Zahnpasta im Öko-Test: Jede zweite Zahncreme fällt durch - diese Schadstoffe landen in Ihrem Mund

Das Hauptproblem: Kein oder zu wenig Fluorid

Das so viele Zahncremes im Test durchfallen, liegt zum einen daran, dass in 85 der getesteten Erwachsenen-Zahncremes kein oder zu wenig Fluorid enthalten ist. Darunter sind 51 Naturkosmetik-Zahncremes. Empfohlen ist für Erwachsene laut der deutschen Zahnmedizin-Leitlinie ein Fluoridgehalt von 1000 ppm (ein Gramm pro Kilogramm), um Karies vorzubeugen.

Diese schädlichen Stoffe sind in Zahnpasta enthalten

Ein weiterer Grund, warum so viele Zahncremes nicht über die Note "mangelhaft" hinauskommen, ist das Schäumungsmittel Natriumlaurylsulfat, das die Schleimhäute reizen kann und in rund einem Viertel der getesteten Produkte enthalten ist. Ebenso schädlich für die Schleimhäute sind Polyethylenglykole und ähnliche Stoffe (PEG), die in 91 der 400 Zahnpasten stecken. Diese Stoffe können die Schleimhäute durchlässiger für Fremdstoffe machen. Besonders kritisch sehen die Tester den antibakteriellen Wirkstoff Triclosan, der Bakterien resistent gegen Antibiotika machen kann. Er ist in den folgenden vier Zahncremes enthalten:

Colgate Total Original Zahnpasta

Colgate Total plus gesunde Frische Zahnpasta

Colgate Total plus Interdentalreinigung Zahnpasta

Fuchs Dent-A-Xyl

Halten aufhellende Zahncremes, was sie versprechen?

Die Versprechungen vieler Hersteller, dass Zahnpasta die Zähne strahlend weiß macht, hält Öko-Test für unrealistisch. Nur 16 der 94 aufhellenden Zahncremes würden die Tester weiterempfehlen.Das liegt unter anderem daran, dass auf den Verpackungen oft Hinweise fehlen, die falschen Erwartungen vorbeugen. Viele Hersteller weisen zum Beispiel nicht darauf hin, dass das Ergebnis von der natürlichen Farbe der Zähne abhängt. Auch konnten die Hersteller oft keine Studien zur Wirksamkeit ihrer Produkte vorlegen.

Das sind die Testsieger

Doch manche Zahnpastahersteller konnten ihre Versprechen halten und schlossen den Test mit der Note "sehr gut" ab. In den Produkten konnte eine ausreichende Menge an Fluorid nachgewiesen werden und sie enthielten keine weiteren bedenklichen oder umstrittenen Inhaltsstoffe. Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Testsiegern:



