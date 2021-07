Deutschland aktualisiert vor 40 Minuten

Rauchen

Tabakindustrie nutzt Schlupfloch in EU-Richtline: Zigaretten noch viel schädlicher als gedacht

Niederländische Wissenschaftler*innen haben in einer Studie ein Schlupfloch in den EU-Bestimmungen für Zigaretten entdeckt. Die Ergebnisse sind erschreckend: Zigaretten sind in Wahrheit noch schädlicher als bisher gedacht.