zulassen, sonst gerät die Situation aus den Fugen und der Konsens in der Gesellschaft geht verloren.“

Update vom 08.04.2020, 14.30 Uhr: Söder stellt Oktoberfest-Absage in den Raum

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich am Mittwoch (08.04.2020) in einem Video-Interview zur Corona-Lage. Dabei hat er auch eine Absage des Oktoberfests in München in den Raum gestellt. Darüber werden im Juni entschieden, sagte Söder im Interview mit der Bild.

Söder erteilte vorzeitigen Lockerungen der Coroan-Maßnahmen im Bild-Interview eine klare Absage. Wer zu schnell handele, riskiere einen Rückfall, erklärte der Ministerpräsient. Ebenso eindeutig äußerte er sich zu finanziellen Hilfen für von Corona besonders stark betroffene europäische Länder: „Ein klares Nein zu Euro-Bonds. Ein klares Ja zu anderen Hilfen", meinte Söder. Es gebe "andere Intrumentarien", um betroffene Länder schnell zu unterstützen als die unter anderem von Frankreich und Italien geforderten "Euro-Bonds" oder "Corona-Bonds".

Update vom 08.04.2020, 12.45 Uhr: RKI nennt neue Zahlen

Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" hat neue Zahlen zum Coronavirus in Deutschland veröffentlicht: Demnach sind derzeit 103.228 Menschen in der Bundesrepublik mit dem Virus infiziert. Davon kommen 27.564 aus Bayern.

Insgesamt gibt es 1861 Todesfälle, wovon 564 aus dem Freistaat sind.

Update vom 08.04.2020, 11.45 Uhr: Landeskriminalamt informiert zu häuslicher Gewalt

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) gibt Tipps für die Opfer von häuslicher Gewalt, die in Corona-Zeite zunimmt. Das eigene Zuhause, die eigene Wohnung sollte eigentlich ein Ort der Entspannung, der Harmonie und des Friedens sein. Doch leider verläuft das Zusammenleben zuhause nicht immer so entspannt und friedlich, wie es wünschenswert wäre. Und gerade in Zeiten von Corona und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen, wenn Menschen viel Zeit auf engem Raum verbringen, kann es zu Spannungen und Streitigkeiten bis hin zur körperlichen oder sexuellen Gewalt kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Doch niemand muss Gewalt vom Partner erdulden! Werden Sie aktiv, holen Sie sich Hilfe!", rät das BLKA. Es gibt viele Stellen, an die sich Betroffene telefonisch, per Mail oder persönlich wenden können, um Beratung und Hilfe zu erhalten. Bei der Polizei gibt es hierfür bei allen Polizeipräsidien die sogenannten “Beauftragten der Polizei für Kriminalitätsopfer”.

Dabei handelt es sich um Kriminalbeamtinnen, die Sie bei häuslicher oder sexueller Gewalt beraten und unterstützen. Sie erfahren dort auch, welche anderen geeigneten Beratungsstellen und Hilfeeinrichtungen es in Ihrer Nähe gibt. Und sie erklären Ihnen, wie ein Strafverfahren abläuft und welche Rechte Sie haben, falls Sie Anzeige erstatten möchten. Wie Sie die für Sie zuständige Polizeibeamtin erreichen können, erfahren Sie hier.



Wenn Sie sich jedoch nicht gleich an die Polizei wenden möchten, können Sie natürlich auch Kontakt mit jeder anderen Frauen- oder Männerberatungsstelle in Ihrer Nähe aufnehmen. Nachfolgend Tipps für bundesweite Hilfsangebote:

Hilfetelefon 08000 116 016 - Gewalt gegen Frauen, www.hilfetelefon.de, Beratung telefonisch, per E-Mail oder Chat, bei Bedarf in 17 verschiedenen Sprachen

Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern: www.nummergegenkummer.de, Kinder- und Jugendtelefon: 116 111, Elterntelefon: 0800 – 111 0 550

Opfertelefon 116 006 des Weißen Rings, www.weisser-ring.de

Grundsätzlich rät das LKA: Verständigen Sie in Notfällen umgehend die Polizei über den Notruf 110.

