Zeckengefahr: Risikogebiet Franken - darum ist eine Impfung schon im Winter sinnvoll

Der Winter will dieses Jahr nicht so richtig in Fahrt kommen. War anfangs noch von einem "Horrorwinter" die Rede, prognostizieren Experten mittlerweile sogar ein "Westwetter-Winterkiller". Über Frühlingstemperaturen so früh im Februar freuen sich wohl viele Menschen, die mit Kälte und Schnee nicht viel anzufangen wissen. Doch auch für Zecken sind die milden Temperaturen ein willkommenes Geschenk.

Zecken werden ab acht Grad Celsius aktiv

Wie die Barmer Krankenkasse in einer Pressemitteilung erklärt, werden Zecken bereits ab einer Temperatur von acht Grad Celsius aktiv. Diese Werte wurden im Jahr 2020 in Franken schon deutlich geknackt - und somit sollte bereits jetzt Vorsicht vor den Zecken geboten werden. Um sich vor Zeckenbissen ausreichend zu schützen, empfiehlt Professor Dr. Claudia Wöhler, die Landesgeschäftsführerin von der Barmer in Bayern: "Lassen Sie sich jetzt schon impfen."

Zecken lösen Infektionskrankheiten FSME und Borreliose aus

"Gerade im Hochrisikogebiet Bayern ist besondere Aufmerksamkeit sinnvoll", wird Wöhler in der Pressemitteilung weiter zitiert. Zecken sind unter anderem als Überträger der Frühsommer Meningoenzephalitis (FSME) bekannt. Die Infektionskrankheit kommt überwiegend im süddeutschen Raum vor - deshalb gilt Bayern als Risikogebiet für FSME. Um sich zu schützen, rät die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung beziehungsweise eine Auffrischungsimpfung. Das gilt insbesondere für Kinder und Erwachsene, die in einem FSME-Risikogebiet leben. Aus einer Übersicht des Robert Koch Instituts geht hervor, dass beinahe ganz Franken als solches Risikogebiet gilt. Auch Borreliose kann durch Zecken übertragen werden. Hier besteht die Gefahr deutschlandweit.