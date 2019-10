Er ging wegen Fieber, Ausschlag und Gelenkschmerzen zum Arzt und bekam eine überraschende Diagnose: Ein in der französischen Gemeinde Hyères wohnender Mann hat sich mit dem Zika-Virus infiziert. Damit ist er der zweite bekannte Fall in Europa. Der erste Erkrankte wurde laut der europäischen Gesundheitsbehörde ECDC nur wenige Tage zuvor in unmittelbarer Nähe gemeldet.

Zika- Virus vor über 70 Jahren in Afrika entdeckt

Zum ersten Mal entdeckt wurde das Virus 1947 bei einem Affen im Zikawald im afrikanischen Uganda. Es ist eng verwandt mit dem Dengue-Fieber und weist ähnliche Symptome wie die meisten durch Stechmücke übertragenen Viren auf. Es gehört zur Familie der Flaviviren, die auch die Krankheiten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), das Dengue-Fieber und das West-Nil-Fieber übertragen.

Zwei Erkrankte in Frankreich: Wahrscheinlich Übertragung durch die Tiger-Mücke

Der Hauptüberträger des Virus ist die "Aedes aegypti" oder Gelbfiebermücke, die bisher nur in tropischen Gebieten heimisch ist. Das Virus kann aber auch über Sperma oder Transfusionen übertragen werden. Die Behörden gehen bei den beiden Erkrankten in Frankreich inzwischen allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Infektion durch die verwandte asiatische Tigermücke aus, die inzwischen in Europa heimisch ist und vor allem das West-Nil-Virus überträgt, das ebenfalls zur Familie der Flaviviren gehört.