Update vom 08.04.2020, 11. Uhr: Keine Sommerurlaube für Deutsche - Ärztechef mit klarer Ansage

Viele Urlaubsländer trifft die Corona-Krise in größerem Ausmaß als Deutschland. Das wird auch Auswirkungen auf die Sommerurlaube vieler Deutscher haben, wie Klaus Reinhardt, Präsident der "Bundesärztekammer", betonte. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Ich glaube nicht, dass die Deutschen in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen machen können."

Beispielsweise hätten Urlaubsländer wie Italien oder Spanien noch lange mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen, so Reinhardt. Selbst bei einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität und zum Alltag werde die Pandemie diese Länder noch mindestens bis zum Sommer 2020 beschäftigen.

Update vom 08.04.2020, 06.00 Uhr: Mehr als 100.000 Corona-Infizierte in Deutschland

In Deutschland sind bis Dienstagabend mindestens 103.036 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Im Vergleich dazu: 6. April 2020, Stand 20.15 Uhr: mehr als 98.700 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.



Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland. Zudem melden einige der Bundesländer ihre Zahlen jeweils nicht immer zur gleichen Uhrzeit.

Mindestens 1815 mit Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Im Vergleich dazu: 6. April 2020, 20.15 Uhr: 1575 Tote). Mehrere Deutsche starben im Ausland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 30.600 Menschen die Infektion überstanden.



Besonders hohe Infiziertenzahlen haben Bayern mit mehr als 26.500 nachgewiesenen Fällen und mindestens 495 Toten, Nordrhein-Westfalen (NRW) mit mehr als 21.800 Fällen und mindestens 363 Toten sowie Baden-Württemberg mit mehr als 20.600 Fällen und mindestens 464 Toten. Gerechnet auf 100.000 Einwohner verzeichnet Bayern mit einem Wert von 203,2 die meisten Infektionen. Im Bundesschnitt waren es 123,9. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Update vom 07.04.2020, 14.00 Uhr: Söder erwartet Schutzmasken-Pflicht

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder erwartet im Zuge der Corona-Krise eine Pflicht zum Tragen von Schutzmasken.

"Natürlich wird es am Ende eine Form von Maskenverpflichtung geben“, sagte der CSU-Chef am Dienstag in München im Anschluss an eine Kabinettssitzung. Dies sehe er als hochwahrscheinlich an. Alle Details zur Pressekonferenz erfahren Sie hier.

In Nürnberg wird bereits eine Masken-Pflicht diskutiert: Wie realistisch ist diese?

Update vom 07.04.2020, 11.15 Uhr: Einschränkungen in Gastronomie bleiben länger

Am Dienstagvormittag tagt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gemeinsam mit mehreren Ministern in der bayerischen Staatskanzlei. Im Anschluss will die Staatsregierung die neuesten Entwicklungen bekanntgeben.

Bereits am Montagabend (6. April 2020) deutete Söder an, was sich in Bezug auf die Beschränkungen in Bayern verändern könnte - und was eben nicht: "Wir müssen die Menschen auf ein leben mit der Pandemie vorbereiten. Dazu gehört natürlich auch das verstärkte Tragen von Masken dazu", sagte Söder.

Zudem sagte er: "Da gehört auch dazu, dass Ausgangsbeschränkungen oder Kontaktsperren in bestimmten Bereichen wie der Gastronomie sicher noch länger erhalten bleiben."

Update vom 07.04.2020, 10.15 Uhr: Mehr als 1600 Corona-Tote in Deutschland

Das "Robert-Koch-Institut (RKI)" hat am Dienstagvormittag neue Fallzahlen zum Coronavirus bekanntgegeben: Demnach sind bisher 1607 Menschen an den Folgen von "Covid-19" gestorben.

Im Durchschnitt waren die Verstorbenen 80 Jahre alt. Die jüngste verstorbene Person war laut Angaben des "RKI" 28 Jahre alt.

Das "RKI" schätzt, dass bisher 33.000 Menschen in Deutschland wieder genesen sind: "Das ist sehr erfreulich", sagte "RKI"-Präsident Wiehler. Infiziert sind aktuell 99.225 Menschen.

