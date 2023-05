Es ist wieder Zeckenzeit. Überall lauern die kleinen Blutsauger, die sogar gefährliche Krankheiten übertragen können. Manchmal ist zu lesen, dass man sie mit Öl einpinseln soll, dann würden sie von alleine abfallen. Warum ist das keine so gute Idee und was solltest du stattdessen tun?

Zecken nicht mit Öl entfernen

Gerade im Frühjahr und Sommer sitzen sie da und warten auf ihre "Opfer". Zecken brauchen Blut, damit ihre Eier reifen und sie Nachwuchs in die Welt setzen können. Vor allem Haustierbesitzer*innen sind immer wieder damit konfrontiert, ihre vierbeinigen Freunde bringen die kleinen Blutsauger häufig von ihren Ausflügen in die Natur mit. Doch wie wirst du Zecken wieder los?

So mancher Tipp, den du zu hören bekommen könntest, sollte schnell wieder vergessen werden. Dazu gehört das Entfernen einer Zecke mittels Öl. Damit beträufelt, soll die Zecke ersticken und mehr oder weniger von selber abfallen. Doch Vorsicht: Die Zecke mag vielleicht ersticken, aber der Todeskampf dauert ein wenig. Dabei ist das Tier in einer Stresssituation. Laut T-Online kann sie in dem Fall vermehrt Speichel absondern, der dann mitsamt möglicherweise vorhandener Erreger in die Blutbahn des Gebissenen abgegeben wird. Solche Erreger können gefährliche Krankheiten auslösen, wie beispielsweise Borreliose oder FSME.

Gleiches gilt auch für Alkohol, Nagellack, Flüssigseife, Zahnpasta, Klebstoff oder Vaseline, mit dem die Zecke bedeckt werden könnte. Auch von der Idee, die Zecke mit einem Streichholz oder einer brennenden Zigarette zu töten, solltest du aus den gleichen Gründen Abstand nehmen. Du bringst zwar die Zecke um, aber dich selber möglicherweise in Gefahr.

Wie macht man es richtig?

Auf der Internetseite des Gesundheitsportales von Österreich ist eine sehr gute und ausführliche Beschreibung zu lesen, wie du eine Zecke entfernst:

Die Zecke mit einer feinen, spitzen Pinzette knapp über der Haut greifen, langsam mit gleichmäßigem Zug herausziehen.

knapp über der Haut greifen, langsam mit gleichmäßigem Zug herausziehen. Nicht drehen oder quetschen , damit können Erreger in die Wunde gelangen.

, damit können Erreger in die Wunde gelangen. Am besten eine Zeckenpinzette oder eine Zeckenkarte verwenden.

oder eine Zeckenkarte verwenden. Zur Not die Fingernägel nehmen.

Danach desinfizieren und Hände waschen.

und Hände waschen. Sollte der Rüssel in der Wunde verbleiben, keine Panik. Dieser wird nach einigen Tagen mit der Haut abgestoßen .

. Die Wunde auf Veränderungen beobachten. Am besten auch fotografieren, sodass du siehst, wie sie sich verändert. Solltest du eine größere Infektion beobachten, gehe am besten zum Arzt.

Vorbeugung: So kannst du dich gegen Zecken schützen

Doch wie kannst du dich schützen? Am besten trägst du bei Streifzügen in der Natur oder im heimischen Garten immer lange Hosen, dazu geschlossenes Schuhwerk und ein langarmiges Shirt. Du solltest dich im Anschluss absuchen bzw. absuchen lassen, um Zecken sofort zu entfernen.

Wohnst du in einem FSME-Risikogebiet oder machst du dort Urlaub? Dann solltest du über eine Impfung nachdenken. Du bekommst drei Impfungen innerhalb von 6 Monaten und bist anschließend für drei Jahre geschützt. Gegen Borreliose gibt es allerdings keine Impfung.

Eine Möglichkeit, die vorab zu schützen, soll auch Kokosöl darstellen, da die Tiere den Geruch nicht mögen. Lies hier weiter, um mehr darüber zu erfahren.

Fazit

Nicht jede Zecke ist ein Überträger von FSME oder Borreliose. Dennoch solltest du dir der Gefahr bewusst sein und dich entsprechend verhalten. Wichtig ist, nicht in Panik zu geraten. Wenn du gebissen wirst, Zecke entfernen oder entfernen lassen, die Wunde beobachten und im Zweifelsfall zum Arzt gehen.