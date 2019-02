Eine ungewöhnliche Krankheit unter Tieren macht in immer mehr Staaten der USA die Runde. Mittlerweile soll sie auch schon in Kanada und Südkorea aufgetreten sein. Sogar bis nach Europa, genauer Norwegen und Finnland, habe es die Krankheit schon geschafft.

Symptome wie bei Zombies: Trägheit, Gewichtsverlust und keine Körperkontrolle

Forschende der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) warnen derzeit vor einer starken Ausbreitung der Chronic Wasting Disease (CWD - wörtlich übersetzt: Chronische Auszehrungskrankheit).

Umgangssprachlich wird die Epidemie auch als die tödliche Zombie-Krankheit bezeichnet. In den amerikanischen Medien wird die Seuche deshalb so bezeichnet, da die Symptome sehr ähnlich derer von Zombies in Horrorfilmen sind. Erkrankte Tiere würden demnach an Trägheit, drastischem Gewichtsverlust, Verlust der Körperkontrolle, verstärktem Speicheln und Knirschen mit den Zähnen leiden.

Zombie-Krankheit breitet sich unter wilden Tieren aus - Auch für den Menschen tödlich

Betroffen sind vor allem wilde Hirsche, Elche und Rehe. Laut Forschern kann die Krankheit auch auf Menschen übertragbar sein. Erste Test, bei denen Affen das Fleisch infizierter Tiere zu Essen gegeben wurde, wurden ebenfalls von der Krankheit befallen. Die Krankheit sei in jedem Fall tödlich. Bis jetzt konnten Fortscher noch kein Heilmittel entwickeln. Jäger werden deshalb davor gewarnt, das Fleisch wilder Tiere zu essen oder aufgefundene tote Tiere zu verarbeiten.