Update vom 07.04.2020, 09.00 Uhr: Söder mahnt zu Geduld - "Wir müssen vorsichtig sein"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Montagabend (6. April 2020) zu Geduld im Bezug auf die geltenden Ausgangsbeschränkungen gemahnt. "Wir müssen vorsichtig sein", sagte der 53-Jährige im TV.

Auf die Frage hin, ob Maßnahmen wie in Österreich denkbar seien, sagte Söder: "Wir sind besser beraten, dass wir unsere Maßnahmen fortsetzen. Wir dürfen keine falsche Sicherheit vermitteln, müssen aufpassen, dass wir durch zu schnell Maßnahmen keinen schweren Rückfall bekommen." Österreich hatte am Montag eine erste Lockerung der bisher strengen Corona-Maßnahmen verkündet.

Während Bayern an den Ausgangsbeschränkungen festhalten will, tut dies auch die Bundesrepublik. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte am Montag ebenfalls, dass es noch zu früh sei, ein Lockerungsdatum zu nennen. Schließlich stehe der Gesundheitsschutz im Vordergrund.

Corona-Krise: Söder am Dienstagvormittag mit Pressekonferenz

Söders Kabinett tagt am Dienstagvormittag (10 Uhr) erstmals digital. In einer Videoschalte besprechen sich der Ministerpräsident, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Inhaltlich soll es um die angekündigte Einmalzahlung von 500 Euro an Pflegekräfte in Bayern gehen. Die Zudem ist ein Update bezüglich von Corona-Neuinfektionen im Freistaat angekündigt. Anschließend treten die Beteiligten vor die Presse.

Update vom 06.04.2020, 21.40 Uhr: Britischer Premierminister Boris Johnson auf Intensivstation

Der Zustand des mit dem Coronavirus infizierten britischen Premierministers Boris Johnson hat sich verschlechtert. Er sei auf eine Intensivstation gebracht worden, bestätigte eine Regierungssprecherin am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur in London.

Update vom 06.04.2020, 19.30 Uhr: Mutter von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola nach Corona-Erkrankung gestorben

Die Mutter des spanischen Fußball-Startrainers Pep Guardiola vom Premier-League-Club Manchester City ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das verkündete Guardiolas Verein am Montag auf Twitter. Dolors Sala Carrió sei in Manresa in der Nähe von Barcelona im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte Man City mit.

"Alle, die mit dem Club in Verbindung stehen, senden Pep, seiner Familie und all seinen Freunden in dieser äußerst schmerzlichen Zeit ihr tief empfundenes Mitgefühl", hieß es in der Mitteilung.

Auch der FC Bayern München kondolierte. "Lieber Pep, der gesamte FC Bayern ist in Trauer mit Dir und Deiner Familie verbunden!", schrieb der Verein auf Twitter. Der 49-jährige Guardiola war von 2013 bis 2016 Coach des deutschen Rekordmeisters.

Update vom 06.04.2020, 17.15 Uhr: Merkel: Datum für Maßnahmen-Exit noch zu früh

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Bürgerinnen und Bürgern für die weitgehende Einhaltung der Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus gedankt. «Für dieses Verständnis, das es gibt, möchte ich mich bedanken, denn die Regeln werden ja doch von der überwiegenden Mehrzahl der Menschen eingehalten», sagte die CDU-Politikerin am Montag (06.04.2020) bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Ende ihrer eigenen häuslichen Quarantäne. Merkel hatte sich zuhause isoliert, nachdem sie Kontakt mit einem Arzt hatte, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Die Einhaltung dieser «sehr, sehr harten Regeln» gerade auch beim aktuellen schönen Wetter leiste einen Beitrag, um Menschenleben zu retten und Pflegepersonal das Leben zu erleichtern, sagte Merkel.

Die Auflagen müssten schrittweise gelockert werden, stellte sie in Aussicht. Es sei aber noch zu früh, um ein Datum zu nennen. Der Gesundheitsschutz stehe im Vordergrund. Es gebe zwar den Wunsch nach einer Lockerung, aber die Diskussion würde sich in ihr Gegenteil verkehren, wenn Menschen wegen einer Überlastung des Gesundheitssystems stürben.

