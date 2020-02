Zahlreiche Entzündungen im Körper entstehen durch Bakterien, die sich in Zellen der Mundschleimhaut und auf den Zähnen ablagern. Die Ablagerung, sogenannter "Plaque", kann sich fördernd auf das Risiko eines Schlaganfalls oder eines Herzinfarktes auswirken, indem die "Verkalkung" von Arterien befördert wird. Wissenschaftler des "College of Medicine" an der "Florida Atlantic University" im US-amerikanischen Boca Raton haben nun untersucht, ob die Verwendung einer speziellen Zahncreme das Risiko dafür reduzieren kann. Ihre Ergebnisse publizierten sie im Fachmagazin "American Journal of Medicine".

Das Protein "hs-CRP" gilt als entscheidender Messgrad für das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Es unterstützt die körpereigene Immunabwehr gegen Erreger. Ob der Wert dieses Eiweiß durch die neu entwickelte Zahnpasta statistisch signifikant reduziert werden kann und damit auch das Erkrankungsrisiko sinkt, war die Forschungsfrage.

Zahnpasta gegen Herzinfarkt: Wie funktioniert die Creme?

Die neu entwickelte Zahncreme kann den Forschungen zufolge tatsächlich das Risiko reduzieren.

Die Zahnpasta "Plaque HD" kann Stellen mit extremem "Plaque" farbig kennzeichnen. So zeigt sich, wo besonders gründlich geputzt werden muss. Um dies zu testen, ließen die Forscher zwei Gruppen über einen Zeitraum von 30 Tagen hinweg nach derselben Anleitung die Zähne putzen. Dabei der Unterschied: Eine Gruppe erhielt die "Plaque HD"-Zahnpasta, die andere eine herkömmliche Zahncreme.