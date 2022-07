Zecken übertragen gefährliche Krankheitserreger

Deshalb sollten sie zügig entfernt werden

werden Einfach gelingt das mit einer Zeckenkarte, einer Zeckenpinzette oder einer Zeckenschlinge

Sommerzeit ist Zeckenzeit. Wer in den warmen Monaten draußen im Grünen war, sollte sich hinterher gründlich absuchen. Doch was tun, wenn man eine Zecke am Körper findet? Zunächst einmal sollte man dann ruhig bleiben - auch wenn das nicht so leicht fällt. Schließlich ist bekannt, dass Zecken Borreliose-Bakterien und FSME-Viren übertragen können und gerade die süddeutschen Regionen laut Robert-Koch-Institut als FSME-Risikogebiet gelten. Wichtig ist dann, die Zecke schnell zu entfernen - am besten mit einem geeigneten Hilfsmittel.

Zecken entfernen: Pinzette oder Zeckenkarte helfen

Zecken sitzen oft im Unterholz, in Büschen und im Gras. Vor allem, wenn du dort unterwegs bist, solltest du darauf achten, geschlossene Kleidung zu tragen, die am besten Arme und Beine vollständig bedeckt. Hast du jedoch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen eine Zecke auf der Haut entdeckt, solltest du ruhig bleiben - denn nur so gelingt es, die Zecke sicher aus der Haut zu entfernen. Es gibt praktische Mittel, mithilfe derer das Zecken-Entfernen leicht gemacht wird. Mit einer Pinzette, einer Zeckenkarte oder einer Zeckenschlinge ist die Zecke schnell entfernt.

Die Devise lautet: Entferne die Zecke langsam, bleib nah an der Haut und behalte stets die Kontrolle. Zwar kannst du die Zecke auch mit deinen Fingern bzw. Fingernägeln entfernen, allerdings ist es besser, auf eine Pinzette, eine Zeckenkarte oder eine Zeckenschlinge zurückzugreifen. Vermeide es, die Zecke herauszudrehen oder das Tierchen in der Haut zu lassen, bis es von selbst wieder loslässt. Denn: Je eher die Zecke entfernt wird, umso geringer ist das Risiko einer Übertragung der Borreliose-Bakterien. FSME-Viren können auch schon direkt beim Stechen übertragen werden.

Bedeutsam ist auch, dass du die Zecke so nah wie möglich am Kopf packst und niemals den Körper zerquetschst, da sonst Krankheitserreger direkt in Ihr Blut austreten können. Nachdem du die Zecke entfernt hast, solltest du den Biss unbedingt desinfizieren, beispielsweise mit einem Wunddesinfektionsspray*. Die Einstichstelle sollte einige Wochen nach dem Stich sorgsam beobachtet werden, da Zecken viele Krankheiten übertragen können. Wende dich im Zweifelsfall immer an einen Arzt. Die Zecke sollte nach dem Entfernen zerquetscht werden und am besten die Toilette hinuntergespült werden - wichtig dabei: Sie muss komplett unschädlich gemacht werden, da sie auch in der Toilette, den Rohren oder der Kanalisation lange überleben kann. Wir erklären dir im Folgenden, wie du die Zecke mithilfe der verschiedenen Mittel am besten entfernen kannst.

Drei praktische Werkzeuge, um eine Zecke zuverlässig zu entfernen

Es gibt drei Werkzeuge, die speziell dafür entwickelt wurden, Zecken zuverlässig zu entfernen. Mit diesen ist die Wahrscheinlichkeit, ein Stück der Zecke nicht aus der Haut zu bekommen geringer. Zum einen gibt es die Zeckenpinzetten*, die speziell auf die Entfernung zugeschnitten sind.

Auch die Zeckenkarte* ist ein probates Mittel, um das Ungeziefer aus Ihrer Haut zu entfernen. Die Karte hat einen V-förmigen Ausschnitt, in den du die Zecke stecken kannst. Dann holst du die Zecke langsam durch eine Hebelbewegung aus der Haut.

Was wie ein Kugelschreiber aussieht, ist ein echter Zecken-Fänger: die Zeckenschlinge. An der Spitze des Gerätes befindet sich eine Schlinge, die um die Zecke gelegt wird. Am besten so nah wie möglich am Kopf der Zecke und der Haut. Dann betätigst du den Knopf am Ende der Zeckenschlinge* - dadurch wird die Zecke von der Schlinge gepackt. Dann ziehst du das Tier langsam und vorsichtig aus der Haut.

Und das solltest du bei der Entfernung der Zecke absolut vermeiden

Neben dem Einsatz hilfreicher Werkzeuge zur Zeckenentfernung und vorbeugender Maßnahmen, um die Zecke gar nicht erst an die Haut zu lassen, gibt es auch No-Goes, die du auf keinen Fall anwenden solltest, um eine Zecke zu entfernen.

Ein absolutes No-Go bei der Zeckenentfernung ist die Verwendung von Klebstoff, Alkohol, Öl oder Nagellack. Wenn die Zecke einen Krankheitserreger in sich trägt, kann das sogar dazu führen, dass das Risiko einer Übertragung erhöht wird. Ebenfalls nicht zu empfehlen ist es, die Zecke mithilfe einer Dreh-Bewegung zu entfernen. In vielen Fällen reißt dabei der Stechrüssel des Ungeziefers ab und verbleibt in der Haut. Deshalb sollte auch das Drehen der Zecke absolut vermieden werden.

Gerade, wenn du in der Natur unterwegs bist, solltest du darauf achten, lange Kleidung zu tragen. Am besten helle, damit du die kleinen Ungeziefer schnell auf deinen Klamotten erkennen kannst. Zudem solltest du vermeiden, durch hohes Gras und Unterholz zu laufen - dort halten sich die Zecken nämlich besonders gerne auf. Außerdem solltest du dich nach dem Outdoor-Aufenthalt gründlich auf Zecken absuchen.

Welche Krankheiten können durch Zecken übertragen werden?

Es gibt einige gefährliche Infektionskrankheiten, die durch Zecken auf den Menschen übertragen werden. Dazu gibt das Robert-Koch-Institut Auskunft:

Borreliose wird durch Bakterien verursacht.

Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist eine Virus-Infektion. FSME-tragende Zecken kommen hauptsächlich in Süddeutschland vor.

Weitere, in Deutschland nicht vorkommende Infektionskrankheiten, die von Zecken übertragen werden: granulozytäre Analplasmose, Babesiose, verschieden Rickettsiosen.

Fazit: Zecken können gefährliche Krankheiten auf den Menschen übertragen, weshalb es umso wichtiger ist, sie zügig und vollständig zu entfernen. Dabei gibt es Hilfsmittel, mit denen Zecken schnell aus der Haut entfernt sind. Eine Pinzette, eine Zecken-Karte oder eine Zeckenschlinge eignen sich besonders dafür und sind schon für wenige Euro zu haben.