Auf eine Frage nach der Nützlichkeit von Masken für die Bevölkerung verwies Merkel auf Experten, deren Meinung sich inzwischen zum Positiven wandle. Wichtig sei aber der richtige Umgang mit Stoffmasken: «Unsachgemäßer Umgang wäre noch fataler», sagte sie - also regelmäßiges Waschen, eine nicht zu lange Tragezeit, heißes Bügeln oder die Erwärmung im Backofen oder der Mikrowelle. «Dabei nie die Abstandsregeln vergessen», warnte sie. «Die Pflege dieser Masken ist dann auch ganz, ganz wichtig.» Es könne sein, dass auch die Regierung für das Tragen werben werde, so weit sei es aber noch nicht.

Update vom 06.04.2020, 16.59 Uhr: Kanzlerin für eigene Produktion von Schutzkleidung

Deutschland muss als Konsequenz aus der Corona-Krise nach Darstellung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eine eigene Produktion für Schutzbekleidung aufbauen. Dazu werde im Bundeswirtschaftsministerium ein eigener Stab eingerichtet, kündigte Merkel am Montag (06.04.2020) in Berlin an.

«Es ist wichtig, dass wir als eine Erfahrung aus dieser Pandemie lernen, dass wir hier auch eine gewisse Souveränität brauchen oder zumindest eine Säule der Eigenfertigung», sagte Merkel. «Das kann in Deutschland sein. Wir werden es aber auch versuchen, europaweit abzustimmen. Auf jeden Fall brauchen wir hier Fähigkeiten.»

Merkel sagte, man sei bei der Versorgung mit Gesichtsmasken vorangekommen, aber noch nicht im wünschenswerten Umfang. «Wir müssen hart arbeiten, damit Krankenhäuser, Ärzte, Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, damit das Personal dort wirklich ausreichend und auch nicht von Tag zu Tag lebend mit den entsprechenden Schutzgütern ausgestattet ist.»

Update vom 06.04.2020, 16.45 Uhr: Deutschland-Rückkehrer müssen zwei Wochen in Quarantäne

Deutsche, EU-Bürger und langjährig in Deutschland lebende Ausländer sollen künftig grundsätzlich für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, wenn sie aus dem Ausland in die Bundesrepublik zurückkehren. Auf diese Empfehlung an die Bundesländer einigte sich das Corona-Krisenkabinett am Montag (06.04.2020) in Berlin. Wie aus dem Beschluss hervorgeht, gilt die neue Regelung aber erst ab dem 10. April und nur für Menschen, die sich für mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben - und damit nicht für Berufspendler. Außerdem gibt es Ausnahmen für bestimmte Gruppen wie etwa Lastwagenfahrer und medizinisches Personal.

Menschen, die weder Deutsche noch dauerhaft hier ansässig sind, dürfen wegen der Corona-Pandemie ohnehin schon seit Mitte März nur noch aus einem «triftigen Reisegrund» nach Deutschland kommen. Das betrifft etwa EU-Bürger, die durch Deutschland in ihr Heimatland reisen. Grundsätzlich sind Einreisen aus Drittstaaten in die EU nur noch in ausgewählten Fällen zulässig.

Für Pendler sowie Geschäftsreisende und Servicetechniker, die für wenige Tage beruflich ein- oder ausreisen müssen, werde keine Quarantäne angeordnet, heißt es in dem Beschluss weiter. Gleiches gelte für Personen, die beruflich grenzüberschreitend Menschen, Waren und Güter auf der Straße, auf der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug transportieren müssten sowie für Reisende im Transit auf dem Weg in das Land ihres ständigen Aufenthalts.

Wer für einen mehrwöchigen Arbeitsaufenthalt einreisen wolle, müsse nachweisen können, dass eine zweiwöchige Quarantäne sichergestellt sei oder gleichwertige betriebliche Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung gelten. Damit soll Saisonarbeitern vor allem in der Landwirtschaft die Tätigkeit in Deutschland ermöglicht werden.

Seit dem 16. März finden an den Grenzen zu Österreich, der Schweiz, Frankreich, Luxemburg und Dänemark in Abstimmung mit den Nachbarstaaten vorübergehend Grenzkontrollen statt. An diesen Grenzen wurden bis zum 5. April nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 70 000 Personen abgewiesen, die keinen dringenden Einreisegrund vorweisen konnten.

