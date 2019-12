Gefährliche Kinder-Zahncremes? Ökotest bemängelt Kennzeichnung vieler Produkte

Das Verbrauchermagazin "Ökotest" hat 62 Zahncremes für Kinder getestet. Getestet wurden die speziell für Kinder beworbenen Zahnpasten auf schädliche Inhalte. So wurden unter anderem Blei und Aluminium gefunden. Insgesamt erhielten fünf Zahncremes die Testnote "Ungenügend", viermal gab es "Mangelhaft". Jedoch erhielten auch 37 Zahnpasten die Note "Sehr gut".

Zahnpasten für Kinder: Welche Zusatzstoffe sind drin?

Zentraler Bestandteil des Tests waren die Zusatzstoffe in den Zahncremes. Wie etwa Fluorid. Fluorid schützt präventiv vor Karies. Daher ist es in der Zahnpflege unverzichtbar. In diesem Punkt sind sich Kinder- und Zahnärzte einig. Außerdem gebe das auch eine Leitlinie aus dem Jahr 2013 so her, wie Ökotest selbst in einer Pressemitteilung schreibt.