In Grenzregionen, in denen es keine solchen Grenzkontrollen gebe, nutze die Bundespolizei die bestehenden Fahndungs- und Kontrollinstrumente, hieß es im Beschluss des Krisenkabinetts. Das bedeutet, dass auch Menschen, die von dort einreisen, in Quarantäne geschickt oder zurückgeschoben werden können, wenn sie von der Polizei im 30-Kilometer-Grenzraum angesprochen werden.

Scharfe Kritik kam von der Deutschen Polizeigewerkschaft, die umfassende Grenzkontrollen und eine vom Bund angeordnete Quarantäne-Regelung bevorzugt hätte. «In den Niederlanden wird jetzt erfahrungsgemäß der Osterreiseverkehr bald einsetzen, es ist ein völlig falsches Signal, hier weiterhin keine Grenzkontrollen mit Zurückweisungen einzurichten», sagte ihr Bundesvorsitzender Rainer Wendt. Die AfD forderte, Asylbewerbern die Einreise nicht mehr zu gestatten.

Update vom 06.04.2020, 16.10 Uhr: Spanien jetzt das europäische Land mit den meisten Corona-Infektionen

Spanien hat Italien als das Land Europas mit den meisten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus überholt. Insgesamt gab es nach einer am Montagmittag (06.04.2020) veröffentlichten Auswertung des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bislang 130 759 Covid-19-Fälle in Spanien und damit rund 1800 mehr als in Italien. Wie aus den am Montag auf Twitter veröffentlichten Zahlen hervorgeht, löste Spanien Italien bereits am Wochenende als das europäische Land mit den meisten bestätigten Infektionen ab.

Deutschland lag in der Auswertung vom Montag mit mehr als 95 000 Infektionsfällen auf Rang drei. Die US-Universität Johns Hopkins sah die Bundesrepublik bis dahin bereits bei mehr als 100 000 Fällen.

Italien hat nach ECDC-Angaben mit 15 889 Covid-19-Toten weiter die höchste Todesopferzahl weltweit. In Europa liegen dahinter Spanien (12 418), Frankreich (8078) sowie Großbritannien (4934). Deutschland kommt auf 1434 verstorbene Covid-19-Erkrankte.

Die ersten Fälle des neuartigen Coronavirus in Europa waren Ende Januar in Frankreich und Deutschland aufgetaucht. Seit Ende Februar waren die Zahlen vor allem in Italien massiv angestiegen, in Spanien setzte der rasante Zuwachs erst Mitte März ein.

Update vom 06.04.2020, 14.30 Uhr: Weiter kein Stichtag für Exit aus Corona-Maßnahmen

Trotz der geplanten Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie in Österreich hält die deutsche Bundesregierung an ihrer Linie fest, derzeit keine Stichtage für ein Zurückfahren der Beschränkungen zu nennen. Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte am Montag (06.04.2020) die jüngsten Äußerungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass sie noch keinen solchen Stichtag nennen könne und dies in der jetzigen Situation auch unverantwortlich wäre.

Die Kanzlerin hatte in ihrem am Freitagabend (03.04.2020) veröffentlichten wöchentlichen Podcast wörtlich gesagt, sie würde «absolut unverantwortlich handeln, wenn ich Ihnen heute einfach einen konkreten Tag nennen würde, an dem die Maßnahmen aufgehoben, zumindest aber gelockert werden könnten, dieses Versprechen dann aber nicht einhalten könnte, weil die Infektionszahlen es nicht zulassen.» Und: «Wir alle werden eine ganz andere Osterzeit erleben als je zuvor.»

Seibert sagte nun, er habe den Eindruck, dass sich die allermeisten Menschen an die Einschränkungen hielten, und bedankte sich dafür.

In Deutschland gelten zurzeit umfassende Kontaktsperren für die Bürger, außerdem sind unter anderem Restaurants, Theater, Kinos sowie Spielplätze und viele Geschäfte geschlossen. Zum Teil gehen die Beschränkungen in Österreich noch weiter.